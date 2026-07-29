Гришин о Воробьеве в «Краснодаре»: «Не вижу шансов при здоровом Кордобе. Нужен будет при схеме 4–4–2 и игре через навесы»

Гришин о Воробьеве в «Краснодаре»: не вижу шансов при здоровом Кордобе.

Александр Гришин оценил перспективы Дмитрия Воробьева в «Краснодаре ».

В межсезонье «быки» купили форварда у «Локомотива».

«Он здорово играл в «Локомотиве», стал игроком сборной России, но шансов у него нет стать основным в «Краснодаре», если Кордоба будет в прайме. Он нужен будет команде, если «Краснодару» необходимо будет перестроиться в схему 4–4–2 и играть через навесы.

Если они продолжат играть 4–3–2–1, то при здоровом Кордобе я не вижу шансов у Воробьева», — сказал бывший футболист ЦСКА.