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«Амбиции Талалаева идут вразрез с позицией «Балтики». Отношения с руководством непростые». Генич о заявлениях тренера
Генич: амбиции Талалаева идут вразрез с позицией «Балтики».

Комментатор Константин Генич считает, что тренер «Балтики» Андрей Талалаев перерос уровень калининградского клуба.

— Талалаев сказал, что переход Бориско в ЦСКА станет выстрелом в голову и приведет к борьбе за выживание.

— Думаю, амбиции тренера немного идут вразрез с позицией клуба, как клуб видит свое будущее. Хочешь или нет, в определенный момент такие команды, как «Балтика», становятся донорами: сначала развивают игроков, а потом их продают. 

Талалаев, показав отличный результат в прошлом сезоне, должен быть уверен в своих игроках, составе, обойме, и это громкое заявление про выстрел в голову — заголовок для журналистов и болельщиков, лишний раз показать, что отношения с руководством непростые. 

Когда у тебя забирают лучших, тренеру это не нравится, ему хочется как минимум подтвердить результат прошлого сезона, — сказал Генич.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoКонстантин Генич
Равиль Измайлов

Комментарии

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Возомнил из себя конечно. Бей, беги весь сезон и получили великого футбольного деятеля. Теперь не заткнуть.
Игра на публику. Дает понять, что на итоговые результаты сезона повлияет в том числе и уход основного вратаря в начале сезона.
Сомнений нет, что Талалаев прекрасно понимает, что Балтика пока не может конкурировать с богатыми командами, усиливать состав дорогими футболистами ( хотя спонсор вроде не бедный, мягко сказать).
Люди работают, добиваются результатов. А потом приходит Генич и начинает трепать языком.
Амбиции это конечно хорошо, но разве он не понимает, что Балтика не будет ставить высоких задач?
Я понимаю, тренер хотел усиления состава, а вместо этого получит опять молодежь и ребят с первой лиги. Второй раз подряд, может и не выстрелит.
Ответlaudrup
Амбиции это конечно хорошо, но разве он не понимает, что Балтика не будет ставить высоких задач? Я понимаю, тренер хотел усиления состава, а вместо этого получит опять молодежь и ребят с первой лиги. Второй раз подряд, может и не выстрелит.
А он что ли, в первый раз выстрелил? Надо же, какое великое достижение, 6 место в РПЛ! Когда Черевченко с Арсеналом занял такое же 6 место, то все восприняли это абсолютно спокойно. Когда Семак с Уфой сделал то же самое, он не бил себя в грудь. А у Талалаева пузырей вагон, как будто Лигу чемпионов выиграл. Ожидаемо сдуется в этом сезоне, чтоб поменьше видеть его истерики и вечно злобное лицо. Пусть стелет соломку.
Писали,что в Балтику вернулся из Зенита вратарь. Ему чуть практики и будет не хуже Бориско
ОтветБонд0077
Писали,что в Балтику вернулся из Зенита вратарь. Ему чуть практики и будет не хуже Бориско
Теперь пишут, что Латышонок вроде в НН перешел.
ОтветGarik_GL
Теперь пишут, что Латышонок вроде в НН перешел.
Дальше сразу в аренду в Балтику, он уже прилетел в Калининград и снимается для медиа
Не хочет ли Талалаев сказать, что не все деньги выделяемые Ростехом доходят до команды? )
Мнение Генича это мнение комментатора
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