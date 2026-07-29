Луиса Энрике хочет подписать «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро сделал предложение «Зениту» (Bastidores)
Луис Энрике может перейти из «Зенита» во «Фламенго».
«Фламенго» вступил в борьбу за вингера «Зенита» Луиса Энрике, на которого претендует и «Ботафого».
Накануне клуб из Рио-де-Жанейро начал переговоры о трансфере 25-летнего игрока сборной Бразилии и сделал официальное предложение сине-бело-голубым, сообщает Bastidores.
Параллельно, по данным Flafoca Lizando, спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту провел в Порту-Алегри встречу с Уильямом Бенту, агентом Энрике.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bastidores
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По данным источника, спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото сообщил о возможном предложении представителям бразильского вингера.
Футболист шикарный, но для нашего вязкого чемпионата не подходит. Ему нужно больше пространства, больше свободы, больше ситуацией на чужой трети один в один. А тут приходится бодаться на прямых ногах против подстраховки и так далее. Даже у Хвичи не особо получалось на таком фоне феерить.