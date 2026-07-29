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  4. Шаабани возглавил сборную Туниса. Команда меняла тренера во время ЧМ-2026, Ренар ушел после двух поражений

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Шаабани возглавил сборную Туниса. Команда меняла тренера во время ЧМ-2026, Ренар ушел после двух поражений
Сборная Туниса назначила нового тренера.

Новым главным тренером сборной Туниса назначен Муан Шаабани.

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на 4 года – до 2030-го.

Шаабани сменил в должности Эрве Ренара, возглавившего сборную Туниса во время ЧМ-2026 и покинувшего свой пост после поражений от Японии (0:4) и Нидерландов (1:3) на групповом этапе.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: страница Федерации футбола Туниса в фейсбуке
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Комментарии

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Тунис представляя определенную силу в Африке, совершенно немалаптировалсяк мировому футболу, его течениям.
Сколько раз мы видели эту сборную на чемпионатах мира....
Ничем не запомнилась.
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