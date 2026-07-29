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  4. Агент о будущем Дзюбы: «Слово за «Спартаком» и его руководством. Мяч на их стороне»

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Агент о будущем Дзюбы: «Слово за «Спартаком» и его руководством. Мяч на их стороне»
Агент о будущем Дзюбы: слово за «Спартаком» и его руководством.

Представитель Артема Дзюбы оценил вероятность его возвращения в «Спартак».

Последние два года 37-летний нападающий выступал за «Акрон».

«Слово за «Спартаком» и его руководством, прежде всего – руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении. 

Мяч на стороне «Спартака». Да и не только «Спартака» – мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации», — сказал Леонид Гольдман.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Агент наркоман?
Ещё бы про Реал сказал) При чём тут Спартак вообще? Он там на хрен не сдался никому, даже в качестве уборщика на базе, толку никакого, наоборот - вещи на базе начнут пропадать.
ОтветПетрович
Агент наркоман? Ещё бы про Реал сказал) При чём тут Спартак вообще? Он там на хрен не сдался никому, даже в качестве уборщика на базе, толку никакого, наоборот - вещи на базе начнут пропадать.
Комментарий скрыт
Ответorobinskym
Комментарий скрыт
Можешь пойти расцеловать его в зад. Для нормальных болел он Иуда и онанист.
О чем и о ком речь?! Какой «Спартак»?!
ОтветUriah Heep
О чем и о ком речь?! Какой «Спартак»?!
Спартак Нальчик
ОтветUriah Heep
О чем и о ком речь?! Какой «Спартак»?!
Костромской
Тем временем в Спартаке: "Кто постоянно этот дряхлый мяч закидывает на территорию?! Не надо бросать его обратно, просто выкиньте на помойку и всё"))
Проблема не в том, что Дзюба старый. Проблема в том, что он очень конфликтный, выносит сор из избы, везде вносит раздрай в коллектив и тянет на себя. В совокупности с тем, что он далеко не интеллектуал и крайне упёртый в своих убеждениях. А уж эпизод, где он наступает на спартаковский шарф закрывает ему дорогу домой.
ОтветИзувер
Проблема не в том, что Дзюба старый. Проблема в том, что он очень конфликтный, выносит сор из избы, везде вносит раздрай в коллектив и тянет на себя. В совокупности с тем, что он далеко не интеллектуал и крайне упёртый в своих убеждениях. А уж эпизод, где он наступает на спартаковский шарф закрывает ему дорогу домой.
Да и старый тоже....
ОтветИзувер
Проблема не в том, что Дзюба старый. Проблема в том, что он очень конфликтный, выносит сор из избы, везде вносит раздрай в коллектив и тянет на себя. В совокупности с тем, что он далеко не интеллектуал и крайне упёртый в своих убеждениях. А уж эпизод, где он наступает на спартаковский шарф закрывает ему дорогу домой.
Почему только Спартак? Дзюба достоин завершать карьеру в ПСЖ или Манчестере.Агент-недоработочка!
Я надеюсь ума хватит не подписать иудушку
ОтветСпасибо Деду за Победу!
Я надеюсь ума хватит не подписать иудушку
Да никто его не подпишет, а пока пусть поунижается.
ОтветСпасибо Деду за Победу!
Я надеюсь ума хватит не подписать иудушку
История циклична. Сейчас в Спартак, через пару-тройку лет в Зенит, ну а к полтиннику добро пожаловать к нам в Локо)
Слово за болельщиками должно быть.Что Дзюба,что агент,им всю Божья роса....,Дзюба предатель,этого иуды-воспитанника, никогда не должно быть в клубе,ни в каком качестве,его не для того растили,что бы он сбежал молодым к конкуренту и помогал не родному клубу а соперникам брать титулы.Вот пусть в зените красиво и завершает карьеру.
ОтветSpartakus1984
Слово за болельщиками должно быть.Что Дзюба,что агент,им всю Божья роса....,Дзюба предатель,этого иуды-воспитанника, никогда не должно быть в клубе,ни в каком качестве,его не для того растили,что бы он сбежал молодым к конкуренту и помогал не родному клубу а соперникам брать титулы.Вот пусть в зените красиво и завершает карьеру.
Он и им не сдался. Использовали как презик и выкинули пинком под зад.
ОтветЕвгений Сорокин
Он и им не сдался. Использовали как презик и выкинули пинком под зад.
Меня больше умиляет,когда сами Спартаковские,некоторые болельщики оправдывают Дзюба,рассказывая,что Спартак с ним сам поступил плохо отправив в аренду...,после чего дзюбка обиделся и решил сбежать,но я помню,как зенит тоже отправлял его в аренду,но дзюбка не истерил,так как у него была большая зп,он молчал.Все с ним давно понятно,он Питерская легенда но не Спартаковская.
Если бы Сапогов был бы также настойчив, то точно оказался бы в Ювентусе!
Только полный идиот может подписать Дзюбу в Спартак! Этот персонаж - гнилое яблоко, как гворится, испортит атмосферу в команде запросто. Да и по игровым качествам он абсолютно не тот, кто нужен Спартаку. Дзюбу игнорируют сейчас даже клубы из нижней части РПЛ, какой Спартак?! )) Агент старается, как может, конечно, но ... )
Этот агент мастер продаж. Рассовал визитки и ждёт 😁
Дзюба двуличный человек
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