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  4. «Челси» завершил трансфер 35-летнего Уэлбека из «Брайтона». Контракт – на 2 года (Фабрицио Романо)

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«Челси» завершил трансфер 35-летнего Уэлбека из «Брайтона». Контракт – на 2 года (Фабрицио Романо)
«Челси» завершил трансфер 35-летнего Уэлбека из «Брайтона».

«Челси» согласовал трансфер форварда «Брайтона» Дэнни Уэлбека.

Сделка по 35-летнему англичанину завершена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Чайки» удовлетворили запрос Уэлбека о трансфере – через год нападающий мог стать свободным агентом.

Сам Уэлбек договорился с «синими» о контракте до 2028 года и в ближайшее время пройдет медосмотр.

Также ожидается, что вскоре «Челси» подпишет хавбека «Брентфорда» Джордана Хендерсона.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoДэнни Уэлбек
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Комментарии

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Дани Уэлбек: от Пола Скоулза до Сатпаева
ОтветPeter Parker
Дани Уэлбек: от Пола Скоулза до Сатпаева
От Федерико Македы)
Алонсо будет с Уэлбеком и Хендерсоном в доминошку рубиться
ОтветSantucco
Алонсо будет с Уэлбеком и Хендерсоном в доминошку рубиться
да, когда крикнут "рыба", появится Инфантино
Сатпаев еще не родился наверное, когда Уэлбек уже порол моменты в МЮ.
От жеж тряска тут. У Челси один из лучших нападающих чемпионата - Педро. За ним перспективный, хоть и травматичный Эмега. Вот какая разница, кто будет третьим выбором? Еще б трансфер третьего вратаря так бы обсуждали. Когда туда берут 40 летних дедов, никто не пишет про политику клуба. Потому что понимают, что третий вратарь должен быть "дед". Так и тут, третий выбор на позицию напа будет "дед".
А тут комменты, как будто Челси на Уэлбека возлагает главные свои надежды на сезон.
ОтветMediff
От жеж тряска тут. У Челси один из лучших нападающих чемпионата - Педро. За ним перспективный, хоть и травматичный Эмега. Вот какая разница, кто будет третьим выбором? Еще б трансфер третьего вратаря так бы обсуждали. Когда туда берут 40 летних дедов, никто не пишет про политику клуба. Потому что понимают, что третий вратарь должен быть "дед". Так и тут, третий выбор на позицию напа будет "дед". А тут комменты, как будто Челси на Уэлбека возлагает главные свои надежды на сезон.
>>>Потому что понимают, что третий вратарь должен быть "дед"

Прям должен? Это кто и когда решил? Далеко не везде придерживаются этого принципа.
Теперь точно пенсионеры
Челси всерьез настроен вернуться в ЛК и затащить еврокубок. Машина по завоеванию трофеев вновь запускается.
Кто-то ещё сомневается, что Должик желает провала Челси? 4 года Челси скупал школьников непонятных, и все это время команда только ниже падает с 10 на 10 место. Это ему нравилось и вопросов не было. Хотя ещё Почеттино после первого года хотел опытных игроков набрать. И вот наконец-то Челси пробует это делать, но он сразу негативно все хейтит. Вопрос, когда он уже поставит аву Арсенала и прекратит выдавать себя за фана Челси 🤭
ОтветАкер
Кто-то ещё сомневается, что Должик желает провала Челси? 4 года Челси скупал школьников непонятных, и все это время команда только ниже падает с 10 на 10 место. Это ему нравилось и вопросов не было. Хотя ещё Почеттино после первого года хотел опытных игроков набрать. И вот наконец-то Челси пробует это делать, но он сразу негативно все хейтит. Вопрос, когда он уже поставит аву Арсенала и прекратит выдавать себя за фана Челси 🤭
Тут как раз скат на уровень Арсенала, который покупал всяких Луисов, Жоржиней, Виллианов, Чехов и тд. Только вот названные хотя бы футболистами были, а ничтожная карьера третьесортного нападающего ничем положительным служить не может. Я бы понял, если бы тут подобрали какого-нибудь Олича или Мюллера, которые умеют найти позицию и забить, ну или хотя бы человека с характером. А тут просто дают пенсию какому-то черному лузеру.

Дальше придет игрок «с достижениями» Хендерсон…
ОтветNoken
Тут как раз скат на уровень Арсенала, который покупал всяких Луисов, Жоржиней, Виллианов, Чехов и тд. Только вот названные хотя бы футболистами были, а ничтожная карьера третьесортного нападающего ничем положительным служить не может. Я бы понял, если бы тут подобрали какого-нибудь Олича или Мюллера, которые умеют найти позицию и забить, ну или хотя бы человека с характером. А тут просто дают пенсию какому-то черному лузеру. Дальше придет игрок «с достижениями» Хендерсон…
Ничего не имею против этих трансферов. На то две причины. Это что-то новое. Это как эксперимент, который заменит очередную скупку школьников ноунеймов с правильным цветом кожи: на последнее мы уже насмотрелись вдоволь за эти годы. Второе: подобные перемены вызывают у меня интерес еще из-за того, что все постоянно пишут про отсутствие опыта как ключевую проблему Челси. Вот опыт завезли и теперь ну очень интересно посмотреть на такой вариант развития проекта янки. Кем бы были эти опытные игроки - это не суть, хоть реально бы вернули Азара. Мне просто любопытно именно то, даст ли это какой-то рост или характер для школьников Боулинга или же это очередной маразм, а Челси спасёт только слив янки
Вот это я понимаю - смена ориентиров. С молодых да талантливых на диаметрально противоположных.
Алонсо собирает лидеров в раздевалку.
не зря же у них прозвище пенсионеры
Ответчеловек-муравей человек-физрук
не зря же у них прозвище пенсионеры
решили соответствовать)
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