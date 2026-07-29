Переговоры «Юве» по Эми Мартинесу приостановлены. Клуб считает завышенными требования «Виллы»

Переговоры «Ювентуса» по Эми Мартинесу приостановлены.

Переход вратаря Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» в «Ювентус» находится под вопросом.

Туринцы приостановили переговоры по 33-летнему игроку сборной Аргентины, поскольку считают завышенными требования бирмингемского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.