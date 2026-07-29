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  4. Бубнов о Соболеве: «Провокатор. Все что хочешь сделает для победы «Зенита». Башкой он 100% сильнее Тюкавина»

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Бубнов о Соболеве: «Провокатор. Все что хочешь сделает для победы «Зенита». Башкой он 100% сильнее Тюкавина»
Бубнов назвал Соболева провокатором: все что хочешь сделает для победы «Зенита».

Александр Бубнов назвал форварда «Зенита» Александра Соболева провокатором.

«Соболев стал в раму [ворота] забивать, башкой он 100% сильнее Тюкавина. Больше того, это пенальтист, это провокатор – этот все что хочешь сделает для победы. Лишь бы выиграл «Зенит». 

Соболева просто ненавидят за его поведение. Но Соболеву на это наплевать с высокой колокольни», — сказал экс-игрок «Спартака» в эфире «Коммент.Шоу».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Соболев
logoАлександр Бубнов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoСпартак

Комментарии

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Ну в плане менталки Бубнов 100% прав. Дельфин хоть и деревянный, корявенький, да и мерзковато ведет себя периодически, но он даже без голов был заряжен и мотивирован. А Тюкавин вечно со своей глуповатой улыбочкой по полю ходит, игрок безусловно он сильный, по навыкам сильнее соболя, но с таким взглядом на игру он скорее превратится в бухарова, а то и в полоза.
ОтветЛирой Дженкинс
Ну в плане менталки Бубнов 100% прав. Дельфин хоть и деревянный, корявенький, да и мерзковато ведет себя периодически, но он даже без голов был заряжен и мотивирован. А Тюкавин вечно со своей глуповатой улыбочкой по полю ходит, игрок безусловно он сильный, по навыкам сильнее соболя, но с таким взглядом на игру он скорее превратится в бухарова, а то и в полоза.
Скорее в Кокорина. По таланту они повыше Бухарова и уж тем более Полоза.
ОтветMavric84
Скорее в Кокорина. По таланту они повыше Бухарова и уж тем более Полоза.
Кокорин нашел себя в Зените при Манчини, и при семаке бы играл, думаю, нормально. Но сломался он тогда и физически и ментально, на таком лютом взлете получить серьезную травму очень тяжело
Дельфин начинает питаться отрицательной энергией. Как его предшественник.
ОтветДоктор Верховцев
Дельфин начинает питаться отрицательной энергией. Как его предшественник.
Спартачам нужно обязательно кого-то ненавидеть: игрока, тренера, судей, чтобы справиться с многолетним позором.
Вот реально эксперт - Буба.
Не ноющие и филосовствующие Мостовые, Ловчевы, Радимовы и прочие знатоки с матча- здесь как Пуля из ДМБ- точно в цель. Коротко и по существу.
ОтветКалькулон
Вот реально эксперт - Буба. Не ноющие и филосовствующие Мостовые, Ловчевы, Радимовы и прочие знатоки с матча- здесь как Пуля из ДМБ- точно в цель. Коротко и по существу.
Странно только, почему нет тактико-технических действий от Бубнова7
Которые этот тактико-техник впаривал нам на ТВ?
ОтветAIBOLIT66
Странно только, почему нет тактико-технических действий от Бубнова7 Которые этот тактико-техник впаривал нам на ТВ?
Все есть, только это уже не отдельная программа, как когда-то, а просто 10-15 минут эфира коммент шоу. Все-таки разборы у него всегда были классные. И сейчас, когда они вернулись, пусть и не в полном объеме, и другом формате, смотреть также интересно
Бубнов тут прав на все 100%. Нескольких слов хватило для полной характеристики.
Все что хочешь сделает для победы
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Кто не мечтает, чтобы игроки их команды были такими?
Даже слеза прошибла...
Бубнов как всегда на высоте!
Буба точно подметил качества Дельфина как игрока и человека.
Экс игрок Динамо и Спартака.
Удивительно, и Дзюба и Соболев после Спартака стали нерукопожатными.
В Спартаке.
А по сути , сплошные комплименты. 100% умнее Тюкавина. Класс!
Найдите звезду не провокатора! Бубнов обозвал его Неймаром и Суаресом!
В целом да
Пенальти он бьёт хорошо, значит, с нервами и умением принимать решения нет бед
Соболев боец и в нашей команде с бесхарактерным тренером он необходим
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