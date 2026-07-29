Кудряшов после игры с «Орлом» в Кубке: «Это мой последний матч в профессиональной карьере»
Федор Кудряшов объявил о завершении игровой карьеры.
Защитник 2Drots Федор Кудряшов объявил о завершении игровой карьеры.
39-летний игрок высказался после матча первого раунда FONBET Кубка России в Пути регионов против «Орла» (2:0).
— Это был последний матч в карьере?
— Да, на сегодняшний день это мой последний матч в профессиональной карьере, — сказал Кудряшов, известный по выступлениям за сборную России, «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Истанбул» и «Антальяспор».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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Да, там история с чм создала негативный фон вокруг Федора, но в целом, это ведь был вполне хороший игрок. Всех навыков понемного, но главное, был бойкий, цепкий и за свои команды играл с душой.