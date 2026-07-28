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  4. «Барселона» сделала два предложения по Крупи – «Борнмут» их отклонил. Форвард сообщил руководству, что хочет в «блауграну» (L’Equipe)

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«Барселона» сделала два предложения по Крупи – «Борнмут» их отклонил. Форвард сообщил руководству, что хочет в «блауграну» (L’Equipe)
«Борнмут» не продает Крупи «Барселоне».

«Барселона» безуспешно пытается приобрести форварда Эли Жуниора Крупи.

По информации L’Equipe, из-за проблем с подписанием Хулиана АльваресаАтлетико») каталонцы активировали запасной план. «Блауграна» сделала «Борнмуту» уже два предложения, но оба были отвергнуты. В обоих случаях сумма была меньше 100 млн евро.

Отмечается, что Крупи с радостью перешел бы в «Барселону» и сообщил о желании сделать это руководству своей нынешней команды. Тем не менее «Борнмут» продолжает отклонять предложения.

Француз провел 33 матча в АПЛ в прошлом сезоне и забил 13 голов – больше всех в клубе. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoЭли Жуниор Крупи
logoденьги
logoБорнмут
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
logoХулиан Альварес
logoЛа Лига
logoБарселона

Комментарии

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Очень жаль, после Альвареса наверное единственная альтернатива хорошая(Жоау Педру за скобками, он тоже хорош но его также не отдают)
Люди мечтающие о Осимхене могут с таким же успехом мечтать о Холланде,у Витька зарплата сравнимая с Ламином,а до кучи их последних новостей Галатасарай требует за него 140)
ОтветБускетс это позиция
Очень жаль, после Альвареса наверное единственная альтернатива хорошая(Жоау Педру за скобками, он тоже хорош но его также не отдают) Люди мечтающие о Осимхене могут с таким же успехом мечтать о Холланде,у Витька зарплата сравнимая с Ламином,а до кучи их последних новостей Галатасарай требует за него 140)
Комментарий скрыт
ОтветEvgeniy Filipchuk
Комментарий скрыт
Зачем ему уходить из Баварии?
Стал Крупи покупкою желанной!
Позабыв про борнмутский уют,
По ночам стал грезить "Блауграной"!
Люди Флика песенку поют...
ОтветNikita_B
Стал Крупи покупкою желанной! Позабыв про борнмутский уют, По ночам стал грезить "Блауграной"! Люди Флика песенку поют...
Мостовой?
Ответmarshalericsson1357
Мостовой?
Подмостовый
вообще конечно британские клубы своей футбольной инфляцией сильно остальным лигам вредят. они-то пусть там покупают друг у друга неликвид за 100 мультов - их в общем-то дело. но когда по тому же прайсу для других команд товар - это довольно дико
ОтветJoss Stone
вообще конечно британские клубы своей футбольной инфляцией сильно остальным лигам вредят. они-то пусть там покупают друг у друга неликвид за 100 мультов - их в общем-то дело. но когда по тому же прайсу для других команд товар - это довольно дико
Кто-то заставляет их покупать игроков из Англии? Не вина АПЛ , что остальные лиги нищеброды
ОтветJoss Stone
вообще конечно британские клубы своей футбольной инфляцией сильно остальным лигам вредят. они-то пусть там покупают друг у друга неликвид за 100 мультов - их в общем-то дело. но когда по тому же прайсу для других команд товар - это довольно дико
Зачем клубам АПЛ делать уступки всяким Барселонам? Пусть тянут игроков из ла масии, если нет денег
Такое ощущение одни мадридские болелы читают новости про Барсы первыми, дружно минусуют! Значит им больше интересно новости барсы.
Так по крупицам и до сотни млн. разгонятся.
Влахович или Ойярсабаль! Зачем эти все 100е 🤷‍♂️🤷‍♂️
ОтветA1190
Влахович или Ойярсабаль! Зачем эти все 100е 🤷‍♂️🤷‍♂️
Я этого француза не знаю, но ваши варианты очень спорные
ОтветA1190
Влахович или Ойярсабаль! Зачем эти все 100е 🤷‍♂️🤷‍♂️
А зачем Влахович или Ойарсабаль? Первый вообще не игрок в футбол, еще и личка гигантская. За второго запросят 100 спокойно (топ бомбардир своей команды на ЧМ, ценник завышен). Ну и качественно и потенциально, кмк, Альварес > Ойарсабаль.
как вариант можно бы было попробовать подписать гирасси
А Барса то сама в курсе что они эти 2 предложения сделали? 🤣
Уровень журналистики, мое почтение
Ну если Бормут забавного в Париж за сколько там за 70 отправлял, чего уж тут ожидать? По эконому получится только в случае, окончания контракта.
Опенду забрали, жаль
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