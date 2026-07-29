Хендерсон дал «Челси» согласие на переход. 36-летний хавбек покинет «Брентфорд» как свободный агент
«Челси» в ближайшее время может подписать Хендерсона.
Джордан Хендерсон близок к переходу в «Челси».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что договоренность о трансфере может быть достигнута уже на этой неделе, переговоры находятся на финальном этапе. Согласие хавбека сборной Англии получено.
Ожидается, что Хендерсон покинет «Брентфорд» как свободный агент, проведя в команде один сезон. Его статистику можно изучить здесь.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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