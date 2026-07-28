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  4. Милей считает, что Демпартия США и власти Бразилии и Мексики финансируют кампанию против Аргентины и ее сборной: «Они не хотят, чтобы идеи свободы побеждали»

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Милей считает, что Демпартия США и власти Бразилии и Мексики финансируют кампанию против Аргентины и ее сборной: «Они не хотят, чтобы идеи свободы побеждали»
Хавьер Милей: Демпартия США и Бразилия финансируют кампанию против Аргентины.

Хавьер Милей заявил, что критика в адрес аргентинской сборной, обвинения ее болельщиков в расизме и теории заговора о якобы тайной поддержке со стороны ФИФА – все это часть скоординированной кампании.

По мнению президента Аргентины, эту кампанию финансировали Демократическая партия США, а также правительства Бразилии и Мексики.

«Это дело рук прогрессивных умов, которые не хотят, чтобы идеи свободы побеждали», – заявил Милей в интервью местной радиостанции.

Он особо подчеркнул, что наибольший вклад якобы внес «бразильский режим» во главе с Луисом Инасио Лулой да Силвой.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoСборная Аргентины по футболу
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Хавьер Милей
Луис Инасио Лула да Силва
logoСборная Бразилии по футболу

Комментарии

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"свобода" по Мьердею это массовое обнищание населения с рисованием нужных цифр по странным методикам на бумаге.
Это всё больше реальных запретов в обществе, при декларируемых "свободах".
Это невиданная и часто просто смешная коррупция, когда президент 46 милионной страны рекламирует скамеров (т.е. он сам скаммер).
Это жесткий валютный контроль и искуственное перегрвание собственной валюты, что бы нужные люди играли на "финансовом велосипеде".
Это всё свободы по Мьердею.
ОтветSash0k
"свобода" по Мьердею это массовое обнищание населения с рисованием нужных цифр по странным методикам на бумаге. Это всё больше реальных запретов в обществе, при декларируемых "свободах". Это невиданная и часто просто смешная коррупция, когда президент 46 милионной страны рекламирует скамеров (т.е. он сам скаммер). Это жесткий валютный контроль и искуственное перегрвание собственной валюты, что бы нужные люди играли на "финансовом велосипеде". Это всё свободы по Мьердею.
Комментарий скрыт
ОтветSash0k
"свобода" по Мьердею это массовое обнищание населения с рисованием нужных цифр по странным методикам на бумаге. Это всё больше реальных запретов в обществе, при декларируемых "свободах". Это невиданная и часто просто смешная коррупция, когда президент 46 милионной страны рекламирует скамеров (т.е. он сам скаммер). Это жесткий валютный контроль и искуственное перегрвание собственной валюты, что бы нужные люди играли на "финансовом велосипеде". Это всё свободы по Мьердею.
Заявляешь про свободу, а пишешь про экономику. Типичный ход пропаганды
У либертарианцев в жизни всё просто: чтобы ни случилось – это всё происки демпартии США)
Ответpit4er
У либертарианцев в жизни всё просто: чтобы ни случилось – это всё происки демпартии США)
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ОтветЭд Де-Гуй
Комментарий скрыт
Милей перонист,поэтому в данный момент Трамп его "друг"
Заговор, конечно заговор! Жаль судьям не объяснили что заговор против Аргентины, а не за Аргентину
ОтветNottinghamForest
Заговор, конечно заговор! Жаль судьям не объяснили что заговор против Аргентины, а не за Аргентину
Когда Аргентину судят по правилам она заканчивает игру вдесятером с множеством жёлтых карточек как было в финале
ОтветNottinghamForest
Заговор, конечно заговор! Жаль судьям не объяснили что заговор против Аргентины, а не за Аргентину
то что за Аргентину судьи точно не поняли
ясно-понятно
кругом враги
дай угадаю, нужно сплотиться вокруг меня(то бишь, тебя) ога?
У него тоже Обама с Байденом в подъезде гадит?
ОтветVMX1389
У него тоже Обама с Байденом в подъезде гадит?
Не думаю, что он вообще живёт там, где есть подъезд. Скорее гадят на его лужайке перед домом.
Его бы на наркотики проверить
ОтветЕбздрогыч
Его бы на наркотики проверить
он психически невменяем.
Не нужно быть психиатром, чтобы такой диагноз поставить.
У него 0 социальных связей до прихода в политику. Не было отношений ни с кем, друзей.
Он очень плохо говорит - косноязычный лексикон на уровне Карпина или Эллочки людоедочки.
Одни и те же мысли повторяет по кругу. Живет и спит со своей старшей родной сестрой.
ОтветЕбздрогыч
Его бы на наркотики проверить
Хавьер Милей сдал тест на наркотики.
100 баллов по каждой категории.
Ну это классика жанра.
Придумай внешних врагов, и все уйню на то спихивай.
Ну а то, что сам Миля такой чудовато-образный давно все поняли, и до чм.
Спланированная компания :)) Куча пенальти, ни одного ВАР решения против Аргентины, договорняки, сетки, что на Копе, что на мире на изи, еще и хватает наглости обвинять кого -то в спланированной компании...Жаль твои великолепные Мартинесы и Марчиняки не попались где-нибудь в аэропорту...вот была бы потеха...
ОтветRuscello
Спланированная компания :)) Куча пенальти, ни одного ВАР решения против Аргентины, договорняки, сетки, что на Копе, что на мире на изи, еще и хватает наглости обвинять кого -то в спланированной компании...Жаль твои великолепные Мартинесы и Марчиняки не попались где-нибудь в аэропорту...вот была бы потеха...
Более того, Аргентина лидер по показателю просмотра вар в ситуациях когда это могло им навредить - насколько помню, там просто нулевое значение. То есть, ни одного просмотра, которое могло бы навредить принцессе фифа. А то, что происходило в финале многие сами видели
ОтветKING_OF_RUSSIA
Более того, Аргентина лидер по показателю просмотра вар в ситуациях когда это могло им навредить - насколько помню, там просто нулевое значение. То есть, ни одного просмотра, которое могло бы навредить принцессе фифа. А то, что происходило в финале многие сами видели
Поплачь ещё , даже после их проигрыша ноешь , простите нас за этого дурачка)
К нашей традиции заговора англо-саксов добавил ещё и заговор бразило-мексов. Не совсем, правда, понятно, почему он их назвал прогрессивными умами.
Вокруг враги! Надо сплотиться!
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