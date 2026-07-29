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  4. Хендерсон дал «Челси» согласие на переход. 36-летний хавбек покинет «Брентфорд» как свободный агент

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Хендерсон дал «Челси» согласие на переход. 36-летний хавбек покинет «Брентфорд» как свободный агент
«Челси» в ближайшее время может подписать Хендерсона.

Джордан Хендерсон близок к переходу в «Челси».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что договоренность о трансфере может быть достигнута уже на этой неделе, переговоры находятся на финальном этапе. Согласие хавбека сборной Англии получено.

Ожидается, что Хендерсон покинет «Брентфорд» как свободный агент, проведя в команде один сезон. Его статистику можно изучить здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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Комментарии

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А вы думали, Челси просто так "пенсионерами" прозвали?)
Там еще Мальдини с Леонардо освободились
ОтветЖан Вальжан
Там еще Мальдини с Леонардо освободились
Alex Bridge и Roll’n Goose готовы помочь Сатпаеву с адаптацией
ОтветЖан Вальжан
Там еще Мальдини с Леонардо освободились
...про Пирло забыл.
Уэлбек, Хендерсон, жалко Милнер карьеру завершил
Ответfunnynerd21
Уэлбек, Хендерсон, жалко Милнер карьеру завершил
зато Шеймус Коулман свободен.
Еще Алонсо дайте лицензию игрока, тоже иногда на замену выскочит
не понимаю что в нем находят.
Амеба с бесконечными передачами поперек.
Ни удара, ни остроты, физически слабый
ОтветSash0k
не понимаю что в нем находят. Амеба с бесконечными передачами поперек. Ни удара, ни остроты, физически слабый
все верно, но говорят что он шутит так что все смеются)
Как он это делает на протяжение всей карьеры?
Главное теперь - на матчах Челси песню "Wonderwall" не включать.

А то мало ли.
в роли маскота будет в раздевалке, как в сборной был. главное не давать ему прыгать через ограждения
Челси Сатпаева
"Челси" - пенсионное сообщество, а не дом престарелых. На самом деле возможные покупки Хендерсона и Уэлбека - прямое усиление собственной скамейки, практически с нулевым риском. Оба с огромным опытом АПЛ, дешёвые варианты, ещё и помогут вписаться в квоту на доморощенных игроков. Одни плюсы.
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