«Реал» не продаст Винисиуса. Клуб уверен, что вингер продлит контракт

Винисиус Жуниор не покинет «Реал » в это трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Мадридский клуб не намерен продавать бразильца и уверен, что он согласится подписать новый контракт. Текущее соглашение вингера рассчитано до 2027 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Винисиуса заинтересован «Арсенал ».