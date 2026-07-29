Бубнов о Соболеве: «Провокатор. Все что хочешь сделает для победы «Зенита». Башкой он 100% сильнее Тюкавина»
Бубнов назвал Соболева провокатором: все что хочешь сделает для победы «Зенита».
Александр Бубнов назвал форварда «Зенита» Александра Соболева провокатором.
«Соболев стал в раму [ворота] забивать, башкой он 100% сильнее Тюкавина. Больше того, это пенальтист, это провокатор – этот все что хочешь сделает для победы. Лишь бы выиграл «Зенит».
Соболева просто ненавидят за его поведение. Но Соболеву на это наплевать с высокой колокольни», — сказал экс-игрок «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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