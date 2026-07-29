«Амбиции Талалаева идут вразрез с позицией «Балтики». Отношения с руководством непростые». Генич о заявлениях тренера

Комментатор Константин Генич считает, что тренер «Балтики» Андрей Талалаев перерос уровень калининградского клуба.
— Талалаев сказал, что переход Бориско в ЦСКА станет выстрелом в голову и приведет к борьбе за выживание.
— Думаю, амбиции тренера немного идут вразрез с позицией клуба, как клуб видит свое будущее. Хочешь или нет, в определенный момент такие команды, как «Балтика», становятся донорами: сначала развивают игроков, а потом их продают.
Талалаев, показав отличный результат в прошлом сезоне, должен быть уверен в своих игроках, составе, обойме, и это громкое заявление про выстрел в голову — заголовок для журналистов и болельщиков, лишний раз показать, что отношения с руководством непростые.
Когда у тебя забирают лучших, тренеру это не нравится, ему хочется как минимум подтвердить результат прошлого сезона, — сказал Генич.
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Сомнений нет, что Талалаев прекрасно понимает, что Балтика пока не может конкурировать с богатыми командами, усиливать состав дорогими футболистами ( хотя спонсор вроде не бедный, мягко сказать).
Я понимаю, тренер хотел усиления состава, а вместо этого получит опять молодежь и ребят с первой лиги. Второй раз подряд, может и не выстрелит.