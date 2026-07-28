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  4. Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ – не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам»

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Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ – не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам»
Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: ЧМ – не товар, чтобы его продавать.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира. 

«Позвольте сказать об этом совершенно прямо. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и каждую неделю, в любую погоду, под дождем или солнцем, стоят у кромки поля, поддерживая свои команды.

Чемпионат мира – это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и он никогда никому не принадлежал настолько, чтобы его можно было продать. Называйте эту сделку как угодно, но стоит продать хоть часть – и вы предаете все.

Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда, и так будет всегда», – написал Бернем. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Энди Бернема в Х
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Комментарии

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Так сделайте трансляции АПЛ бесплатными, а не собирайте выплаты на подписки, когда все граждане Великобритании, помимо прочего, обязаны платить за телевизоры, даже если их не смотрят.

Почему вы не продаете права на АПЛ в Россию, если футбол принадлежит болельщикам? Его же хотят смотреть болельщики, а не российское правительство.

А, погодите, это ваши деньги, поэтому вам можно продавать футбол, а вот ФИФА и Инфантино не могут? Понимаем. Если деньги с телевизоров и за АПЛ идут в казну Великобритании, то футбол уже и не болельщикам принадлежит, будто бы..
ОтветJovana Jovii
Так сделайте трансляции АПЛ бесплатными, а не собирайте выплаты на подписки, когда все граждане Великобритании, помимо прочего, обязаны платить за телевизоры, даже если их не смотрят. Почему вы не продаете права на АПЛ в Россию, если футбол принадлежит болельщикам? Его же хотят смотреть болельщики, а не российское правительство. А, погодите, это ваши деньги, поэтому вам можно продавать футбол, а вот ФИФА и Инфантино не могут? Понимаем. Если деньги с телевизоров и за АПЛ идут в казну Великобритании, то футбол уже и не болельщикам принадлежит, будто бы..
Вроде здравый комментарий, но зачем было приплетать этот бред про плату за телевизор? Платить не нужно если вы не смотрите прямые телеканалы и не пользуетесь приложением BBC.
ОтветDollaBill
Вроде здравый комментарий, но зачем было приплетать этот бред про плату за телевизор? Платить не нужно если вы не смотрите прямые телеканалы и не пользуетесь приложением BBC.
Прямые телеканалы или приложение BBC? Это не так. Платить нужно если ты смотришь через антенну, через стриминговые сервисы аля ITVX, YouTube Live, Amazon Prime Video в прямом эфире. Ты не платишь за Netflix, Disney+, DVD/Blu-ray, и видеоигры. Но за прямые эфиры платишь, как миленький.
да в смысле не товар? эти рассуждения дешёвый популизм и не более
гидропаузы, права, куча спонсоров, позже отбивающих свои затраты кратно и тд.
да на одной медийке сейчас сумасшедшие бабки, а он говорит "не товар"
вопрос лишь в том, кто с этого кормиться будет и в чьих интересах этот чиновник вещает
Ответ777тч
да в смысле не товар? эти рассуждения дешёвый популизм и не более гидропаузы, права, куча спонсоров, позже отбивающих свои затраты кратно и тд. да на одной медийке сейчас сумасшедшие бабки, а он говорит "не товар" вопрос лишь в том, кто с этого кормиться будет и в чьих интересах этот чиновник вещает
Так а в чем товар для Великобритании? Что тут популистского от него конкретно?

Очевидно, что как раз Великобритания одна из тех стран, которые не живут за счёт выплат солидарности от ФИФА и деньги от ЧМ, как раз, теряют.

Как бы, весь смысл в том, что есть бедные федерации, которые кормятся от ФИФА. Которая ХОРОШО платит. И они готовы закрывать глаза на коррупцию в организации, если им тупо больше заплатят выплат солидарности. И им наплевать, какой там Инфантино ушлый мошенник. Если он обещает перевести федерации футбола Новой Гвинее 10 млн выплат солидарности, а честный и прекрасный его оппонент 5 млн, потому что он откажется от пауз на рекламу и продажи части ЧМ, то чиновники в Новой Гвинее проголосуют за Инфантино. Даже если он коррупционер последний. А их голос = голосу Англии и Франции. И в этом проблема ФИФА.

Но, БОГАТЫМ и не коррумпированным федерациям, таким как Англия или Франция НЕ НУЖНЫ эти выплаты солидарности. Для Англии это как слону дробина. Более того, там ФИФА выплачивает клубу 10к долларов за каждый день нахождения их игрока на ЧМ. И понятно, что для клубов из азии или африки это большие деньги. И они сами будут лоббировать расширение ЧМ у своих федераций. НО для клубов АПЛ( и даже чемпионшипа) ситуация обратная!!! Они саби бы лучше платили ФИФА по 10к в день, чтобы их игроки отдохнули перед сезоном.

