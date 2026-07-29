«Спартак» уже все признали чемпионом, а «Локомотив» критикуют. По одному матчу возносим или принижаем, пусть пройдет хотя бы пять туров». Губерниев о старте РПЛ

Губерниев о 1-м туре РПЛ: «Спартак» уже все признали чемпионом.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал не делать никаких выводов после 1-го тура РПЛ .

В своем первом матче сезона «Спартак » разгромил «Родину» со счетом 3:0.

«У нас «Спартак» уже все признали чемпионом, «Локомотив » сыграл 1:1 с «Ахматом » – все сразу критикуют. Пусть пройдет хотя бы пять туров. Джикия провел один матч. Мы все стали супернетерпеливыми. Теперь по одному матчу возносим или принижаем.

Тот же «Ахмат» против «Локомотива» играл хорошо. Москвичи столкнулись с организованной командой, которая могла и вовсе победить. Не черти что играло против «Локомотива». Черчесов – молодец. По итогу – достаточно боевая ничья. Как проявит себя Джикия, мы узнаем в течении матчей пяти», – сказал Губерниев.