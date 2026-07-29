«Ливерпуль» показал выездную форму на сезон-2026/27. Она отсылает к комплектам середины 1980-х годов
«Ливерпуль» презентовал новую гостевую форму.
«Ливерпуль» представил выездную форму на сезон-2026/27 от компании Adidas.
Форма выполнена в белом цвете с красными и серыми элементами. Источником вдохновения послужили комплекты формы «Ливерпуля» середины 1980-х годов.
Фото: liverpoolfc.com/
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11910 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ливерпуля»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Вспомните ЧМ, основные адики у всех отстой, зато ориджиналы- были прям бомба 💣