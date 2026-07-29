Переговоры «Юве» по Эми Мартинесу приостановлены. Клуб считает завышенными требования «Виллы»
Переговоры «Ювентуса» по Эми Мартинесу приостановлены.
Переход вратаря Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» в «Ювентус» находится под вопросом.
Туринцы приостановили переговоры по 33-летнему игроку сборной Аргентины, поскольку считают завышенными требования бирмингемского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
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А по теме... интересно, сколько это – "завышенные" требования. Я где-то читал про 11 лямов. По-моему более чем адекватная цена. Если наши боссы столько зажали, то я уже не знаю, во что верить. Параллельно Интер Стоунза из-под носа увёл. Короче, Элканн, продай клуб, харош его гробить