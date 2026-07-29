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  4. Бубнов о дебюте Касаджикова в РПЛ: «Голевая в стиле Батракова, Месси. Потом двух человек обвести… «Оренбург» никуда не вылетит, они фарм-клуб «Зенита»

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Бубнов о дебюте Касаджикова в РПЛ: «Голевая в стиле Батракова, Месси. Потом двух человек обвести… «Оренбург» никуда не вылетит, они фарм-клуб «Зенита»
Бубнов о дебюте Касаджикова в РПЛ: голевая в стиле Батракова, Месси.

Александр Бубнов оценил дебют Андрея Касаджикова в Альфа-Банк РПЛ.

В 1-м туре вингер «Оренбурга» забил гол и сделал ассист в матче с «Ростовом» (2:1). Права на 18-летнего игрока принадлежат «Зениту».

«Ой, красавец! Вообще супер! Самое главное, во-первых, передача с углового, голевая, в стиле Сперцяна, Батракова, Месси, всех подряд. Это, конечно, наиграно. Потом принять в штрафной, двух человек обвести... Это лучший гол не только 1-го тура, но, может, и всего сезона. 

Это знаешь, о чем говорит? Что «Оренбург» никуда не вылетит. Они являются фарм-клубом «Зенита». Они [«Зенит»] там будут молодых обстреливать, те с удовольствием – играть. Всем будет польза. Такие фарм-клубы во всем мире существуют, — сказал экс-защитник «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoОренбург
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАндрей Касаджиков
logoЛионель Месси
logoЭдуард Сперцян
logoАлександр Бубнов
logoРостов
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив

Комментарии

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Оренбург в рамках фармовского соглашения обыграл Зенит, когда так нужны были 3 очка в чемпионской гонке ?
Ответmit-byer
Оренбург в рамках фармовского соглашения обыграл Зенит, когда так нужны были 3 очка в чемпионской гонке ?
Но не вылетели же 😂
Ответmit-byer
Оренбург в рамках фармовского соглашения обыграл Зенит, когда так нужны были 3 очка в чемпионской гонке ?
Вывод: Зенит - фарм Оренбурга.
из-за этого "фарм-клуба" Зенит в прошлом сезоне чуть не потерял золото
Ответwestport70
из-за этого "фарм-клуба" Зенит в прошлом сезоне чуть не потерял золото
Да и два сезона назад (2023/2024) тоже им проиграли 1:3 и после этого только в последнем туре обошли «Динамо» в сумасшедшей концовке
Ответwestport70
из-за этого "фарм-клуба" Зенит в прошлом сезоне чуть не потерял золото
В сезоне 23/24 тоже, когда после поражения в Оренбурге пришлось держать кулачки за исход краснодарского матча. Год назад из-за них же могли вообще отвалиться досрочно, если бы не магическая башка Ерохина в добавленное время. Но массы твердят, что "Оренбург тянут за уши ради места в элите, и понятно зачем". И да, Бубнов не даст соврать. Оренбург никогда не вылетал из РПЛ.
Кому очень интересно, посмотрите как судили Оренбрг когда он вылетал из РПЛ, 11 ошибок против, потом их не пустили из-за поля, не по спотивному принципу, ну и Оренбург отбирает очки у Зенита чаще чем некоторые.
Чем больше эти товарищи думают о "заговорах", "неуважении" и прочих "убийствах" и "фармами" , тем дальше они от чемпионства, это ли не хорошо?!
Шоб ты знал, епт.
Ответkokorin91
Шоб ты знал, епт.
божественно!
А как наш ещё один фарм под названием Сочи вылетел тогда? Или они монетку бросали, кого же Зенит не даст выкинуть из лиги?
От создателей «сочи никуда не вылетит, это фарм клуб зенита»
Хорошо, что Бубнов не пообещал пройтись голым в случае вылета Оренбурга🤦‍♀️😂
так и сочи фарм зенита но вылетели
Пока есть такая Родина, Факел и Акрон, то конечно же Оренбург никуда не вылетит.
ОтветGalaktika
Пока есть такая Родина, Факел и Акрон, то конечно же Оренбург никуда не вылетит.
Родина , еду я на Родину
Новость должна звучать так ,,Зенит корыстно обеспечил сохранение Оренбурга в РПЛ, отдав им в аренду Месси,, 😁
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