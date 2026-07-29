«Амбиции Талалаева идут вразрез с позицией «Балтики». Отношения с руководством непростые». Генич о заявлениях тренера

Генич: амбиции Талалаева идут вразрез с позицией «Балтики».

Комментатор Константин Генич считает, что тренер «Балтики» Андрей Талалаев перерос уровень калининградского клуба.

— Талалаев сказал, что переход Бориско в ЦСКА станет выстрелом в голову и приведет к борьбе за выживание.

— Думаю, амбиции тренера немного идут вразрез с позицией клуба, как клуб видит свое будущее. Хочешь или нет, в определенный момент такие команды, как «Балтика », становятся донорами: сначала развивают игроков, а потом их продают.

Талалаев, показав отличный результат в прошлом сезоне, должен быть уверен в своих игроках, составе, обойме, и это громкое заявление про выстрел в голову — заголовок для журналистов и болельщиков, лишний раз показать, что отношения с руководством непростые.

Когда у тебя забирают лучших, тренеру это не нравится, ему хочется как минимум подтвердить результат прошлого сезона, — сказал Генич.

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