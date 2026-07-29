Хендерсон дал «Челси» согласие на переход. 36-летний хавбек покинет «Брентфорд» как свободный агент

«Челси» в ближайшее время может подписать Хендерсона.

Джордан Хендерсон близок к переходу в «Челси».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что договоренность о трансфере может быть достигнута уже на этой неделе, переговоры находятся на финальном этапе. Согласие хавбека сборной Англии получено.

Ожидается, что Хендерсон покинет «Брентфорд» как свободный агент, проведя в команде один сезон. Его статистику можно изучить здесь .