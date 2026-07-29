Юра Мовсисян: «Спартак» не просто выше «Зенита» – он в космосе, его нельзя разглядеть. Даже если он проиграет каждый матч в 5 сезонах подряд, останется величайшим клубом»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян сравнил красно-белых и «Зенит» по значимости для российского футбола.
– Андрей Аршавин недавно сказал, что «Спартак» перестал быть топ-клубом.
– Недавно я должен был увидеться с Андреем в Лос-Анджелесе, но не получилось. Хотел бы сказать ему, что он не прав.
Даже если «Спартак» проиграет каждый матч на протяжении пяти сезонов подряд, он останется величайшим клубом. Андрей, ты вообще о чем?
«Спартак» – это история. Это Романцев, Титов, Аленичев, Карпин, Тихонов... Мы можем просидеть с тобой здесь весь день, я могу отменить все свои планы, но ты не назовешь более великого российского футболиста «Зенита», чем те, кого я только что назвал.
– А Аршавин?
– Аршавин, Кержаков. Я согласен. Но они все равно не дотягивают. «Спартак» не просто выше – он настолько высоко по сравнению с «Зенитом», что его нельзя даже разглядеть. Он в космосе, – сказал Мовсисян.
Комментарии
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Ну, конечно. Аршавин с 6-м местом на Золотой мяч, с покером на Энфилде, со статусом самого узнаваемого российского футболиста 21 века в мире - куда ему до легенд Спартака, которые ни в Европе не играли, ни в сборной ничего не добились) Или Кержакову куда - который долгое время был главным бомбардиром российского футбола... И правда.
Не хочу принижать легенд Спартака, сам в детстве смотрел на них в еврокубках - как и все. Но зачем так походя принижать игроков Зенита - фиг знает.
Это шутка такая или байт?
- Мой дед был таким высоким, как вот это дерево.
- А мой дед был таким высоким, как вон та гора!
- Мой дед был таким высоким, что доставал до звезд!
- А звезды были круглыми?
- Круглыми.
- Теплыми?
- Да...
- Значит это были яйца моего деда
В его борще крови не обнаружено.
Кстати, были такие магазины, с названием "народный". Там просроченные продукты с уценкой продавались.