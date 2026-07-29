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  4. Мать Манчини о его назначении в сборную Италии: «Надеюсь, он добьется еще одного великого триумфа. Мы должны вернуться к поиску и развитию талантов в стране»

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Мать Манчини о его назначении в сборную Италии: «Надеюсь, он добьется еще одного великого триумфа. Мы должны вернуться к поиску и развитию талантов в стране»
Мать Манчини: надеюсь, он добьется еще одного триумфа с Италией.

Мать Роберто Манчини высказалась о его назначении на пост тренера сборной Италии.

«Я очень рада. Это лучше и потому, что он сможет быть ближе к нам. Прошлый год был ужасным из-за войны в тех краях [в Катаре].

Он серьезный человек. Когда он говорит, что может и сможет сделать – он это делает. Для успешного проекта нужны подходящие люди.

Мы должны вернуться к поиску и развитию талантов в Италии. Раньше были люди, которые могли отыскать более мастеровитых ребят, и эту работу нужно возобновить.

Надеюсь, он сможет добиться еще одного великого триумфа, я бы очень этого хотела. Все, что я скажу ему: удачи», – сказала Марианна Пуоло.

Под руководством Манчини «скуадра адзурра» выиграла Евро-2020.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoРоберто Манчини
logoСборная Италии по футболу

Комментарии

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Мама фигни не скажет....😉😙🤌 Пусть у Манчини получится со сборной Италии добиться успеха, хотя-бы на Евро, а дальше будет видно....
Мать Манчини , ей лет под девяносто
Мама, ну вы-то куда?
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