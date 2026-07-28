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  4. «У тебя нет сердца и души!» Замминистра науки и высшего образования России Гатиятов возмущался судейством Чистякова в подтрибунке после игры «Рубина» с «Краснодаром» (Иван Карпов)

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«У тебя нет сердца и души!» Замминистра науки и высшего образования России Гатиятов возмущался судейством Чистякова в подтрибунке после игры «Рубина» с «Краснодаром» (Иван Карпов)
Замминистра науки и высшего образования выражал недовольство судьей после игры.

Стало известно, кто оскорблял судейскую бригаду после игры «Рубина» с «Краснодаром» в 1-м туре Мир РПЛ.

В протоколе встречи было отмечено: «После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани».

Как сообщает Sport24 со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, этим «неустановленным лицом» был заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов – член правления казанского клуба.

Гатиятов несколько раз громко заявил судье: «У тебя нет сердца и души!» Он с использованием нецензурной лексики выражал возмущение решением удалить защитника Илью Рожкова, однако угроз не звучало. Подчеркивается, что эпизод продолжался 5 секунд, затем Чистяков ушел в судейскую комнату, а Гатиятов – в раздевалку «Рубина».

Cегодня замминистра науки и высшего образования связался с главным судьей и извинился за свое поведение. Арбитр извинения принял.

Инцидент будет разобран комитетом по этике РФС, Гатиятов готов понести наказание.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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Артем Чистяков судья
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Комментарии

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А я то думал, кто же это мог быть? Ну конечно же заместитель министра науки и высшего образования России, кому же еще !)))
ОтветPredator777
А я то думал, кто же это мог быть? Ну конечно же заместитель министра науки и высшего образования России, кому же еще !)))
Алё, это прачечная?
Всю жизнь ждал этого звонка!))
ОтветPredator777
А я то думал, кто же это мог быть? Ну конечно же заместитель министра науки и высшего образования России, кому же еще !)))
В стихах поди ещё
И ямбом пятистопным)
Только замминистра науки и высшего образования, а также член правления футбольного клуба, может внезапно оказаться (на всякий случай) неустановленным лицом в протоколе, да ещё во времена фан айди.
ОтветМоряк не рыбак
Только замминистра науки и высшего образования, а также член правления футбольного клуба, может внезапно оказаться (на всякий случай) неустановленным лицом в протоколе, да ещё во времена фан айди.
Он был неустановленным лицом до официального расследования. Там хоть Путин бы в подрбунке все матом крыл, но сразу сказать, что это был он - никто не имеет права до официального заявления.
Это регламент🥹
ОтветМоряк не рыбак
Только замминистра науки и высшего образования, а также член правления футбольного клуба, может внезапно оказаться (на всякий случай) неустановленным лицом в протоколе, да ещё во времена фан айди.
ты так стебёшься, как будто, если ты завтра встретишь его в магазине, то узнаешь)))

ну и подклолка про фан айди к месту, я прям уже вижу, как судью посылают с трибуны, а он в ответ - ПРЕДЬЯВИТЕ СВОЙ ФАЙ АЙДИ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Мусорный бак вместо сердца
У замминистра науки и высшего образования России Гатиятова мусорный бак в голове
До академика в формулировках не дотянул)
На сердце замминистра кровоточит рана
Душа всегда болит за соккер татарстана
Вообще-то, фраза «У тебя нет сердца и души!" звучит красиво, даже поэтично. Так что Айрат Гатиятов говорил практически как Расул Гамзатов... а в конце даже добавил пару словечек из Есенина.
ОтветRenki
Вообще-то, фраза «У тебя нет сердца и души!" звучит красиво, даже поэтично. Так что Айрат Гатиятов говорил практически как Расул Гамзатов... а в конце даже добавил пару словечек из Есенина.
Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот — и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист. ©
ОтветGeorgeCostensa
Мне осталась одна забава: Пальцы в рот — и веселый свист. Прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист. ©
Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
Наука и вышка в надёжных руках чо) Даёшь год обучения в меде за лям!
Душа и сердце. Бгг
Ответ777тч
Наука и вышка в надёжных руках чо) Даёшь год обучения в меде за лям! Душа и сердце. Бгг
В медах нынче одни афганцы и негры.
Во время свадьбы в зал вбегает главный распорядитель и объявляет:— Свадьба отменяется — невесту обесчестили!Все гости в шоке начинают собираться домой. Через минуту снова вбегает тот же распорядитель:— Господа, вернитесь! Свадьба состоится! Честь невесты восстановлена: негодяй извинился!
"Замминистра науки и высшего образования России Гатиятов" У кого-то еще есть сомнение, вокруг кого нужно сплотиться и какой бандитский петербург пойти защищать?
Ответvas1105
"Замминистра науки и высшего образования России Гатиятов" У кого-то еще есть сомнение, вокруг кого нужно сплотиться и какой бандитский петербург пойти защищать?
Минобр — имитация бурной деятельности уже очень давно, там просто отбывают номер вот такие, как этот в высшей степени образованный товарищ
ОтветtRIFF
Минобр — имитация бурной деятельности уже очень давно, там просто отбывают номер вот такие, как этот в высшей степени образованный товарищ
У Вас только к минобру претензии? Что за красная селедка? Боярин чудак такой же как и царь
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