Бубнов о Соболеве: «Провокатор. Все что хочешь сделает для победы «Зенита». Башкой он 100% сильнее Тюкавина»

Бубнов назвал Соболева провокатором: все что хочешь сделает для победы «Зенита».

Александр Бубнов назвал форварда «Зенита » Александра Соболева провокатором.

«Соболев стал в раму [ворота] забивать, башкой он 100% сильнее Тюкавина . Больше того, это пенальтист, это провокатор – этот все что хочешь сделает для победы. Лишь бы выиграл «Зенит».

Соболева просто ненавидят за его поведение. Но Соболеву на это наплевать с высокой колокольни», — сказал экс-игрок «Спартака » в эфире «Коммент.Шоу».