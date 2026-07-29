Дмитрий Губерниев: «Верю в «Локомотив» по‑прежнему. Они будут бороться за тройку и финал Кубка»
Губерниев: «Локомотив» будет бороться за тройку и финал Кубка.
Комментатор Дмитрий Губерниев допустил, что «Локомотив» вновь займет 3-е место в Альфа-Банк РПЛ – как и в прошлом сезоне.
«Локомотив» должен был стартовать сильнее. Все ждали победы [в первом туре] над «Ахматом» (1:1), но команда вкатывается в сезон. По‑прежнему верю в «Локомотив».
Думаю, они будут бороться за тройку и финал Кубка», — сказал Губерниев.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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