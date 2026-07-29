«Монако» не продал Аклиуша «ПСЖ» за 45 млн евро. Клубы продолжают переговоры

«Монако» снова отклонил предложение «ПСЖ» по Аклиушу.

«Монако » отклонил еще одно предложение «ПСЖ » по Магну Аклиушу .

Как сообщает L’Equipe, парижский клуб предложил 45 миллионов евро за 24-летнего вингера. Монегаски отказались продавать игрока. Стороны продолжают переговоры.

В минувшем сезоне Лиги 1 Аклиуш забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 31 матче. Его статистику можно увидеть по ссылке .