Мать Манчини о его назначении в сборную Италии: «Надеюсь, он добьется еще одного великого триумфа. Мы должны вернуться к поиску и развитию талантов в стране»

Мать Манчини: надеюсь, он добьется еще одного триумфа с Италией.

Мать Роберто Манчини высказалась о его назначении на пост тренера сборной Италии .

«Я очень рада. Это лучше и потому, что он сможет быть ближе к нам. Прошлый год был ужасным из-за войны в тех краях [в Катаре].

Он серьезный человек. Когда он говорит, что может и сможет сделать – он это делает. Для успешного проекта нужны подходящие люди.

Мы должны вернуться к поиску и развитию талантов в Италии. Раньше были люди, которые могли отыскать более мастеровитых ребят, и эту работу нужно возобновить.

Надеюсь, он сможет добиться еще одного великого триумфа, я бы очень этого хотела. Все, что я скажу ему: удачи», – сказала Марианна Пуоло.

Под руководством Манчини «скуадра адзурра» выиграла Евро-2020.