Агент о будущем Дзюбы: «Слово за «Спартаком» и его руководством. Мяч на их стороне»
Агент о будущем Дзюбы: слово за «Спартаком» и его руководством.
Представитель Артема Дзюбы оценил вероятность его возвращения в «Спартак».
Последние два года 37-летний нападающий выступал за «Акрон».
«Слово за «Спартаком» и его руководством, прежде всего – руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении.
Мяч на стороне «Спартака». Да и не только «Спартака» – мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации», — сказал Леонид Гольдман.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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Ещё бы про Реал сказал) При чём тут Спартак вообще? Он там на хрен не сдался никому, даже в качестве уборщика на базе, толку никакого, наоборот - вещи на базе начнут пропадать.