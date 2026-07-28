«Барселона» сделала два предложения по Крупи – «Борнмут» их отклонил. Форвард сообщил руководству, что хочет в «блауграну» (L’Equipe)
«Борнмут» не продает Крупи «Барселоне».
«Барселона» безуспешно пытается приобрести форварда Эли Жуниора Крупи.
По информации L’Equipe, из-за проблем с подписанием Хулиана Альвареса («Атлетико») каталонцы активировали запасной план. «Блауграна» сделала «Борнмуту» уже два предложения, но оба были отвергнуты. В обоих случаях сумма была меньше 100 млн евро.
Отмечается, что Крупи с радостью перешел бы в «Барселону» и сообщил о желании сделать это руководству своей нынешней команды. Тем не менее «Борнмут» продолжает отклонять предложения.
Француз провел 33 матча в АПЛ в прошлом сезоне и забил 13 голов – больше всех в клубе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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