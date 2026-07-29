«Монако» не продал Аклиуша «ПСЖ» за 45 млн евро. Клубы продолжают переговоры
«Монако» снова отклонил предложение «ПСЖ» по Аклиушу.
«Монако» отклонил еще одно предложение «ПСЖ» по Магну Аклиушу.
Как сообщает L’Equipe, парижский клуб предложил 45 миллионов евро за 24-летнего вингера. Монегаски отказались продавать игрока. Стороны продолжают переговоры.
В минувшем сезоне Лиги 1 Аклиуш забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 31 матче. Его статистику можно увидеть по ссылке.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11913 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Но в колхозном чемпионате уже даже псж успешно умеет торговаться