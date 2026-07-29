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  4. Талалаев о переходе Бориско в ЦСКА: «Я уже все сказал, добавить нечего»

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Талалаев о переходе Бориско в ЦСКА: «Я уже все сказал, добавить нечего»
Талалаев о переходе Бориско в ЦСКА: я уже все сказал.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на переход голкипера калининградцев Максима Бориско в ЦСКА.

«Я уже все сказал о переходе Бориско, у меня другой реакции никакой нет. Добавить нечего», — сказал Талалаев.

На днях Талалаев заявил: «Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoБалтика
logoМаксим Бориско
logoАндрей Талалаев
logoЦСКА
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Талалаев должен понимать, что это судьба средних и слабых клубов, у них неизбежно будут покупать лучших футболистов топовые клубы... поэтому такие клубы должны всегда быть в поиске, искать новых талантов или выращивать их... и должны зарабатывать на этом, после продажи топам
Ответwestport70
Талалаев должен понимать, что это судьба средних и слабых клубов, у них неизбежно будут покупать лучших футболистов топовые клубы... поэтому такие клубы должны всегда быть в поиске, искать новых талантов или выращивать их... и должны зарабатывать на этом, после продажи топам
А руководство клуба ведь тоже должно это понимать и искать замену ушедшим заранее. Он сказал, что в мае выделили деньги на трансферы, но никого толком не купили пока, вот он и возмущается
Ответwestport70
Талалаев должен понимать, что это судьба средних и слабых клубов, у них неизбежно будут покупать лучших футболистов топовые клубы... поэтому такие клубы должны всегда быть в поиске, искать новых талантов или выращивать их... и должны зарабатывать на этом, после продажи топам
2 миллиона отступных это не та сумма на которой можно заработать и купить нового футболиста.
У меня есть один патрон и пистолет, говорить тут больше нечего
Ответtrav
У меня есть один патрон и пистолет, говорить тут больше нечего
🤣👍
Ответtrav
У меня есть один патрон и пистолет, говорить тут больше нечего
начинаем русскую рулетку
Без Бориско весной Балтика, конечно, сбавила, но свое 7-9 возьмут, крепкая команда и отличный стадион с болельщиками точно сильно не дадут опуститься в таблице.
ОтветAlibi_URAL
Без Бориско весной Балтика, конечно, сбавила, но свое 7-9 возьмут, крепкая команда и отличный стадион с болельщиками точно сильно не дадут опуститься в таблице.
В стыковые попадут
ОтветAndreytryuk
В стыковые попадут
Они стопроцентно сильнее Акрона, Родины, Махачкалы и Факела, так что не должны
Можно по-разному относиться к Талалаеву, но в чисто футбольных и тренерских умениях ему не откажешь. Но для процветания команды одной спортивной составляющей мало. Должен быть еще и умный и дельный менеджмент. Тренер должен ощущать поддержку. А здесь кто в лес - кто по дрова. Так можно и угробить довольно боеспособную команду.
ОтветOblomov
Можно по-разному относиться к Талалаеву, но в чисто футбольных и тренерских умениях ему не откажешь. Но для процветания команды одной спортивной составляющей мало. Должен быть еще и умный и дельный менеджмент. Тренер должен ощущать поддержку. А здесь кто в лес - кто по дрова. Так можно и угробить довольно боеспособную команду.
Точно, для процветания команды Талалеву надо не только сынульку в Балтике устроить, но и тещу тогда дела сразу в гору пойдут.
ОтветOblomov
Можно по-разному относиться к Талалаеву, но в чисто футбольных и тренерских умениях ему не откажешь. Но для процветания команды одной спортивной составляющей мало. Должен быть еще и умный и дельный менеджмент. Тренер должен ощущать поддержку. А здесь кто в лес - кто по дрова. Так можно и угробить довольно боеспособную команду.
А причем тут менеджмент? ЦСКА заплатил прописанные отступные, согласие руководства Балтики тут ни кто не спрашивал
Взяли его свободным агентом
Выстрел в пустоту. В главных ролях: Андрюша Талалаев.
товарищ Талалаев, ищите талантов в более слабых клубах и также забирайте за денюжку
Ответwestport70
товарищ Талалаев, ищите талантов в более слабых клубах и также забирайте за денюжку
Как бы не раздражал Талалаев, но тут его понять можно. Искать талантов в более слабых клубах – это не его задача, а управленческого блока, который её пока проваливает, чем и вызывает недовольство тренера, который лишился оборонительного хребта и получил взамен шиш с маслом. Возможно, не стоило выносить это в публичное пространство, но это уже морально-этический вопрос, а со спортивной точки зрения претензии Талалаева вполне обоснованные.
ОтветVanek1411