То есть, для Великобритании ЧМ - это именно что турнир для болельщиков, а не для обогащения клубов и федераций. И федерации и клубам в Англии - наплевать на эти выплаты от ФИФА абсолютно. Поэтому премьер-министр Великобритании и говорит, что это не товар.
ОтветForza
Так а в чем товар для Великобритании? Что тут популистского от него конкретно? Очевидно, что как раз Великобритания одна из тех стран, которые не живут за счёт выплат солидарности от ФИФА и деньги от ЧМ, как раз, теряют. Как бы, весь смысл в том, что есть бедные федерации, которые кормятся от ФИФА. Которая ХОРОШО платит. И они готовы закрывать глаза на коррупцию в организации, если им тупо больше заплатят выплат солидарности. И им наплевать, какой там Инфантино ушлый мошенник. Если он обещает перевести федерации футбола Новой Гвинее 10 млн выплат солидарности, а честный и прекрасный его оппонент 5 млн, потому что он откажется от пауз на рекламу и продажи части ЧМ, то чиновники в Новой Гвинее проголосуют за Инфантино. Даже если он коррупционер последний. А их голос = голосу Англии и Франции. И в этом проблема ФИФА. Но, БОГАТЫМ и не коррумпированным федерациям, таким как Англия или Франция НЕ НУЖНЫ эти выплаты солидарности. Для Англии это как слону дробина. Более того, там ФИФА выплачивает клубу 10к долларов за каждый день нахождения их игрока на ЧМ. И понятно, что для клубов из азии или африки это большие деньги. И они сами будут лоббировать расширение ЧМ у своих федераций. НО для клубов АПЛ( и даже чемпионшипа) ситуация обратная!!! Они саби бы лучше платили ФИФА по 10к в день, чтобы их игроки отдохнули перед сезоном. То есть, для Великобритании ЧМ - это именно что турнир для болельщиков, а не для обогащения клубов и федераций. И федерации и клубам в Англии - наплевать на эти выплаты от ФИФА абсолютно. Поэтому премьер-министр Великобритании и говорит, что это не товар.
клубный футбол — охереть, какой товар, а международный — вообще не товар? лол
Какие высокие слова и благородные мотивы!
ОтветPredator777
Какие высокие слова и благородные мотивы!
бриты - культурные люди, не мы!
Оспаде. Очередной английский премьер подал голос с целью заработать в глазах общественности. Я не считал, ребят, но: Это какой уже по счёту за последние лет пять?
ОтветAdeen
Оспаде. Очередной английский премьер подал голос с целью заработать в глазах общественности. Я не считал, ребят, но: Это какой уже по счёту за последние лет пять?
Вообще долбанулись в своей Англии! Премьер-министр должен сидеть на месте не менее десяти лет. А лучше лет 40-50.
Ответbevooch
Вообще долбанулись в своей Англии! Премьер-министр должен сидеть на месте не менее десяти лет. А лучше лет 40-50.
Но не по полгода-год😳
Многовато пафоса. Если "футбол принадлежит болельщикам", чего билеты за дорого продаёте? .
Инфантино явно заигрался, конфронтация с УЕФА назревает.
Он может хоть 64, хоть 128 команд продвигать, обеспечивая свою поддержку на выборах, но без Европы ФИФА — ничто.
Местные, пропаганду оставьте для Соловьёва и Скобеевой, тут о футболе.
ОтветАлексей З.
Инфантино явно заигрался, конфронтация с УЕФА назревает. Он может хоть 64, хоть 128 команд продвигать, обеспечивая свою поддержку на выборах, но без Европы ФИФА — ничто. Местные, пропаганду оставьте для Соловьёва и Скобеевой, тут о футболе.
Приди в себя. В этой новости нет никакого футбола. В этой новости только политика. И она рушит твой розовый мир.
ОтветРжевский
Приди в себя. В этой новости нет никакого футбола. В этой новости только политика. И она рушит твой розовый мир.
Послушайте, один из местных завсегдатаев, а не пошли бы вы... лесом для начала.
Когда, Ржевский, вы поймёте, что ваше мнение для меня — ничто, пусто-пусто.
Больше на ваши высеры отвечать не буду, не теряйте время.
P. S. Это и ваших соплеменников касается, не утруждайтесь.
Ага перерывы, только чтобы рекламу втюхать…
Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ – не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам. То ли дело АПЛ.
Надо кстати набрать шейху, перетереть, что там по деньгам. Откат сам по себе не прикатит...»
База. Пусть продавцы имаджинируют этот ЧМ без Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Франции, Норвегии, Хорватии, Португалии и Англии. И поймут что футбол это страны, лиги, футболисты и фэны, а не товар.
ОтветMoffo
База. Пусть продавцы имаджинируют этот ЧМ без Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Франции, Норвегии, Хорватии, Португалии и Англии. И поймут что футбол это страны, лиги, футболисты и фэны, а не товар.
Норвегия с какой радости оказалась в этой линейке?🤣
ОтветMaxximus
Норвегия с какой радости оказалась в этой линейке?🤣
А Хорватия? И Италии нету... ;)
Очкастый Питер пытается был адекватным, но скоро вылетит, как и его предшественники.
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