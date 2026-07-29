  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Ливерпуль» показал выездную форму на сезон-2026/27. Она отсылает к комплектам середины 1980-х годов

Фото
0
«Ливерпуль» показал выездную форму на сезон-2026/27. Она отсылает к комплектам середины 1980-х годов
«Ливерпуль» презентовал новую гостевую форму.

«Ливерпуль» представил выездную форму на сезон-2026/27 от компании Adidas.

Форма выполнена в белом цвете с красными и серыми элементами. Источником вдохновения послужили комплекты формы «Ливерпуля» середины 1980-х годов. 

Фото: liverpoolfc.com/

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11910 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoпремьер-лига Англия
игровая форма
logoЛиверпуль
logoстиль
logoadidas

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
субъективно, в разы лучше, чем основная
Ответvitalis
субъективно, в разы лучше, чем основная
Потому что любая форма Адидас с трилистником смотрится в разу лучше комплектов с логотипом треугольником
Ответpit4er
Потому что любая форма Адидас с трилистником смотрится в разу лучше комплектов с логотипом треугольником
а вот тут, опять же субъективно, конечно, но не соглашусь. мне эти разводы на основной форме вообще "фе", а с треугольником полно было хороших форм
Классика никогда не выйдет из моды)
Классная. Прям хорошая, такую и купить можно.
Лучше домашней 100%
Вообще дизайнеры адидаса, как мне кажется, вообще в последние годы пошли не в том направлении!!! Ужасно огромные логотипы, полоски огромные, прям все как то по деревенски, наляписто! А адидас ориджинал прям классный и стильный! Ничего лишнего!
Вспомните ЧМ, основные адики у всех отстой, зато ориджиналы- были прям бомба 💣
это сразу чашка
Классная форма,Адик молодцы, беспроигрышный вариант, брать ретро и немного переделать, нежели современные дизайнеры тупоголовые придумают шляпу
Наконец-то не зеленая, не желтая, не розовая и не сине-буро-малиновая, а нормальная белая выездная кипа. Похоже уходит мода на вырвиглазные запасные комплекты
Отличная, без маркетинговых кислотных цветов
Адики в этом сезоне решили прилично заработать, на тематике 80-х годов прошлого века.☝️🤌😉😁👍
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти
Видео
«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Так забивает потенциальный новичок «Барселоны» – у Павлидиса покер за «Бенфику» в Лиге Европы! 😲
ВидеоСпортс"
Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото
«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника