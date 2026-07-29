Переход Барко из «Спартака» в «Ривер» срывается – аргентинцы не готовы платить хавбеку 4 млн долларов в год. Клубы согласовали трансфер (Ренцо Пантич)
Переход Барко в «Ривер» срывается из-за требований хавбека по зарплате.
Возвращение хавбека «Спартака» Эсекиэля Барко в «Ривер Плейт» срывается.
Несмотря на то, что клубы согласовали трансфер 27-летнего аргентинца, «Ривер Плейт» оказался не готов платить Барко 4 млн долларов в год – таковы его требования по зарплате, сообщает Info Gallardista со ссылкой на журналиста Ренцо Пантича.
«Спартак» хочет 7 млн долларов за 50% прав на Барко, «Ривер Плейт» предлагает 5,5 млн. Сам игрок хочет в «Индепендьенте»
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Info Gallardista
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