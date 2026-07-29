«Челси» близок к подписанию 35-летнего Уэлбека из «Брайтона». Экс-форвард «МЮ» и «Арсенала» согласовал контракт с «синими»

«Челси» близок к подписанию Уэлбека.

«Челси» близок к завершению сделки по переходу Дэнни Уэлбека из «Брайтона », сообщает журналист Бен Джейкобс.

Трансфер 35-летнего форварда, ранее выступавшего за «МЮ » и «Арсенал», может быть окончательно оформлен уже на этой неделе.

Уэлбек уже согласовал условия личного контракта с «Челси ». В прошлом сезоне АПЛ он забил 13 голов в 37 матчах. Его статистику можно увидеть здесь .