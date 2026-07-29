Шаабани возглавил сборную Туниса. Команда меняла тренера во время ЧМ-2026, Ренар ушел после двух поражений
Сборная Туниса назначила нового тренера.
Новым главным тренером сборной Туниса назначен Муан Шаабани.
Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на 4 года – до 2030-го.
Шаабани сменил в должности Эрве Ренара, возглавившего сборную Туниса во время ЧМ-2026 и покинувшего свой пост после поражений от Японии (0:4) и Нидерландов (1:3) на групповом этапе.
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Опубликовала: Анна Сунцова
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