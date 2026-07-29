Гендиректор «Баварии» Дрезен: «Ежегодная победа в ЛЧ должна быть нашей целью. Мы не настолько глупы, чтобы думать, что это невозможно»

Гендиректор «Баварии» Дрезен: ежегодная победа в ЛЧ должна быть нашей целью.

Ян-Кристиан Дрезен считает, что «Бавария» могла пройти «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Первый матч между ними завершился победой парижан со счетом 5:4, ответный – вничью (1:1).

«Все могло закончиться иначе.

Мы же не можем всерьез верить, что будем выигрывать Лигу чемпионов каждый год. Но это должно быть нашей целью.

При этом мы не настолько глупы, чтобы думать, что это невозможно», – отметил Дрезен.