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  4. Луиса Энрике хочет подписать «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро сделал предложение «Зениту» (Bastidores)

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Луиса Энрике хочет подписать «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро сделал предложение «Зениту» (Bastidores)
Луис Энрике может перейти из «Зенита» во «Фламенго».

«Фламенго» вступил в борьбу за вингера «Зенита» Луиса Энрике, на которого претендует и «Ботафого».

Накануне клуб из Рио-де-Жанейро начал переговоры о трансфере 25-летнего игрока сборной Бразилии и сделал официальное предложение сине-бело-голубым, сообщает Bastidores.

Параллельно, по данным Flafoca Lizando, спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту провел в Порту-Алегри встречу с Уильямом Бенту, агентом Энрике.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bastidores
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Комментарии

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"Энрике хочет подписать «Фламенго»" зачем Энрике целый футбольный клуб? Вопрос к уважаемым редакторам спорца :))
ОтветNoThanks
"Энрике хочет подписать «Фламенго»" зачем Энрике целый футбольный клуб? Вопрос к уважаемым редакторам спорца :))
Хочет быть главным тренером
ОтветNoThanks
"Энрике хочет подписать «Фламенго»" зачем Энрике целый футбольный клуб? Вопрос к уважаемым редакторам спорца :))
Он поиграл в "Футбол Менеджер", ему понравилось и сейчас хочет попробовать это в реале.
Вас там со школы что ли сразу набирают?
ОтветАлексей Марков
Вас там со школы что ли сразу набирают?
Видимо ещё в школе) сейчас как раз каникулы вот они и эксплуатируют детский труд))
То, что Энрике хотят видеть несколько бразильских клубов в своём составе не новость. А вот их финансовое предложение по нему Зенит явно не устраивает.
ОтветДок Аксель
То, что Энрике хотят видеть несколько бразильских клубов в своём составе не новость. А вот их финансовое предложение по нему Зенит явно не устраивает.
ну пусть в складчину скинуться, будет за каждого понемногу играть.
И предложит пачку сухариков, которую будут отдавать пять лет
Ответsasha_1116642916
И предложит пачку сухариков, которую будут отдавать пять лет
Обычно мешками ботата добавляют к мильёнам евро ...
По информации на 28 июля 2026 года, журналист Жорже Никола сообщил, что «Фламенго» рассматривает возможность предложить «Зениту» 35 млн евро за переход крайнего нападающего Луиса Энрике.
По данным источника, спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото сообщил о возможном предложении представителям бразильского вингера.
Денег за Энрике дают немного и хотят часть в рассрочку. Это как картошку предложить директору овощебазы по цене выше,чем от продает оптовикам. Бразильские сказки продолжаются после Ведела,которого хотели бразильцы купить,но вовремя спохватились
Если дадут 30-ку - надо отпускать.
Футболист шикарный, но для нашего вязкого чемпионата не подходит. Ему нужно больше пространства, больше свободы, больше ситуацией на чужой трети один в один. А тут приходится бодаться на прямых ногах против подстраховки и так далее. Даже у Хвичи не особо получалось на таком фоне феерить.
ОтветТукман
Если дадут 30-ку - надо отпускать. Футболист шикарный, но для нашего вязкого чемпионата не подходит. Ему нужно больше пространства, больше свободы, больше ситуацией на чужой трети один в один. А тут приходится бодаться на прямых ногах против подстраховки и так далее. Даже у Хвичи не особо получалось на таком фоне феерить.
У нас не свистят блокировки (прихваты, заслоны), поэтому без мяча тяжело открывмться, вон Максу регулярно кисти рук выворачивают. И бесконечно колотят по ногам (в иных давно бы поудвляли полкоманды), поэтому никакой большой радости от футбола. Кроме тех, кто с железным характером, как у Мантуана или Барриоса.
Тарасовский вам самим не противно от такой ...ни что вы здесь несёте? небожители блин...
Я то же хочу в белых штанах
новый вызов после двух подряд ЛЧ
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