«Реал» связался с «Ман Сити» по поводу Родри. «Мадрид» готов заплатить более 50 млн евро за хавбека

«Реал» начал переговоры по трансферу Родри.

«Реал» связался с «Манчестер Сити » по поводу Родри .

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо , клубы начали устные переговоры по поводу возможного трансфера после того, как президент «Реала » Флорентино Перес одобрил сделку.

Утверждается, что «Реал» готов заплатить за полузащитника более 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне АПЛ Родри провел 21 матч и забил 1 гол. На ЧМ-2026 он принял участие во всех восьми играх сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. Его подробную статистику можно найти здесь .