«Реал» связался с «Ман Сити» по поводу Родри. «Мадрид» готов заплатить более 50 млн евро за хавбека
«Реал» начал переговоры по трансферу Родри.
«Реал» связался с «Манчестер Сити» по поводу Родри.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, клубы начали устные переговоры по поводу возможного трансфера после того, как президент «Реала» Флорентино Перес одобрил сделку.
Утверждается, что «Реал» готов заплатить за полузащитника более 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне АПЛ Родри провел 21 матч и забил 1 гол. На ЧМ-2026 он принял участие во всех восьми играх сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Длинный контракт + 19 лет.
Вот почему такие нынче цены.
В прошлом, Родри не стоил бы и 20. Хотя безусловно Диоманде тоже никто бы за 100+ не купил бы. Стоил бы 40.
У Реала есть шанс подписать лучшего игрока прошедшего ЧМ и обладателя ЗМ за 50-60 млн, будет глупо им не воспользоваться.