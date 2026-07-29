Мовсисян о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Семья будет обеспечена на долгие годы. Я бы поступил так же»

Мовсисян о Сперцяне в «Аль-Ахли»: семья будет обеспечена на долгие годы.

Юра Мовсисян поддержал решение полузащитника Эдуарда Сперцяна перейти из «Краснодара» в «Аль-Ахли ».

«На его месте я бы поступил точно так же. Это правильный выбор. Мы всегда говорим о Европе, но какая разница, чего ты хочешь, если нет реальных предложений? Иногда нужно спуститься с небес на землю.

Уверен, были клубы, заинтересованные в Сперцяне, но у них не оказалось денег на трансфер. Он же лучший игрок РПЛ! Один-два хороших сезона в новой команде — и он уедет в Европу, поверьте мне.

Вдобавок его семья будет финансово обеспечена на долгие годы. Это тоже немаловажный фактор. В конце концов, футболисты хотят сделать все для своей семьи, чтобы она жила хорошо.

«Аль-Ахли» выиграл азиатскую Лигу чемпионов. Так что почему бы не попробовать? Я счастлив за Эдуарда! Неважно, куда Сперцян поедет — он везде будет выделяться», – сказал бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака».