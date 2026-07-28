«Реал» не продаст Винисиуса. Клуб уверен, что вингер продлит контракт
Винисиус Жуниор не покинет «Реал» в это трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Мадридский клуб не намерен продавать бразильца и уверен, что он согласится подписать новый контракт. Текущее соглашение вингера рассчитано до 2027 года.
Ранее сообщалось, что в подписании Винисиуса заинтересован «Арсенал».
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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