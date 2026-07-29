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  4. «Челси» близок к подписанию 35-летнего Уэлбека из «Брайтона». Экс-форвард «МЮ» и «Арсенала» согласовал контракт с «синими»

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«Челси» близок к подписанию 35-летнего Уэлбека из «Брайтона». Экс-форвард «МЮ» и «Арсенала» согласовал контракт с «синими»
«Челси» близок к подписанию Уэлбека.

«Челси» близок к завершению сделки по переходу Дэнни Уэлбека из «Брайтона», сообщает журналист Бен Джейкобс.

Трансфер 35-летнего форварда, ранее выступавшего за «МЮ» и «Арсенал», может быть окончательно оформлен уже на этой неделе.

Уэлбек уже согласовал условия личного контракта с «Челси». В прошлом сезоне АПЛ он забил 13 голов в 37 матчах. Его статистику можно увидеть здесь

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
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Комментарии

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Там Македа в Греции пылит. Еще можно Чичарито до января использовать. Плюс Хендерсон. Я бы еще Нани взял с Актобе. Если вратарь нужен, то есть перспективный Де Хея.
ОтветMoonraker91
Там Македа в Греции пылит. Еще можно Чичарито до января использовать. Плюс Хендерсон. Я бы еще Нани взял с Актобе. Если вратарь нужен, то есть перспективный Де Хея.
спасибо, не надо. Челси берет напа с 13 голами в прошлом сезоне на лавку. к слову, 13 голов нет ни у Шешко, ни у Мбемо, ни у Куньи. смешно ведь?
Ответ*MVP*
спасибо, не надо. Челси берет напа с 13 голами в прошлом сезоне на лавку. к слову, 13 голов нет ни у Шешко, ни у Мбемо, ни у Куньи. смешно ведь?
Комментарий удален пользователем
Я чёт всеобщий парад юмора не могу понять.

Деда, который вообще не разучился в футбол играть и только что выдал самый результативный сезон в карьере, берут на банку за 3 копейки, чтобы он мог подменить и помочь молодняку.

Челси не нужна топовая девятка, потому что там будет играть Педро.
Делап уйдёт, Эмега уже травмировался и его продажу готовы рассмотреть уже сейчас (хоть и думаю, что он останется на сезон в итоге), Джексона тоже отпустят за хорошие деньги. Сатпаев будет форвардом с лавки на любой случай жизни? Ну рано пока будто ему быть дальше, чем третий выбор.

Взять вполне умелого нападающего, который может закрыть когда нужно, при этом не будет ныть о времени - какие вообще проблемы в этом трансфере?
ОтветГероический мужик Деандре Йедлин
Я чёт всеобщий парад юмора не могу понять. Деда, который вообще не разучился в футбол играть и только что выдал самый результативный сезон в карьере, берут на банку за 3 копейки, чтобы он мог подменить и помочь молодняку. Челси не нужна топовая девятка, потому что там будет играть Педро. Делап уйдёт, Эмега уже травмировался и его продажу готовы рассмотреть уже сейчас (хоть и думаю, что он останется на сезон в итоге), Джексона тоже отпустят за хорошие деньги. Сатпаев будет форвардом с лавки на любой случай жизни? Ну рано пока будто ему быть дальше, чем третий выбор. Взять вполне умелого нападающего, который может закрыть когда нужно, при этом не будет ныть о времени - какие вообще проблемы в этом трансфере?
шутки над копеечными трансферами Уэлбека и Хендерсона на лавку - это как показатель отрицательного iq. раньше эти же люди шутили над «тремя» составами Челси, когда там и 2 не набиралось, например
ОтветГероический мужик Деандре Йедлин
Я чёт всеобщий парад юмора не могу понять. Деда, который вообще не разучился в футбол играть и только что выдал самый результативный сезон в карьере, берут на банку за 3 копейки, чтобы он мог подменить и помочь молодняку. Челси не нужна топовая девятка, потому что там будет играть Педро. Делап уйдёт, Эмега уже травмировался и его продажу готовы рассмотреть уже сейчас (хоть и думаю, что он останется на сезон в итоге), Джексона тоже отпустят за хорошие деньги. Сатпаев будет форвардом с лавки на любой случай жизни? Ну рано пока будто ему быть дальше, чем третий выбор. Взять вполне умелого нападающего, который может закрыть когда нужно, при этом не будет ныть о времени - какие вообще проблемы в этом трансфере?
Комментарий скрыт
Это чтобы скамейка пылью не заросла, решили песком присыпать?
наконец-то пенсионеры начали брать пенсионеров
Охренеть, Велбеку уже 35. Такое чувство, что только вчера смотрел, как он за МЮ дебютировал…
Ну такому перспективному проспекту надо давать 5-летний контракт, в традициях Боули
Чех в ворота вернется?
Хаби себе партнеров для игры Нарды собирает как будто, Хендерсон, Уэлбек)
Легенда МЮ !
Алонсо учел мадридский опыт, где пришлось противостоять селебрити, поэтому в Лондоне решил обложиться простыми «работягами». Вряд ли это сработает, потому что в АПЛ кроме отдачи, нужен еще и класс, но крепким середняком, типа Борнмута Ираолы, команда вполне может стать.
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