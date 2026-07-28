«Барселона» сделала два предложения по Крупи – «Борнмут» их отклонил. Форвард сообщил руководству, что хочет в «блауграну» (L’Equipe)

«Борнмут» не продает Крупи «Барселоне».

«Барселона » безуспешно пытается приобрести форварда Эли Жуниора Крупи .

По информации L’Equipe, из-за проблем с подписанием Хулиана Альвареса («Атлетико ») каталонцы активировали запасной план. «Блауграна» сделала «Борнмуту » уже два предложения, но оба были отвергнуты. В обоих случаях сумма была меньше 100 млн евро.

Отмечается, что Крупи с радостью перешел бы в «Барселону» и сообщил о желании сделать это руководству своей нынешней команды. Тем не менее «Борнмут» продолжает отклонять предложения.

Француз провел 33 матча в АПЛ в прошлом сезоне и забил 13 голов – больше всех в клубе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .