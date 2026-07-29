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  4. Гендиректор «Баварии» Дрезен: «Ежегодная победа в ЛЧ должна быть нашей целью. Мы не настолько глупы, чтобы думать, что это невозможно»

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Гендиректор «Баварии» Дрезен: «Ежегодная победа в ЛЧ должна быть нашей целью. Мы не настолько глупы, чтобы думать, что это невозможно»
Гендиректор «Баварии» Дрезен: ежегодная победа в ЛЧ должна быть нашей целью.

Ян-Кристиан Дрезен считает, что «Бавария» могла пройти «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Первый матч между ними завершился победой парижан со счетом 5:4, ответный – вничью (1:1).

«Все могло закончиться иначе.

Мы же не можем всерьез верить, что будем выигрывать Лигу чемпионов каждый год. Но это должно быть нашей целью.

При этом мы не настолько глупы, чтобы думать, что это невозможно», – отметил Дрезен.

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Kicker
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Ян-Кристиан Дрезен
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Комментарии

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Цель Баварии всегда требл. Но даже Кубок выиграли впервые за 5 лет, конкуренция возросла. Бавария всегда в топ 5 фаворитов на победу в ЛЧ, но уже 6 лет не удается, надеемся в наступающем сезоне получится
Первая игра с ПСЖ - была очень шикарная. Немного не хватило до победы.
А вторая игра - беззубая.
Для этого вам нужен нормальный немецкий тренер и разогнать неликвидный легионерский шлак и сдделать ставку на немецких игроков и немецкий стиль игры. В противном случае топтание в районе Чеивертьфинала ЛЧ будет обеспечено на долгие годы вперед
Ответalmadeus
Для этого вам нужен нормальный немецкий тренер и разогнать неликвидный легионерский шлак и сдделать ставку на немецких игроков и немецкий стиль игры. В противном случае топтание в районе Чеивертьфинала ЛЧ будет обеспечено на долгие годы вперед
Прошлый сезон видел, не?
ОтветСавва Буткевич
Прошлый сезон видел, не?
Видел, и что? Последний матч с ПСЖ понравился? Олисе как играл? А как он проявил себя в матче с испанцами? Я уже про других молчу, полная импотенция в Мюнхене против парижан, тебе понравилось? От начала до конца матча было ощущение безысходности. Такое было в Бавариях Хитцфельда или Хайнкеса? Ни одна типа звезда Баварии не смогла взять игру на себя и решить
Стартовый состав, в целом, под большие задачи. Тренер тоже, тем более опыта на высшем уровне и в решающей стадии прибавляется (несмотря на шикарный сезон, определённые вопросы по последним играм всё же были). Нужна скамейка качественная и ротация по всему сезону, без этого будет трудно.
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