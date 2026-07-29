Талалаев о переходе Бориско в ЦСКА: «Я уже все сказал, добавить нечего»

Талалаев о переходе Бориско в ЦСКА: я уже все сказал.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на переход голкипера калининградцев Максима Бориско в ЦСКА .

«Я уже все сказал о переходе Бориско, у меня другой реакции никакой нет. Добавить нечего», — сказал Талалаев.

На днях Талалаев заявил : «Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание».