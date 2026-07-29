«Интеру», «Сосьедаду», «Кристал Пэлас» и «Эвертону» интересен Зезе из «Неома». Защитник Франции U21 стал главной целью Индзаги и «Аль-Хилаля»

Зезе нравится «Интеру» и «Сосьедаду».

Натан Зезе может покинуть Саудовскую Аравию уже спустя год после трансфера.

По данным L’Equipe, за бывшим защитником «Нанта» внимательно следят «Интер» и «Реал Сосьедад». Миланцы знают, что «Неому», вероятно, придется продавать футболистов, чтобы поправить финансовое положение, и продолжат следить за 21-летним футболистом. При этом вряд ли клуб Серии А сделает предложение в ближайшем будущем.

«Аль-Хилаль», напротив, может попытаться подписать игрока сборной Франции U21. Утверждается, что главный тренер Симоне Индзаги считает Зезе приоритетной целью.

Также на Натана претендуют «Борнмут», «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Официальных переговоров с «Неомом» пока нет.