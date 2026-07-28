Милей считает, что Демпартия США и власти Бразилии и Мексики финансируют кампанию против Аргентины и ее сборной: «Они не хотят, чтобы идеи свободы побеждали»
Хавьер Милей: Демпартия США и Бразилия финансируют кампанию против Аргентины.
Хавьер Милей заявил, что критика в адрес аргентинской сборной, обвинения ее болельщиков в расизме и теории заговора о якобы тайной поддержке со стороны ФИФА – все это часть скоординированной кампании.
По мнению президента Аргентины, эту кампанию финансировали Демократическая партия США, а также правительства Бразилии и Мексики.
«Это дело рук прогрессивных умов, которые не хотят, чтобы идеи свободы побеждали», – заявил Милей в интервью местной радиостанции.
Он особо подчеркнул, что наибольший вклад якобы внес «бразильский режим» во главе с Луисом Инасио Лулой да Силвой.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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Это всё больше реальных запретов в обществе, при декларируемых "свободах".
Это невиданная и часто просто смешная коррупция, когда президент 46 милионной страны рекламирует скамеров (т.е. он сам скаммер).
Это жесткий валютный контроль и искуственное перегрвание собственной валюты, что бы нужные люди играли на "финансовом велосипеде".
Это всё свободы по Мьердею.
кругом враги
дай угадаю, нужно сплотиться вокруг меня(то бишь, тебя) ога?
Не нужно быть психиатром, чтобы такой диагноз поставить.
У него 0 социальных связей до прихода в политику. Не было отношений ни с кем, друзей.
Он очень плохо говорит - косноязычный лексикон на уровне Карпина или Эллочки людоедочки.
Одни и те же мысли повторяет по кругу. Живет и спит со своей старшей родной сестрой.
100 баллов по каждой категории.
Придумай внешних врагов, и все уйню на то спихивай.
Ну а то, что сам Миля такой чудовато-образный давно все поняли, и до чм.