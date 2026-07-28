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  4. «Реал» не продаст Винисиуса. Клуб уверен, что вингер продлит контракт

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«Реал» не продаст Винисиуса. Клуб уверен, что вингер продлит контракт

Винисиус Жуниор не покинет «Реал» в это трансферное окно, сообщает Sky Sports. 

Мадридский клуб не намерен продавать бразильца и уверен, что он согласится подписать новый контракт. Текущее соглашение вингера рассчитано до 2027 года. 

Ранее сообщалось, что в подписании Винисиуса заинтересован «Арсенал». 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoпремьер-лига Англия
logoВинисиус Жуниор
logoАрсенал
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Комментарии

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Вот все кричат что Перес гений, но если Винисиус все таки не продлит контракт и уйдёт бесплатно, то это будет эпичный провал лично президента Реала.
ОтветИван Никулин_1116720319
Вот все кричат что Перес гений, но если Винисиус все таки не продлит контракт и уйдёт бесплатно, то это будет эпичный провал лично президента Реала.
Так выхода у Переса нет. Никто не хочет покупать проблемного игрока с дурным характером, да еще за такие деньги. Поэтому либо Вини остается дальше выносить мозг "Реалу", либо отправляется в свободные агенты.
ОтветSkyNick
Так выхода у Переса нет. Никто не хочет покупать проблемного игрока с дурным характером, да еще за такие деньги. Поэтому либо Вини остается дальше выносить мозг "Реалу", либо отправляется в свободные агенты.
Арсеналу бы отдал)
как болельщик арсенала, я очень рад этому
ОтветKarra
как болельщик арсенала, я очень рад этому
Я как болельщик Арсенала скорее не рад, проблемный игрок с дисконтом, без проблем с характером, получивший бы один ЗМ точно. Да и вообще игроков уровня тройки золотого мяча в таком возрасте не продабт, а у Арса эта позиция проблемная.
ОтветKarra
как болельщик арсенала, я очень рад этому
как болельщик Арсенала не могу сказать хорошо это или плохо для Арсенала

в мире реально топовых левых вингеров - четверо, из них Диазу и Рафинье зимой тридцатник

и двое помоложе, Хвича и Винисиус, первый не продается

фактически Винисиус единственный потенциально доступный для перехода игрок соответствующий соревновательным амбициям Арсенала и относительно молодой
Да продайте его уже и купите профильного центр напа и будет вам счастье,всей команде и тренеру,проблем сразу и по составу и околофутбола убавится в несколько раз
ОтветBaskerville
Да продайте его уже и купите профильного центр напа и будет вам счастье,всей команде и тренеру,проблем сразу и по составу и околофутбола убавится в несколько раз
Варианты?
ОтветNikola Poppop31
Варианты?
холлланд )
Уфф, Арсенал отскочил
Только не продавайте. Очень интересно посмотреть какая возня начнется в этом серпентарии с приходом Маура. Не лишайте людей такой веселухи 🙏
ОтветСВЧ72
Только не продавайте. Очень интересно посмотреть какая возня начнется в этом серпентарии с приходом Маура. Не лишайте людей такой веселухи 🙏
Моур вылетит из всех кубков и его уволят после рождества же. Это интересно?)
Шикарно смотрелся бы в арсенале.. Ну на нет и суда нет..
боже, продайте его уже куда-нибудь. Реалу нужна команда, а не плаксивые мальчики. Таких уже много
Человек только-только сделал гармонизацию подбородка, о какой продаже речь?
Это был лучший момент его продать и просто закрыть за счет него большую часть трансферных трат
а счастье было так близко для мадридцев))
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