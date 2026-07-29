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  4. «Фламенго» готов предложить «Зениту» 35 млн евро за Луиса Энрике (Жорже Никола)

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«Фламенго» готов предложить «Зениту» 35 млн евро за Луиса Энрике (Жорже Никола)
«Фламенго» может заплатить 35 млн евро за Луиса Энрике.

Стали известны условия возможного трансфера Луиса Энрике во «Фламенго». 

Как сообщает журналист Жорже Никола, агенты вингера «Зенита» недавно посетили базу бразильского клуба, где встретились со спортивным директором красно-черных Жозе Бото. 

Представитель «Фламенго» заявил о готовности предложить 35 миллионов евро за игрока. 

В прошлом сезоне РПЛ Луис Энрике провел 28 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику бразильца можно найти здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: R7 Esportes
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Готов даже подвезти его до аэропорта бесплатно на шохе
Ответзаблокированному пользователю
Готов даже подвезти его до аэропорта бесплатно на шохе
Можно даже будет всем болельщикам Зенита скинуться Валерию Леонтьеву, чтобы тот его до Бразилии на дельтаплане отвёз
Ответзаблокированному пользователю
Готов даже подвезти его до аэропорта бесплатно на шохе
Ты Миллер? Или у тебя процент с продаж игроков идет?
Продавать немедленно!
Заворачивайте
Если это правда, то конечно надо его продавать.
Упаковать в торт и продать
почему бразильские клубы друг у друга не берут,а хотят все кто через рпл прошел,странно все это🧐
ОтветTalgat Ergeshov
почему бразильские клубы друг у друга не берут,а хотят все кто через рпл прошел,странно все это🧐
Они там убивать друг друга готовы, а трансфер из условного фламенго в сантос какой то, это повод игрока загнобить, так что им проще покупать игрока из другой лиги, чем между собой трансферы устраивать
Какие финансовые гарантии, что они заплатят 35 млн. евро, а не начнётся очередная ламбада ? За эти деньги при письменных гарантиях надо продавать и перекреститься.
ОтветДок Аксель
Какие финансовые гарантии, что они заплатят 35 млн. евро, а не начнётся очередная ламбада ? За эти деньги при письменных гарантиях надо продавать и перекреститься.
Это Фламенго самый богатый клуб страны , год назад они брали игрока у динамиков до этого у мясных(2023)
Ответzzzeeerrrooo
Это Фламенго самый богатый клуб страны , год назад они брали игрока у динамиков до этого у мясных(2023)
Это ни о чём не говорит. Зенит на бразильском рынке давно и активный покупатель с гарантией и хорошей репутацией. И тем не менее сколько у него было проблем при покупке и продаже бразильских игроков в Бразилии.
И мешок кофе ☕️🤣
Есть инфа, что Зенит близок к подписанию вингера сборной Эквадора Гонсало Плата игрока бразильского Фламенго.
Отдавайте этого ручника. Все умеет, всем хорош, но голова у него не светлая. В том смысле, что много решений принимает неправильных после обыгрыша.
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