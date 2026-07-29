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  4. «Спартак» уже все признали чемпионом, а «Локомотив» критикуют. По одному матчу возносим или принижаем, пусть пройдет хотя бы пять туров». Губерниев о старте РПЛ

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«Спартак» уже все признали чемпионом, а «Локомотив» критикуют. По одному матчу возносим или принижаем, пусть пройдет хотя бы пять туров». Губерниев о старте РПЛ
Губерниев о 1-м туре РПЛ: «Спартак» уже все признали чемпионом.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал не делать никаких выводов после 1-го тура РПЛ

В своем первом матче сезона «Спартак» разгромил «Родину» со счетом 3:0. 

«У нас «Спартак» уже все признали чемпионом, «Локомотив» сыграл 1:1 с «Ахматом» – все сразу критикуют. Пусть пройдет хотя бы пять туров. Джикия провел один матч. Мы все стали супернетерпеливыми. Теперь по одному матчу возносим или принижаем.

Тот же «Ахмат» против «Локомотива» играл хорошо. Москвичи столкнулись с организованной командой, которая могла и вовсе победить. Не черти что играло против «Локомотива». Черчесов – молодец. По итогу – достаточно боевая ничья. Как проявит себя Джикия, мы узнаем в течении матчей пяти», – сказал Губерниев. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЛокомотив

Комментарии

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Кто признал Спартак чемпионом? Журналюшки вроде Губера и признали, хотя кроме Шнякина вроде никто об этом не говорил. Сами КБ очень здраво относятся к предстоящему сезону. Путь у нас второй по стоимости состав, но это ничего не значит. А вся эта слякоть сначала будет визжать про хорошие игры, а потом дружно поливать Спартак грязью. Мы уже привыкли, поэтому и презираем Матч тв вместе с остальными болельщиками.
Ответдон Рэба
Кто признал Спартак чемпионом? Журналюшки вроде Губера и признали, хотя кроме Шнякина вроде никто об этом не говорил. Сами КБ очень здраво относятся к предстоящему сезону. Путь у нас второй по стоимости состав, но это ничего не значит. А вся эта слякоть сначала будет визжать про хорошие игры, а потом дружно поливать Спартак грязью. Мы уже привыкли, поэтому и презираем Матч тв вместе с остальными болельщиками.
Ту же ВВ почитать - там ой, как много лишнего оптимизма.
ОтветTempus Fugit
Ту же ВВ почитать - там ой, как много лишнего оптимизма.
Не читаю его много лет. Я сужу по своим знакомым КБ. Люди в массе своей взрослые, и у всех очень сдержанный оптимизм, даже реализм. Тут дело даже не в наладившейся игре, а банально 1-м туре. Только идиот будет объявлять сейчас чемпиона или вылетевшие команды. Есть фавориты, но не более того. Гладко было на бумаге.
Локо по одному матчу судить нельзя, надо время. А Динамо можно, оказывается! Только же сегодня Губер заявлял, что Шварца гнать надо и команде с ним ничего не светит.
ОтветEvgen Vynokurov
Локо по одному матчу судить нельзя, надо время. А Динамо можно, оказывается! Только же сегодня Губер заявлял, что Шварца гнать надо и команде с ним ничего не светит.
Про этого судака всё и всем давно понятно, смысла комментировать нет никакого.
Кто кричит? Болельщики никогда не кричат после первых туров о чемпионстве, в отличии от журналюшек. Которые сами же в случае провала начинают писать обратное
Кто признал? Уровень журналистики у нас на самом дне, сами какую-то чушь придумывают за других и потом спорят с этим. Спартак спокойно играет, явно что никаких мыслей нет по поводу чемпионства, есть задача и стремление ими стать, для этого нужно усердно работать и в Спартак это понимают.
Губерниев даже футбол не смотрит, чего он там комментирует?
Он как флюгер будет конъюнктурно нахваливать все российское и облизывать решения своего любимого министра спорта по лимиту и т.д. Где там российский тренер? В Локо? Ну будет Локо нахваливать. В Ахмате тренер Черчесов? Будет Ахмат нахваливать. Ну и Зенит, все-таки в Газпроме работает. А Спартак и Динамо будет критиковать, ведь тут тренеры иностранные и Лукойл с ВТБ ему не платят.
Его оценка абсолютно пустая и не несет смысла.
Губерниев, сидящий на футбольных эфирах Матч ТВ и раздающий комментарии - настоящий отборный кринж.
Кто это все... Вот такие, как ты, псевдо эксперты, только об этом и говорите... А у нас, у болел Спартака, сейчас голова болит об усилении. Мы все с нетерпением ждём, когда уже в спартаковский стан прибудут усиления... И в первую очередь это, конечно же, забивной , в меру габаритный, достаточно молодой центрфорвард. И только после этого можно будет рассуждать о перспективах Спартака на чемпионство. А с нынешним составом, без усилений, о чемпионстве рассуждать глупо.
Сам уже по одному матчу списал Динамо и Шварца и теперь говорит, что нельзя по одному матчу судить о команде
ОтветОлег Попов
Сам уже по одному матчу списал Динамо и Шварца и теперь говорит, что нельзя по одному матчу судить о команде
Да он желтушная журналюшка
Умного болельщика не обманешь и накормишь журналистской туфтой . Пускай писаки хайпуют в своих изданиях , им тоже жрать хочется . Даже самый долбанутый на голову болельщик Спартака понимает , что игра с Родиной (новичком РПЛ) ни о чём не говорит . Где вы видите чемпионский Спартак с нынешним подбором игроков ? Даже дурак поймёт , что без хорошего нападающего и усиления некоторых позиций в обороне будет тяжело бороться даже за "тройку" . Да и вообще , выводы надо делать после 30 тура . А лакмусовая бумага притязаний Спартака это игры с топ-клубами РПЛ . А журналюги-писаки пускай веселятся - болельщик умнее этих хайпожоров .
В гребле он более смышлен чем в футболе
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