«У тебя нет сердца и души!» Замминистра науки и высшего образования России Гатиятов возмущался судейством Чистякова в подтрибунке после игры «Рубина» с «Краснодаром» (Иван Карпов)

Стало известно, кто оскорблял судейскую бригаду после игры «Рубина» с «Краснодаром» в 1-м туре Мир РПЛ.
В протоколе встречи было отмечено: «После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани».
Как сообщает Sport24 со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, этим «неустановленным лицом» был заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов – член правления казанского клуба.
Гатиятов несколько раз громко заявил судье: «У тебя нет сердца и души!» Он с использованием нецензурной лексики выражал возмущение решением удалить защитника Илью Рожкова, однако угроз не звучало. Подчеркивается, что эпизод продолжался 5 секунд, затем Чистяков ушел в судейскую комнату, а Гатиятов – в раздевалку «Рубина».
Cегодня замминистра науки и высшего образования связался с главным судьей и извинился за свое поведение. Арбитр извинения принял.
Инцидент будет разобран комитетом по этике РФС, Гатиятов готов понести наказание.
Комментарии
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Всю жизнь ждал этого звонка!))
И ямбом пятистопным)
Это регламент🥹
ну и подклолка про фан айди к месту, я прям уже вижу, как судью посылают с трибуны, а он в ответ - ПРЕДЬЯВИТЕ СВОЙ ФАЙ АЙДИ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Душа всегда болит за соккер татарстана
Пальцы в рот — и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист. ©
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
Душа и сердце. Бгг