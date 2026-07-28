Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ – не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам»

Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: ЧМ – не товар, чтобы его продавать.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира.

«Позвольте сказать об этом совершенно прямо. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и каждую неделю, в любую погоду, под дождем или солнцем, стоят у кромки поля, поддерживая свои команды.

Чемпионат мира – это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и он никогда никому не принадлежал настолько, чтобы его можно было продать. Называйте эту сделку как угодно, но стоит продать хоть часть – и вы предаете все.

Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда, и так будет всегда», – написал Бернем.