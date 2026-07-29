Луиса Энрике хочет подписать «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро сделал предложение «Зениту» (Bastidores)

Луис Энрике может перейти из «Зенита» во «Фламенго».

«Фламенго» вступил в борьбу за вингера «Зенита » Луиса Энрике , на которого претендует и «Ботафого».

Накануне клуб из Рио-де-Жанейро начал переговоры о трансфере 25-летнего игрока сборной Бразилии и сделал официальное предложение сине-бело-голубым, сообщает Bastidores.

Параллельно, по данным Flafoca Lizando, спортивный директор «Фламенго » Жозе Боту провел в Порту-Алегри встречу с Уильямом Бенту, агентом Энрике.