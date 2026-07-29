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  4. «Монако» не продал Аклиуша «ПСЖ» за 45 млн евро. Клубы продолжают переговоры

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«Монако» не продал Аклиуша «ПСЖ» за 45 млн евро. Клубы продолжают переговоры
«Монако» снова отклонил предложение «ПСЖ» по Аклиушу.

«Монако» отклонил еще одно предложение «ПСЖ» по Магну Аклиушу.

Как сообщает L’Equipe, парижский клуб предложил 45 миллионов евро за 24-летнего вингера. Монегаски отказались продавать игрока. Стороны продолжают переговоры.

В минувшем сезоне Лиги 1 Аклиуш забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 31 матче. Его статистику можно увидеть по ссылке

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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Комментарии

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Как свои бревна продают так х5 оверпрайс, а тут они 45 предложили. хаха остальные тоже не дураки
Ответkunaguero
Как свои бревна продают так х5 оверпрайс, а тут они 45 предложили. хаха остальные тоже не дураки
Это кого ты называешь бревном? Барколя, который твоему Ман Сити напихал?
ОтветКрушение баварского драндулета
Это кого ты называешь бревном? Барколя, который твоему Ман Сити напихал?
Рамуш
По нынешнему рынку это дешево
ОтветАнтон Александров
По нынешнему рынку это дешево
Монако часто дёшево отдает именно в ПСЖ, Мбаппе когда-то за копейки отдали
А чё Ливерпуль спит. Левоногий правый вингер, с неплохой статой. Других вариантов-то все равно нет.
Если бы дело было в апл , а он был британцем , за него бы дали больше 100.
Но в колхозном чемпионате уже даже псж успешно умеет торговаться
18-летнего Дуэ покупали за 50 млн, 18-летнего Мбайе оценивают в 50 млн. Аклиуш не лучше их, но ему уже 24 года.
ОтветКрушение баварского драндулета
18-летнего Дуэ покупали за 50 млн, 18-летнего Мбайе оценивают в 50 млн. Аклиуш не лучше их, но ему уже 24 года.
Ну да, он слабый, старый, поэтому хотят его купить. Он оценивается в 50, с учётом текущих цен данный трансфер не может быть дешевле 70.
Ответkunaguero
Ну да, он слабый, старый, поэтому хотят его купить. Он оценивается в 50, с учётом текущих цен данный трансфер не может быть дешевле 70.
Ливер предложил за него 40.
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