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  4. Переход Барко из «Спартака» в «Ривер» срывается – аргентинцы не готовы платить хавбеку 4 млн долларов в год. Клубы согласовали трансфер (Ренцо Пантич)

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Переход Барко из «Спартака» в «Ривер» срывается – аргентинцы не готовы платить хавбеку 4 млн долларов в год. Клубы согласовали трансфер (Ренцо Пантич)
Переход Барко в «Ривер» срывается из-за требований хавбека по зарплате.

Возвращение хавбека «Спартака» Эсекиэля Барко в «Ривер Плейт» срывается.

Несмотря на то, что клубы согласовали трансфер 27-летнего аргентинца, «Ривер Плейт» оказался не готов платить Барко 4 млн долларов в год – таковы его требования по зарплате, сообщает Info Gallardista со ссылкой на журналиста Ренцо Пантича.

«Спартак» хочет 7 млн долларов за 50% прав на Барко, «Ривер Плейт» предлагает 5,5 млн. Сам игрок хочет в «Индепендьенте»

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Info Gallardista
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Комментарии

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Думаю, Барко мог бы перейти в другой латиноамериканский клуб, который потянет его требования по ЗП. Например в зенит!
ОтветBlackrock
Думаю, Барко мог бы перейти в другой латиноамериканский клуб, который потянет его требования по ЗП. Например в зенит!
Комментарий скрыт
Ответandrew.p
Комментарий скрыт
Получается у него есть шанс выиграть два чемпионства за один сезон!
Потеря Барко для Спартака поставит крест на чемпионских амбициях в этом сезоне
ОтветPredator777
Потеря Барко для Спартака поставит крест на чемпионских амбициях в этом сезоне
Вы правы, только если аргентинец сам ноет и хандрит по Родине, толку от него тоже может быть немного.
ОтветPredator777
Потеря Барко для Спартака поставит крест на чемпионских амбициях в этом сезоне
Если латиноамериканец хочет домой, то толку в сезоне много не будет от него. Рано или поздно окончательно захандрит.
Игрок, конечно, хороший, но смысл его заставлять играть, если он не хочет? На его место, вполне, есть Жедсон, который, думаю, раскроется.
ОтветМаксим Лемаев
Игрок, конечно, хороший, но смысл его заставлять играть, если он не хочет? На его место, вполне, есть Жедсон, который, думаю, раскроется.
Где он не хочет-то, отлично играет! Лучший в команде.
ОтветАнтошка! Антошка! Идем копать картошку!
Где он не хочет-то, отлично играет! Лучший в команде.
На сегодня, да, но, в том сезоне, были матчи, где он с кислым лицом выходил на матчи "отбывать номер". Ничего против него не имею, дай Бог, чтобы было у него желание играть в чемпионате России и, в частности, в Спартак Москва. Далее жизнь покажет. Просто может получится так, что желание у него пропадет и будет лавку полировать, если его удерживать в команде.
Тем временем в Спартаке, который даже офферов официальных не получал по Барко, читают эти сказки аргентинского леса и посмеиваются. У Барко агент тот еще затейник, уже почти год пытается прогреть клуб с помощью своих ручных инсайдеров
А мне кажется что всё это просто набивание цены
ОтветРадо Ковач
А мне кажется что всё это просто набивание цены
Да он видимо в Ривер не очень хочет. Вернуться домой, это не всегда абы куда. Поэтому и решил запросить побольше - по принципу сорвется переход и хрен с ним, зимой опять на родину попросится. А заплатят 4 ляма поедет играть за хорошие деньги.
...4 млн долларов в год – таковы его требования по зарплате...
Борзеет Татарин(с)
Какая то абсолютно бредовая ноаость!
Агент Барко выбивает больше денег из Лукойла ,вот и все . Новость из Разряда Барко может перейти в клуб рога и копыта ,но те не готовы платить игроку 4 ляма
- Я знаю классное место где разливают классное пиво....Вот только у меня денег нет....
-..... Ладно. Пошли
Задолбали эти латиносы, выкиньте его нахрен, раз ноет как баба, тока бабла хочет шкура!
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