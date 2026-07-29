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  4. Васильев про ЧМ: «Еще один в США — уже перебор. Зачем, если по щелчку пальцев Трампа в мире меняются правила и переворачиваются вверх ногами?»

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Васильев про ЧМ: «Еще один в США — уже перебор. Зачем, если по щелчку пальцев Трампа в мире меняются правила и переворачиваются вверх ногами?»
Васильев про ЧМ: еще один в США — уже перебор.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался против проведения в США еще одного чемпионата мира по футболу.

«Не думаю, что в США скоро снова будет чемпионат мира. Еще один — уже перебор. За турнир была отмена красной карточки игрока американской команды, поведение Инфантино. Если чемпионат мира повторно будет там — это все. Зачем тогда все нужно, если по щелчку пальцев Трампа в мире меняются правила и переворачиваются вверх ногами? Так невозможно.

ФИФА заработал огромные деньги? Нельзя все переводить в деньги. Прекрасно понимаю, что футбол — это шоу, чтобы приходили зрители, а деньги собирались. Но любой спорт должен развиваться гармонично и иметь разнообразную палитру еще и территориально. Необходимо перемещать этот великолепный праздник по странам и континентам. Обязательно нужно менять место локации, тогда будет прогресс», — сказал Васильев.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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Комментарии

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Объясните, если сможете, какая связь между неким Васильевым и ФИФА?
Вы еще у бабки во дворе спросите.
пока неадекват у руля Америки, возможно всё
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