Кудряшов после игры с «Орлом» в Кубке: «Это мой последний матч в профессиональной карьере»

Федор Кудряшов объявил о завершении игровой карьеры.

Защитник 2Drots Федор Кудряшов объявил о завершении игровой карьеры.

39-летний игрок высказался после матча первого раунда FONBET Кубка России в Пути регионов против «Орла» (2:0).

— Это был последний матч в карьере?

— Да, на сегодняшний день это мой последний матч в профессиональной карьере, — сказал Кудряшов, известный по выступлениям за сборную России, «Спартак », «Краснодар », «Ростов», «Рубин», «Истанбул» и «Антальяспор».