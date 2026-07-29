Талалаев о переходе Бориско в ЦСКА: «Я уже все сказал, добавить нечего»
Талалаев о переходе Бориско в ЦСКА: я уже все сказал.
Тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на переход голкипера калининградцев Максима Бориско в ЦСКА.
«Я уже все сказал о переходе Бориско, у меня другой реакции никакой нет. Добавить нечего», — сказал Талалаев.
На днях Талалаев заявил: «Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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Взяли его свободным агентом
А если тоже хотите докопаться до истины, то рекомендую почитать инсайды, в которых упоминается сын Андрея Викторовича
Но меня не покидает ощущение, что сейчас он сам готовит отставку, как бы не чувствуя ресурсов (именно своих, не не по составу), повторить успех прошлого сезона. И спад-то начался не сейчас, а весной. Вряд ли это можно объяснить только травмой Бориско. Видимо, из этого состава он уже всё выжал, дополнительный буст команде он уже дать не может, и потеря ЦЗ и вратаря ускорит падение команды.
В конце концов, замена Бориско на Латышонка с зарабатыванием пары миллионов евро - совсем не плохая комбинация, и это не кажется (мне, как диванному эксперту) катастрофой... ИМХО.
Но АВТ явно готовит отход на заранее подготовленную позицию)...