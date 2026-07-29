Юра Мовсисян: «Спартак» не просто выше «Зенита» – он в космосе, его нельзя разглядеть. Даже если он проиграет каждый матч в 5 сезонах подряд, останется величайшим клубом»

Мовсисян: «Спартак» не просто выше «Зенита», он в космосе.

Бывший нападающий «Спартака » Юра Мовсисян сравнил красно-белых и «Зенит » по значимости для российского футбола.

– Андрей Аршавин недавно сказал, что «Спартак» перестал быть топ-клубом.

– Недавно я должен был увидеться с Андреем в Лос-Анджелесе, но не получилось. Хотел бы сказать ему, что он не прав.

Даже если «Спартак» проиграет каждый матч на протяжении пяти сезонов подряд, он останется величайшим клубом. Андрей, ты вообще о чем?

«Спартак» – это история. Это Романцев, Титов , Аленичев, Карпин, Тихонов... Мы можем просидеть с тобой здесь весь день, я могу отменить все свои планы, но ты не назовешь более великого российского футболиста «Зенита», чем те, кого я только что назвал.

– А Аршавин?

– Аршавин, Кержаков. Я согласен. Но они все равно не дотягивают. «Спартак» не просто выше – он настолько высоко по сравнению с «Зенитом», что его нельзя даже разглядеть. Он в космосе, – сказал Мовсисян.