Как бы не раздражал Талалаев, но тут его понять можно. Искать талантов в более слабых клубах – это не его задача, а управленческого блока, который её пока проваливает, чем и вызывает недовольство тренера, который лишился оборонительного хребта и получил взамен шиш с маслом. Возможно, не стоило выносить это в публичное пространство, но это уже морально-этический вопрос, а со спортивной точки зрения претензии Талалаева вполне обоснованные.
Если б вы знали какие действия и интриги в спортивном блоке Балтики происходят с трансферами и какую негативную роль там играет Талалаев,то очень сильно удивились бы. Мне довелось чуть поработать там и я до сих пор под впечатлением.
А если тоже хотите докопаться до истины, то рекомендую почитать инсайды, в которых упоминается сын Андрея Викторовича
Я не очень хорошо отношусь к АВТ как к человеку, а вот как тренера - очень ценю, и даже (во времена позднего Ганчаренко) мечтал увидеть его в ЦСКА, впечатленный его включениями в МатчТВ. Так четко и профессионально до сих пор никто не обьясняет тонкости футбола.
Но меня не покидает ощущение, что сейчас он сам готовит отставку, как бы не чувствуя ресурсов (именно своих, не не по составу), повторить успех прошлого сезона. И спад-то начался не сейчас, а весной. Вряд ли это можно объяснить только травмой Бориско. Видимо, из этого состава он уже всё выжал, дополнительный буст команде он уже дать не может, и потеря ЦЗ и вратаря ускорит падение команды.
В конце концов, замена Бориско на Латышонка с зарабатыванием пары миллионов евро - совсем не плохая комбинация, и это не кажется (мне, как диванному эксперту) катастрофой... ИМХО.
Но АВТ явно готовит отход на заранее подготовленную позицию)...
Ответkapitan.vorobey
Я не очень хорошо отношусь к АВТ как к человеку, а вот как тренера - очень ценю, и даже (во времена позднего Ганчаренко) мечтал увидеть его в ЦСКА, впечатленный его включениями в МатчТВ. Так четко и профессионально до сих пор никто не обьясняет тонкости футбола. Но меня не покидает ощущение, что сейчас он сам готовит отставку, как бы не чувствуя ресурсов (именно своих, не не по составу), повторить успех прошлого сезона. И спад-то начался не сейчас, а весной. Вряд ли это можно объяснить только травмой Бориско. Видимо, из этого состава он уже всё выжал, дополнительный буст команде он уже дать не может, и потеря ЦЗ и вратаря ускорит падение команды. В конце концов, замена Бориско на Латышонка с зарабатыванием пары миллионов евро - совсем не плохая комбинация, и это не кажется (мне, как диванному эксперту) катастрофой... ИМХО. Но АВТ явно готовит отход на заранее подготовленную позицию)...
А что там осталось, от того состава? Бориско, Саусь, Пряхин, Андраде - это основные начала прошлого сезона. Филин, Хиль травмированы. По Максиму Петрову, Варатынову, Бивееву, Беликову, Титкову скорее всего идут активные переговоры и это все сильно отражается на игре.
ОтветПетрович_1
А что там осталось, от того состава? Бориско, Саусь, Пряхин, Андраде - это основные начала прошлого сезона. Филин, Хиль травмированы. По Максиму Петрову, Варатынову, Бивееву, Беликову, Титкову скорее всего идут активные переговоры и это все сильно отражается на игре.
У Балтики резерва еще на три состава. И как раз на распродажу (зарабатывание) бизнес-проект Балтика создавался, а не ради трофеев. Сам АВТ признавался, что есть ещё 2 вратаря сопоставимого Бориско уровня а Латышонку просто перезапускают карьеру (денег пожалели, бурут в аренду у зенитовского фарма Зенита - НН, отчалившего вместе с ДСПб).
Неудовлетворенность и раздражение Талалаева продажей Бориско для меня более понятно.
ОтветValentin Kompaneytsev
Неудовлетворенность и раздражение Талалаева продажей Бориско для меня более понятно.
Если Бориско такой ключевой игрок, почему ему не подняли зарплату в 5 раз? Чтобы другие не завидовали? Баблишко все забирают себе хозяичики. Не удивительно, что каждое ТО идут распродажи, а игроки бьются в усмерть, особенно с записными грандами. Но у гранлов редко просыпается желание, а бренд не очень-то обязывает. Лучше бы СМИ жестко критиковали звезд и лидеров таблицы, амемьо целования попок, эьо бы пошлт на пользу росстйскому футюолу. А то одни кокорины да смоловы получаются.
На самом деле, показательно, что Балтика после одного из лучших сезонов в истории клуба распродаёт футболистов и никого не покупает. Руководство губит клуб
ОтветMbIp
На самом деле, показательно, что Балтика после одного из лучших сезонов в истории клуба распродаёт футболистов и никого не покупает. Руководство губит клуб
А есть достойные кандидаты?
Ответltkmaby
А есть достойные кандидаты?
Лещук. Тут был пост, где он говорил, что, возможно, является лучшим голкипером мира, просто не играет. Возможно, конечно, и не является, но это уже не главное
Андрюша себе соломинку подстелил, чтоб было в конце сезона на что свалить
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