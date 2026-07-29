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  4. Гришин о Воробьеве в «Краснодаре»: «Не вижу шансов при здоровом Кордобе. Нужен будет при схеме 4–4–2 и игре через навесы»

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Гришин о Воробьеве в «Краснодаре»: «Не вижу шансов при здоровом Кордобе. Нужен будет при схеме 4–4–2 и игре через навесы»
Гришин о Воробьеве в «Краснодаре»: не вижу шансов при здоровом Кордобе.

Александр Гришин оценил перспективы Дмитрия Воробьева в «Краснодаре».

В межсезонье «быки» купили форварда у «Локомотива».

«Он здорово играл в «Локомотиве», стал игроком сборной России, но шансов у него нет стать основным в «Краснодаре», если Кордоба будет в прайме. Он нужен будет команде, если «Краснодару» необходимо будет перестроиться в схему 4–4–2 и играть через навесы. 

Если они продолжат играть 4–3–2–1, то при здоровом Кордобе я не вижу шансов у Воробьева», — сказал бывший футболист ЦСКА.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Воробьев
logoКраснодар
logoАлександр Гришин
logoДжон Кордоба
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Без Кордобы и Сперцяна игра «Краснодара» стилистически изменилась, но не стала менее эффективной, так что выводы делать рано.
Добыта уверенная победа, всё остальное — лирика.
ОтветАлексей З.
Без Кордобы и Сперцяна игра «Краснодара» стилистически изменилась, но не стала менее эффективной, так что выводы делать рано. Добыта уверенная победа, всё остальное — лирика.
добыта уверенная победа, всё остальное- габа
Разберутся, игрок хороший, найдет себя в команде
Бе--бе-бе..., да разберутся в Краснодаре сами, без советчиков...
В Краснодаре хорошо знают что к чему
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