Гришин о Воробьеве в «Краснодаре»: «Не вижу шансов при здоровом Кордобе. Нужен будет при схеме 4–4–2 и игре через навесы»
Гришин о Воробьеве в «Краснодаре»: не вижу шансов при здоровом Кордобе.
Александр Гришин оценил перспективы Дмитрия Воробьева в «Краснодаре».
В межсезонье «быки» купили форварда у «Локомотива».
«Он здорово играл в «Локомотиве», стал игроком сборной России, но шансов у него нет стать основным в «Краснодаре», если Кордоба будет в прайме. Он нужен будет команде, если «Краснодару» необходимо будет перестроиться в схему 4–4–2 и играть через навесы.
Если они продолжат играть 4–3–2–1, то при здоровом Кордобе я не вижу шансов у Воробьева», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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