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Мовсисян о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Семья будет обеспечена на долгие годы. Я бы поступил так же»
Мовсисян о Сперцяне в «Аль-Ахли»: семья будет обеспечена на долгие годы.

Юра Мовсисян поддержал решение полузащитника Эдуарда Сперцяна перейти из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

«На его месте я бы поступил точно так же. Это правильный выбор. Мы всегда говорим о Европе, но какая разница, чего ты хочешь, если нет реальных предложений? Иногда нужно спуститься с небес на землю.

Уверен, были клубы, заинтересованные в Сперцяне, но у них не оказалось денег на трансфер. Он же лучший игрок РПЛ! Один-два хороших сезона в новой команде — и он уедет в Европу, поверьте мне.

Вдобавок его семья будет финансово обеспечена на долгие годы. Это тоже немаловажный фактор. В конце концов, футболисты хотят сделать все для своей семьи, чтобы она жила хорошо. 

«Аль-Ахли» выиграл азиатскую Лигу чемпионов. Так что почему бы не попробовать? Я счастлив за Эдуарда! Неважно, куда Сперцян поедет — он везде будет выделяться», – сказал бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮра Мовсисян
logoАль-Ахли Джидда
logoденьги
logoСпорт-Экспресс
logoЭдуард Сперцян
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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Знаю один клуб, там в 90 люди даже плей-офф Лч забросили ради выгодных контактов.
ОтветPeter Parker
Знаю один клуб, там в 90 люди даже плей-офф Лч забросили ради выгодных контактов.
Но об этом не рекомендуется говорить вслух
Сперцян не похож на рвача, он и в Краснодаре давно себя обеспечил:) Почему все смотрят на этот трансфер через призму денег, очевидно что в первую очередь он дал хорошо заработать Краснодару, т.к. трансфер в Европу было провернуть сложнее, плюс сейчас за СА смотрят гораздо больше чем за РПЛ, поиграет там 1-2 сезона, проявит себя, покажет хорошую статистику и будет возможностей в разы больше переехать в хороший чемпионат, чем из РПЛ:)
Ответrigobersong
Сперцян не похож на рвача, он и в Краснодаре давно себя обеспечил:) Почему все смотрят на этот трансфер через призму денег, очевидно что в первую очередь он дал хорошо заработать Краснодару, т.к. трансфер в Европу было провернуть сложнее, плюс сейчас за СА смотрят гораздо больше чем за РПЛ, поиграет там 1-2 сезона, проявит себя, покажет хорошую статистику и будет возможностей в разы больше переехать в хороший чемпионат, чем из РПЛ:)
Причем тут "рвач"?
Бывают предложения, от которых не отказываются, это именно такое
Это вы сейчас только этот фонтур посмотрели получается и теперь сюда притащили?) Уаххаахах
Просто смех. а что ту зарплату, что получал Спецян в, Краснодаре (это миллионы долларов по контракту) не обеспечивает семью на долгие годы? Тут вопрос в том, что каждый подразумевает в обеспечении. Если Спецян хочет владеть океан кой яхтой или личным самолётом то его и та зарплата что положили в СА не сможет обеспечит.
Рыбак рыбака...)
Предложений реальных не было, лезть куда-то в клубы слабее и на ниже по зп, но зато в Европу чтоб потом может быть стрельнуть а может и нет, время не позволяет, ему 27 уже.А то что предложили в СА просто любому адекватному человеку отказываться нельзя.
Единственное что Юра плохо пример, получив жирный контракт в Спартаке он через год просто закончил с футболом в к 30
у армян всегда на первом месте деньге деньге деньге ))
Доминик Торетто одобряет
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