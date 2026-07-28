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Европейские ассоциации могут бойкотировать ЧМ в случае продажи ФИФА части прав на турнир внешним инвесторам. Они проведут экстренное совещание
Европа может бойкотировать ЧМ, если ФИФА продаст часть прав на турнир.

Европейские ассоциации недовольны планами ФИФА продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

По информации Sky News, федерации намерены провести экстренное совещание на этой неделе. Они обсуждают возможность бойкотировать ЧМ, если президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино продвинется в реализации замысла.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии и вовсе была не в курсе задумки ФИФА.

Блаттер о планах ФИФА продать доли ЧМ: «Тесные отношения между Инфантино и Трампом приобрели финансовый характер, что наносит ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру»

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky News
logoЧемпионат мира по футболу
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoУЕФА

Комментарии

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господи, наконец-то дельное предложение. Довольны будут все: европейские футболисты наконец сходят в отпуск (или УЕФА проведет что-то вроде расширенного розыгрыша Лиги наций в качестве жалкой замены настоящего ЧМ), любители возиний и гондурасов получат то, о чем давно мечтают, - ЧМ на 64 команды, куда попадет масса маленьких, но гордых стран с интересной историей, и - наконец-то - попадание неевропейских и неюжноамериканских сборных в топ-3. Ситуация вин-вин.
Ответuchiyamada
господи, наконец-то дельное предложение. Довольны будут все: европейские футболисты наконец сходят в отпуск (или УЕФА проведет что-то вроде расширенного розыгрыша Лиги наций в качестве жалкой замены настоящего ЧМ), любители возиний и гондурасов получат то, о чем давно мечтают, - ЧМ на 64 команды, куда попадет масса маленьких, но гордых стран с интересной историей, и - наконец-то - попадание неевропейских и неюжноамериканских сборных в топ-3. Ситуация вин-вин.
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ОтветAmrarian
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да, может разыграться войнушка, но с ФИФА не всё так однозначно. Все свободные люди, общественная организация ничего никому запретить не может. Может не допустить на свой ЧМ тех, кто сыграет в клубных турнирах УЕФА. Ну и что выберут люди - ЧМ без Европы или ЛЧ? А я помню, не так давно шел предметный разговор о включении южноамериканских команд в Лигу наций. Вот вам и альтернатива проданному ЧМ.
Сейчас в штаб квартире УЕФА обнаружится завод по обогащению урана))
ОтветYellow_penoplaste
Сейчас в штаб квартире УЕФА обнаружится завод по обогащению урана))
Всё гораздо проще: окажется, что у семьи Хелаифи есть куча нефтерождений и они явно недемократического происхождения. А Чефирку трогать не будут. Кто он там? Просто говорящая голова
По итогам совещания введут 122-ой пакет санкций против России
ОтветGMeazza
По итогам совещания введут 122-ой пакет санкций против России
да заткнись уже! плачущий_питер_гриффин.джипег
Ответmatemate88
да заткнись уже! плачущий_питер_гриффин.джипег
Тебя блин забыли спросить 😡😡😡 Лезешь куда не просят
ФИФА сами открыли ящик пандоры, разрешая бойкоты направо и налево.
Манчини только возглавил сборную Италии, и почти сразу шансы на попадание в финальный турнир ЧМ упали в разы. Уровень.
По факту, ФИФА без УЕФА никому не интересна.
ОтветЙохан Чпохан
По факту, ФИФА без УЕФА никому не интересна.
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ОтветРуслан Хайбулов
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А Израиль?? Ты забыл про хозяев из Израиля!
Будет забавно, если Испания и Португалия бойкотируют Чм, который пройдет в Испании и Португалии. 😁 Хотя не думаю, что до этого дойдет.
Ответiscariot13
Будет забавно, если Испания и Португалия бойкотируют Чм, который пройдет в Испании и Португалии. 😁 Хотя не думаю, что до этого дойдет.
А зачем? Можно устроить такой бюрократический ад при выдаче доков и на въезде, что допросы пиндосов покажутся детским лепетом. Тем более, эти сами показали, шо так можно типа кагбэ.
Ответiscariot13
Будет забавно, если Испания и Португалия бойкотируют Чм, который пройдет в Испании и Португалии. 😁 Хотя не думаю, что до этого дойдет.
ну проведут внеочередной че делов то
Италия должна стать амбассадором этого совещания
ОтветBaskerville
Италия должна стать амбассадором этого совещания
Пирло будет ввести, а Бурунов спать на фоне
ОтветЗвёздный Рафинья
Пирло будет ввести, а Бурунов спать на фоне
Мостовой,сопоставимая же фигура,сам Царь сказал
Конечно. Обязательно бойкотируют.
уефа нужно проводить свой чемпионат мира с блекджеком и блаттером...пусть инфантина играет с африкой и азией хоть в 128 команд и 10 перерывами на водопой
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