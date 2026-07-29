Переход Барко из «Спартака» в «Ривер» срывается – аргентинцы не готовы платить хавбеку 4 млн долларов в год. Клубы согласовали трансфер (Ренцо Пантич)

Переход Барко в «Ривер» срывается из-за требований хавбека по зарплате.

Возвращение хавбека «Спартака » Эсекиэля Барко в «Ривер Плейт» срывается.

Несмотря на то, что клубы согласовали трансфер 27-летнего аргентинца, «Ривер Плейт» оказался не готов платить Барко 4 млн долларов в год – таковы его требования по зарплате, сообщает Info Gallardista со ссылкой на журналиста Ренцо Пантича.

«Спартак» хочет 7 млн долларов за 50% прав на Барко, «Ривер Плейт» предлагает 5,5 млн. Сам игрок хочет в «Индепендьенте»