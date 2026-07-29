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  4. «Реал» связался с «Ман Сити» по поводу Родри. «Мадрид» готов заплатить более 50 млн евро за хавбека

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«Реал» связался с «Ман Сити» по поводу Родри. «Мадрид» готов заплатить более 50 млн евро за хавбека
«Реал» начал переговоры по трансферу Родри.

«Реал» связался с «Манчестер Сити» по поводу Родри.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, клубы начали устные переговоры по поводу возможного трансфера после того, как президент «Реала» Флорентино Перес одобрил сделку.

Утверждается, что «Реал» готов заплатить за полузащитника более 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне АПЛ Родри провел 21 матч и забил 1 гол. На ЧМ-2026 он принял участие во всех восьми играх сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. Его подробную статистику можно найти здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Комментарии

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"Хорошая" цена за лучшего игрока ЧМ и обладателя ЗМ )
ОтветСанитар-волк
"Хорошая" цена за лучшего игрока ЧМ и обладателя ЗМ )
да, я тоже посмеялся)
ОтветСанитар-волк
"Хорошая" цена за лучшего игрока ЧМ и обладателя ЗМ )
30 лет + кресты год назад + последний год контракта + возвращение домой… Как-то даже смешно обсуждать больше. С другой стороны, все заслуженные, кто приходил в последние годы в «Реал» на пике, так ничего не показал: Азар, Алаба, ТАА, да тот же Мбаппе при всех своих бомбардирских подвигах, пока не может стать 100% лидером…
У Аль Хелаифи пукан на орбиту улетит
ОтветЛокуся
У Аль Хелаифи пукан на орбиту улетит
Удивительно, конечно, что он не остыл спустя 2 ЛЧ. Вот уж не зря говорят, что родился с золотой ложкой в заднице. Тяжело жить с таким максимализмом и ощущением, что мир должен вертеться вокруг тебя
Ответfc_a.m.
Удивительно, конечно, что он не остыл спустя 2 ЛЧ. Вот уж не зря говорят, что родился с золотой ложкой в заднице. Тяжело жить с таким максимализмом и ощущением, что мир должен вертеться вокруг тебя
После 2 лч он может и остыл, но подлили масла с трансфером Диоманде
Лучший игрок чм, чемпион мира-50 млн, бегунок Диоманде-100+. Вот такие нынче цены)
ОтветМатвей MT
Лучший игрок чм, чемпион мира-50 млн, бегунок Диоманде-100+. Вот такие нынче цены)
Кресты, травмы, 30 лет, 1 год контракта.
Длинный контракт + 19 лет.

Вот почему такие нынче цены.

В прошлом, Родри не стоил бы и 20. Хотя безусловно Диоманде тоже никто бы за 100+ не купил бы. Стоил бы 40.
ОтветМатвей MT
Лучший игрок чм, чемпион мира-50 млн, бегунок Диоманде-100+. Вот такие нынче цены)
Ему 30 лет, куча травм, год контракта.
Почемк так не закупались под Карло?
ОтветИзувер
Почемк так не закупались под Карло?
Почему так не закупились под Хаби, когда само его назначение уже говорило о начале новой эры в Реале
ОтветИзувер
Почемк так не закупались под Карло?
Карло был уже не тот. Бразилия тоже показала это
Ладно Диоманде – ему 20 нет, здоровье конское, зарплата не звёздная. В случае чего можно будет продать. Но 30-летний Родри со своими травмами и зарплатой обладателя ЗМ повиснет в платёжке намертво до конца контракта
Ответpit4er
Ладно Диоманде – ему 20 нет, здоровье конское, зарплата не звёздная. В случае чего можно будет продать. Но 30-летний Родри со своими травмами и зарплатой обладателя ЗМ повиснет в платёжке намертво до конца контракта
Футболисты по типу Родри, Бускетса на вес золота. И Барса и реал выходили на пик, когда у них был сильный центр
ОтветDAVID19-91
Футболисты по типу Родри, Бускетса на вес золота. И Барса и реал выходили на пик, когда у них был сильный центр
Это если речь о пиковом Родри в вакууме. Нынешний Родри только хорошие короткие отрезки выдаёт между травмами и набором формы после них. А он даже сейчас после операции на спине и пропустит начало сезона
Родри надо в Барсу на самом деле. Он туда встанет, как влитой. Педри, Ольмо, Фермин, Френки играют в понятный для него футбол и говорят с ним на одном футбольном языке. Это его стихия. А что его ждет под руководством автобусника - одному только богу известно
ОтветВероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Родри надо в Барсу на самом деле. Он туда встанет, как влитой. Педри, Ольмо, Фермин, Френки играют в понятный для него футбол и говорят с ним на одном футбольном языке. Это его стихия. А что его ждет под руководством автобусника - одному только богу известно
Реал юморит. Челси за Мудрика заплатил 70+30, а тут лучший игрок чемпионата мира).
ОтветВероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Родри надо в Барсу на самом деле. Он туда встанет, как влитой. Педри, Ольмо, Фермин, Френки играют в понятный для него футбол и говорят с ним на одном футбольном языке. Это его стихия. А что его ждет под руководством автобусника - одному только богу известно
подобное можно сказать о Модриче и о Кроссе но почему-то они вписались под любого тренера
У Сити есть шанс спихнуть 30-летнего игрока с крестами за 50-60 млн, будет глупо им не воспользоваться.
У Реала есть шанс подписать лучшего игрока прошедшего ЧМ и обладателя ЗМ за 50-60 млн, будет глупо им не воспользоваться.
Да не отдаст его сити, всю игру будут строить через него. Тут вопрос не в его стоимости, а в цене провала сезона. Без него риск очень высок
Посмотрим поможет ли это Реалу) у Барсы все таки более сбалансированный сыгранный состав, а перебор игроков как в Реале не всегда идёт на пользу. Плюс Флик как тренер намного сильнее нынешнего Моуриньо
по-моему хорошая сделка для Сити, Родри после травмы уже не хватает скорости, да и играет он с опаской, возможно, просто уже нет той мотивации, по сути с Сити выиграл он уже все что можно. 50 млн отличный ценник за стареющего игрока, с 1 годом контракта.
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