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  4. Юра Мовсисян: «Спартак» не просто выше «Зенита» – он в космосе, его нельзя разглядеть. Даже если он проиграет каждый матч в 5 сезонах подряд, останется величайшим клубом»

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Юра Мовсисян: «Спартак» не просто выше «Зенита» – он в космосе, его нельзя разглядеть. Даже если он проиграет каждый матч в 5 сезонах подряд, останется величайшим клубом»
Мовсисян: «Спартак» не просто выше «Зенита», он в космосе.

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян сравнил красно-белых и «Зенит» по значимости для российского футбола. 

– Андрей Аршавин недавно сказал, что «Спартак» перестал быть топ-клубом.

– Недавно я должен был увидеться с Андреем в Лос-Анджелесе, но не получилось. Хотел бы сказать ему, что он не прав.

Даже если «Спартак» проиграет каждый матч на протяжении пяти сезонов подряд, он останется величайшим клубом. Андрей, ты вообще о чем?

«Спартак» – это история. Это Романцев, Титов, Аленичев, Карпин, Тихонов... Мы можем просидеть с тобой здесь весь день, я могу отменить все свои планы, но ты не назовешь более великого российского футболиста «Зенита», чем те, кого я только что назвал.

– А Аршавин?

– Аршавин, Кержаков. Я согласен. Но они все равно не дотягивают. «Спартак» не просто выше – он настолько высоко по сравнению с «Зенитом», что его нельзя даже разглядеть. Он в космосе, – сказал Мовсисян.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Аршавин
logoСпартак
logoЮра Мовсисян
logoЗенит
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДмитрий Аленичев
logoАлександр Кержаков
logoОлег Романцев
logoВалерий Карпин
logoЕгор Титов
logoАндрей Тихонов
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

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"Но они все равно не дотягивают".

Ну, конечно. Аршавин с 6-м местом на Золотой мяч, с покером на Энфилде, со статусом самого узнаваемого российского футболиста 21 века в мире - куда ему до легенд Спартака, которые ни в Европе не играли, ни в сборной ничего не добились) Или Кержакову куда - который долгое время был главным бомбардиром российского футбола... И правда.

Не хочу принижать легенд Спартака, сам в детстве смотрел на них в еврокубках - как и все. Но зачем так походя принижать игроков Зенита - фиг знает.
ОтветИгорь Новиков
"Но они все равно не дотягивают". Ну, конечно. Аршавин с 6-м местом на Золотой мяч, с покером на Энфилде, со статусом самого узнаваемого российского футболиста 21 века в мире - куда ему до легенд Спартака, которые ни в Европе не играли, ни в сборной ничего не добились) Или Кержакову куда - который долгое время был главным бомбардиром российского футбола... И правда. Не хочу принижать легенд Спартака, сам в детстве смотрел на них в еврокубках - как и все. Но зачем так походя принижать игроков Зенита - фиг знает.
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ОтветNoThanks
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> Тот Спартак, что делал 6 из 6ти в группе ЛЧ - легендарнее даже КУЕФА Зенита.

Это шутка такая или байт?
Сколько же у спартачей комплексов. Жуть. Я бы их даже пожалел из человеколюбия, если бы эти комплексы зачастую не соседствовали с беспричинным хамством, которое конечно все меняет.
Ответfil_spb
Сколько же у спартачей комплексов. Жуть. Я бы их даже пожалел из человеколюбия, если бы эти комплексы зачастую не соседствовали с беспричинным хамством, которое конечно все меняет.
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Ответfil_spb
Сколько же у спартачей комплексов. Жуть. Я бы их даже пожалел из человеколюбия, если бы эти комплексы зачастую не соседствовали с беспричинным хамством, которое конечно все меняет.
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Ну раз про космос, то немного перефразирую анекдот про спор грузин. Пусть будет спор армян:

- Мой дед был таким высоким, как вот это дерево.
- А мой дед был таким высоким, как вон та гора!
- Мой дед был таким высоким, что доставал до звезд!
- А звезды были круглыми?
- Круглыми.
- Теплыми?
- Да...
- Значит это были яйца моего деда
Эталонный спартаковский ветеран.

В его борще крови не обнаружено.
ОтветMetaphrast
Эталонный спартаковский ветеран. В его борще крови не обнаружено.
Человек застрял в середине девяностых, бывает.
На самом деле, отличный пример сектантства. Оно, как и любое неадекватное восприятие реальности как раз заключается, например, в уверенности в том, что статус "народности" имеет хоть какой-то вес и что все остальные о нём мечтают. Выглядело это комично в самом начале становления Спартака - как середняка, сейчас уже привыкли и к этому.
Кстати, были такие магазины, с названием "народный". Там просроченные продукты с уценкой продавались.
ОтветКирилл Устинов
На самом деле, отличный пример сектантства. Оно, как и любое неадекватное восприятие реальности как раз заключается, например, в уверенности в том, что статус "народности" имеет хоть какой-то вес и что все остальные о нём мечтают. Выглядело это комично в самом начале становления Спартака - как середняка, сейчас уже привыкли и к этому. Кстати, были такие магазины, с названием "народный". Там просроченные продукты с уценкой продавались.
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ОтветКирилл Устинов
На самом деле, отличный пример сектантства. Оно, как и любое неадекватное восприятие реальности как раз заключается, например, в уверенности в том, что статус "народности" имеет хоть какой-то вес и что все остальные о нём мечтают. Выглядело это комично в самом начале становления Спартака - как середняка, сейчас уже привыкли и к этому. Кстати, были такие магазины, с названием "народный". Там просроченные продукты с уценкой продавались.
Ну это как раз по вам - обесценивать слово "народный" )
Я хоть и болею за Спартак, но это уже перебор.
ОтветведроВыхухолей
Я хоть и болею за Спартак, но это уже перебор.
Ребята из начала ветки наверняка уже выписали тебя из болельщиков)
ОтветведроВыхухолей
Я хоть и болею за Спартак, но это уже перебор.
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Секта как она есть
Торпедо тоже было топ в СССР. Ну и?
ОтветКирилл Прохоров_1116838180
Торпедо тоже было топ в СССР. Ну и?
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ОтветAntonIQ
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Я к тому, что у спартачей всё, прошла эпоха. Что выиграли? У ЦСКА и Зенита еврочашки есть, на минуточку...
Синдром дереализации-деперсонализации часто является защитным механизмом психики в ответ на непереносимый стресс, травму или эмоциональное перенапряжение. Когда человек сталкивается с ситуацией, которую он не может изменить, принять или выразить свои чувства по её поводу, его мозг как бы "отключается" от болезненной реальности, чтобы защитить себя от полного коллапса.
Учись дзюба. А этот человек даже не воспитанник Спартака.
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