«У тебя нет сердца и души!» Замминистра науки и высшего образования России Гатиятов возмущался судейством Чистякова в подтрибунке после игры «Рубина» с «Краснодаром» (Иван Карпов)

Замминистра науки и высшего образования выражал недовольство судьей после игры.

Стало известно, кто оскорблял судейскую бригаду после игры «Рубина» с «Краснодаром » в 1-м туре Мир РПЛ .

В протоколе встречи было отмечено : «После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани».

Как сообщает Sport24 со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, этим «неустановленным лицом» был заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов – член правления казанского клуба.

Гатиятов несколько раз громко заявил судье: «У тебя нет сердца и души!» Он с использованием нецензурной лексики выражал возмущение решением удалить защитника Илью Рожкова, однако угроз не звучало. Подчеркивается, что эпизод продолжался 5 секунд, затем Чистяков ушел в судейскую комнату, а Гатиятов – в раздевалку «Рубина ».

Cегодня замминистра науки и высшего образования связался с главным судьей и извинился за свое поведение. Арбитр извинения принял.

Инцидент будет разобран комитетом по этике РФС, Гатиятов готов понести наказание.