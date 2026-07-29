«Челси» завершил трансфер 35-летнего Уэлбека из «Брайтона». Контракт – на 2 года (Фабрицио Романо)

«Челси» завершил трансфер 35-летнего Уэлбека из «Брайтона».

«Челси» согласовал трансфер форварда «Брайтона » Дэнни Уэлбека .

Сделка по 35-летнему англичанину завершена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Чайки» удовлетворили запрос Уэлбека о трансфере – через год нападающий мог стать свободным агентом.

Сам Уэлбек договорился с «синими» о контракте до 2028 года и в ближайшее время пройдет медосмотр.

Также ожидается, что вскоре «Челси » подпишет хавбека «Брентфорда» Джордана Хендерсона.

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