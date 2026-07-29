Агент о будущем Дзюбы: «Слово за «Спартаком» и его руководством. Мяч на их стороне»

Агент о будущем Дзюбы: слово за «Спартаком» и его руководством.

Представитель Артема Дзюбы оценил вероятность его возвращения в «Спартак ».

Последние два года 37-летний нападающий выступал за «Акрон».

«Слово за «Спартаком» и его руководством, прежде всего – руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении.

Мяч на стороне «Спартака». Да и не только «Спартака» – мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации», — сказал Леонид Гольдман .