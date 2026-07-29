«Челси» завершил трансфер 35-летнего Уэлбека из «Брайтона». Контракт – на 2 года (Фабрицио Романо)
«Челси» завершил трансфер 35-летнего Уэлбека из «Брайтона».
«Челси» согласовал трансфер форварда «Брайтона» Дэнни Уэлбека.
Сделка по 35-летнему англичанину завершена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Чайки» удовлетворили запрос Уэлбека о трансфере – через год нападающий мог стать свободным агентом.
Сам Уэлбек договорился с «синими» о контракте до 2028 года и в ближайшее время пройдет медосмотр.
Также ожидается, что вскоре «Челси» подпишет хавбека «Брентфорда» Джордана Хендерсона.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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