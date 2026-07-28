Хавьер Милей: Демпартия США и Бразилия финансируют кампанию против Аргентины.

Хавьер Милей заявил, что критика в адрес аргентинской сборной, обвинения ее болельщиков в расизме и теории заговора о якобы тайной поддержке со стороны ФИФА – все это часть скоординированной кампании.

По мнению президента Аргентины , эту кампанию финансировали Демократическая партия США, а также правительства Бразилии и Мексики.

«Это дело рук прогрессивных умов, которые не хотят, чтобы идеи свободы побеждали», – заявил Милей в интервью местной радиостанции.

Он особо подчеркнул, что наибольший вклад якобы внес «бразильский режим» во главе с Луисом Инасио Лулой да Силвой.