  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Кудряшов после игры с «Орлом» в Кубке: «Это мой последний матч в профессиональной карьере»

0
Кудряшов после игры с «Орлом» в Кубке: «Это мой последний матч в профессиональной карьере»
Федор Кудряшов объявил о завершении игровой карьеры.

Защитник 2Drots Федор Кудряшов объявил о завершении игровой карьеры.

39-летний игрок высказался после матча первого раунда FONBET Кубка России в Пути регионов против «Орла» (2:0). 

— Это был последний матч в карьере?

— Да, на сегодняшний день это мой последний матч в профессиональной карьере, — сказал Кудряшов, известный по выступлениям за сборную России, «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Истанбул» и «Антальяспор».

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11903 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoФедор Кудряшов
logoFONBET Кубок России
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoКраснодар
logoСпартак
logo2Drots
logoСборная России по футболу
logoWinline Медиалига

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
В детстве через почту выписывал себе серию Великие Клубы от еженедельника Футбол. Там в конце еще был нынешний состав, а в нем Федя. Так я узнал, что в моем любимом клубе есть практически земляк из Братска. В моменте очень вдохновляло.
Да, там история с чм создала негативный фон вокруг Федора, но в целом, это ведь был вполне хороший игрок. Всех навыков понемного, но главное, был бойкий, цепкий и за свои команды играл с душой.
Что значит «на сегодняшний день это последний матч в карьере»? Ну так естественно, что последний, он был сыгран вчера
ОтветОпа, Митяй
Дальше в UFC?
Титаны)
ОтветОпа, Митяй
Дальше в UFC?
Послом в Хорватию.
Для меня последним матчем Кудряшова был с голом в свои ворота в матче с Хорватией...
Дружина Немова похоронила карьеру Федора Кудряшова
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кудряшов об уходе из 2Drots: «Младшая дочка требует больше внимания. Хочу наверстать упущенное»
Федор Кудряшов: «Больше не буду играть в Медиалиге. Хочу больше времени проводить с семьей»
Кудряшов впервые сыграл за 2Drots после ДТП в центре Москвы
Рекомендуем
Главные новости
Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти
Видео
«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Так забивает потенциальный новичок «Барселоны» – у Павлидиса покер за «Бенфику» в Лиге Европы! 😲
ВидеоСпортс"
Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото
«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника