Европейские ассоциации могут бойкотировать ЧМ в случае продажи ФИФА части прав на турнир внешним инвесторам. Они проведут экстренное совещание

Европа может бойкотировать ЧМ, если ФИФА продаст часть прав на турнир.

Европейские ассоциации недовольны планами ФИФА продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

По информации Sky News, федерации намерены провести экстренное совещание на этой неделе. Они обсуждают возможность бойкотировать ЧМ, если президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино продвинется в реализации замысла.

Ранее сообщалось , что Футбольная ассоциация Англии и вовсе была не в курсе задумки ФИФА.

Блаттер о планах ФИФА продать доли ЧМ: «Тесные отношения между Инфантино и Трампом приобрели финансовый характер, что наносит ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру»