«Челси» близок к подписанию 35-летнего Уэлбека из «Брайтона». Экс-форвард «МЮ» и «Арсенала» согласовал контракт с «синими»
«Челси» близок к подписанию Уэлбека.
«Челси» близок к завершению сделки по переходу Дэнни Уэлбека из «Брайтона», сообщает журналист Бен Джейкобс.
Трансфер 35-летнего форварда, ранее выступавшего за «МЮ» и «Арсенал», может быть окончательно оформлен уже на этой неделе.
Уэлбек уже согласовал условия личного контракта с «Челси». В прошлом сезоне АПЛ он забил 13 голов в 37 матчах. Его статистику можно увидеть здесь.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
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