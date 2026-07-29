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  4. Переговоры «Юве» по Эми Мартинесу приостановлены. Клуб считает завышенными требования «Виллы»

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Переговоры «Юве» по Эми Мартинесу приостановлены. Клуб считает завышенными требования «Виллы»
Переговоры «Ювентуса» по Эми Мартинесу приостановлены.

Переход вратаря Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» в «Ювентус» находится под вопросом.

Туринцы приостановили переговоры по 33-летнему игроку сборной Аргентины, поскольку считают завышенными требования бирмингемского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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Комментарии

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Да мешки из АПЛ вообще могут чисто внутри своего рынка крутить игроков и деньги, с их наценками
Ответrusik krasav4ik
Да мешки из АПЛ вообще могут чисто внутри своего рынка крутить игроков и деньги, с их наценками
Так оно уже и происходит. Посмотрите, кто в топе потратившихся в это окно. Там нет Реала, Барсы, Баварии, ПСЖ. Зато там есть Брайтон. Ооочень недалек тот день, когда европейский клубный футбол англичане монополизируют. Реал еще в АПЛ перейдет. Но УЕФА, видимо, все устраивает.

А по теме... интересно, сколько это – "завышенные" требования. Я где-то читал про 11 лямов. По-моему более чем адекватная цена. Если наши боссы столько зажали, то я уже не знаю, во что верить. Параллельно Интер Стоунза из-под носа увёл. Короче, Элканн, продай клуб, харош его гробить
Тогда надо было брать Бориско за 180 млн рублей, если на Эми денег жмотите.
В финансовом плане Апл и серия А очень сильно разорвались
Для ле слишком большая зп. Юве экономит
Как по мне, Викарио самое то! Итальянец, второй в сборной, пока второй, знает сериал, возраст самое то, опыт, может зажечь!
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