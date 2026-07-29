«Фламенго» готов предложить «Зениту» 35 млн евро за Луиса Энрике (Жорже Никола)
«Фламенго» может заплатить 35 млн евро за Луиса Энрике.
Стали известны условия возможного трансфера Луиса Энрике во «Фламенго».
Как сообщает журналист Жорже Никола, агенты вингера «Зенита» недавно посетили базу бразильского клуба, где встретились со спортивным директором красно-черных Жозе Бото.
Представитель «Фламенго» заявил о готовности предложить 35 миллионов евро за игрока.
В прошлом сезоне РПЛ Луис Энрике провел 28 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику бразильца можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: R7 Esportes
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