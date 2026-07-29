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  4. Дмитрий Губерниев: «Верю в «Локомотив» по‑прежнему. Они будут бороться за тройку и финал Кубка»

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Дмитрий Губерниев: «Верю в «Локомотив» по‑прежнему. Они будут бороться за тройку и финал Кубка»
Губерниев: «Локомотив» будет бороться за тройку и финал Кубка.

Комментатор Дмитрий Губерниев допустил, что «Локомотив» вновь займет 3-е место в Альфа-Банк РПЛ – как и в прошлом сезоне.

«Локомотив» должен был стартовать сильнее. Все ждали победы [в первом туре] над «Ахматом» (1:1), но команда вкатывается в сезон. По‑прежнему верю в «Локомотив».

Думаю, они будут бороться за тройку и финал Кубка», — сказал Губерниев.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Вынужден с Губерниевым согласиться. Верим в Локо, самую русскую команду РПЛ!
Вообще нет предпосылок к этому.
Пока минус Пруцев и Воробьев, два игрока основы. На замен им никого не взяли.
Весной Локо был не очень, креатива в атаке - мало.
Плюс Батраков не в такой форме, в которой был прошлой осенью.
Мой прогноз: Зенит, Спартак, Краснодар и Цска - будут выше.
Побороться смогут только с Динамо за 5-6 места, но никак не за тройку.
ОтветCaniball
Вообще нет предпосылок к этому. Пока минус Пруцев и Воробьев, два игрока основы. На замен им никого не взяли. Весной Локо был не очень, креатива в атаке - мало. Плюс Батраков не в такой форме, в которой был прошлой осенью. Мой прогноз: Зенит, Спартак, Краснодар и Цска - будут выше. Побороться смогут только с Динамо за 5-6 места, но никак не за тройку.
Краснодар будет ниже, чем думаем
ОтветЗвёздный Рафинья
Краснодар будет ниже, чем думаем
Ещё Динамо могут быть в пятерке, для Локо пятёрка - это прыгнуть выше головы
Я бы предпочел выиграть Кубок. Без еврокубков в чемпионате ценность представляют лишь 1 место и непопадание в зону вылета.
Нынешний Локо пока не про борьбу за медали. Когда уходят лидеры, а усиление происходит по остаточному принципу, говорить о тройке просто бессмысленно

Меня сейчас вообще меньше волнует место Локо в таблице, чем то, появится ли у команды лицо

Если сезон станет временем, когда раскроются свои воспитанники и молодые игроки, это будет ценнее случайной бронзы с составом из временщиков

Иногда нужно пережить шаг назад, чтобы потом сделать 2 вперёд
Ответshoes-on
Нынешний Локо пока не про борьбу за медали. Когда уходят лидеры, а усиление происходит по остаточному принципу, говорить о тройке просто бессмысленно Меня сейчас вообще меньше волнует место Локо в таблице, чем то, появится ли у команды лицо Если сезон станет временем, когда раскроются свои воспитанники и молодые игроки, это будет ценнее случайной бронзы с составом из временщиков Иногда нужно пережить шаг назад, чтобы потом сделать 2 вперёд
Вот только мы пока только и делаем, что пятимся. Бронза дала отсрочку Михалычу. Но на его месте я бы все силы бросил на Кубок.
Мне очень по душе, что к основе привлекли Чевардина, Голубева и Еремеева. Здорово, что Веселов в обойме. Настанет день, и у нас будет новый мощнейший костяк из своих игроков. Мне за своих ребят приятнее болеть, чем за толпу бразильцев и прочих легионеров. Хоть я и придерживаюсь мнения, что без пары-тройки высококлассных иностранцев тяжело брать трофеи. Балом правит его высочество баланс.
ОтветПлацкарт Вагоныч
Вот только мы пока только и делаем, что пятимся. Бронза дала отсрочку Михалычу. Но на его месте я бы все силы бросил на Кубок. Мне очень по душе, что к основе привлекли Чевардина, Голубева и Еремеева. Здорово, что Веселов в обойме. Настанет день, и у нас будет новый мощнейший костяк из своих игроков. Мне за своих ребят приятнее болеть, чем за толпу бразильцев и прочих легионеров. Хоть я и придерживаюсь мнения, что без пары-тройки высококлассных иностранцев тяжело брать трофеи. Балом правит его высочество баланс.
Золотые слова, те же самые мысли )
Губерниев хайпожор. Только в нём и разбирается
Губерниев конечно хайпожор, но такое заявление уже не звучит. С Локо слишком всё понятно
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