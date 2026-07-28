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  4. ЦСКА купил Бориско у «Балтики» за 180 млн рублей. Вратарь подписал контракт по схеме «3+1» и взял 39-й номер

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ЦСКА купил Бориско у «Балтики» за 180 млн рублей. Вратарь подписал контракт по схеме «3+1» и взял 39-й номер
Бориско перешел в ЦСКА.

ЦСКА объявил о трансфере Максима Бориско.

Голкипер покинул «Балтику» и заключил с армейцами контракт на три года с опцией продления еще на сезон. Сообщалось, что московский клуб выплатил отступные в размере 180 миллионов рублей.

За новую команду Бориско будет играть под 39-м номером. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: pfc-cska.com

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ЦСКА
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМаксим Бориско
logoЦСКА

Комментарии

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Скажу вам что Бориско на голову выше Бабаева
ОтветAleksey Yashin
Скажу вам что Бориско на голову выше Бабаева
Комментарий скрыт
ОтветAleksey Yashin
Скажу вам что Бориско на голову выше Бабаева
сильно сказано!!))))
Акинфеев: "Бориску? Бориску на царство? Сам захотел царствовать и всем владети? Повинен смерти!"
ОтветОЛЛС1911
Акинфеев: "Бориску? Бориску на царство? Сам захотел царствовать и всем владети? Повинен смерти!"
Самое смешное, что это один из самых любимых фильмов Игоря Владимировича.).
ОтветОЛЛС1911
Акинфеев: "Бориску? Бориску на царство? Сам захотел царствовать и всем владети? Повинен смерти!"
Я голосом Ивана Васильевич прочитал)))
Добро пожаловать! Побольше сухарей, и без травм!!!!
ОтветВасилий Иванов
Добро пожаловать! Побольше сухарей, и без травм!!!!
наконец-то добро пожаловать ура-а-а удачи
ОтветЛариса Филиппенко_1116561638
наконец-то добро пожаловать ура-а-а удачи
Однозначно! ЦВБП!
Где-то один самобытный человек достал пистолет
Ответтрахтенберг месть коней
Где-то один самобытный человек достал пистолет
О ком речь? Талалаев?
Ответтрахтенберг месть коней
Где-то один самобытный человек достал пистолет
Достал и заложил его в ломбард
Купил на эти деньги патефон
И где-нибудь на свете потанцевал
Добро пожаловать в ЦСКА, Максим !
Надеюсь, будет здравая и качественная конкуренция с Торопом )

И одновременно спасибо за игру за Балтику: во многом благодаря ему калининградцы в прошлом сезоне были так высоко )
Да и думаю не просто так взял в ЦСКА 39 номер - номер Калининградского региона )
ОтветКирилл
Добро пожаловать в ЦСКА, Максим ! Надеюсь, будет здравая и качественная конкуренция с Торопом ) И одновременно спасибо за игру за Балтику: во многом благодаря ему калининградцы в прошлом сезоне были так высоко ) Да и думаю не просто так взял в ЦСКА 39 номер - номер Калининградского региона )
А я сразу подумал, что номер Патрика Руа) зоккейная деформация)
ОтветSpacey7
А я сразу подумал, что номер Патрика Руа) зоккейная деформация)
олды на месте))
На мой взгляд, трансфер хороший и нужный. Тороп быть первым явно на данный момент быть не готов. Слишком много суеты и мандража. Игорь Владимирович, к великому сожалению, не вечен и болячки дают о себе знать. Сколько времени уже лечится, да и подписааный на год контракт говорит о том, что год этот будет последним.
В целом, нормально отношусь к Макси, но была надежда, что Спартак поборется за Бориско. Но видимо и не боролись. Коней с хорошим трансфером. Добротный вратарь
ОтветBartez1986
В целом, нормально отношусь к Макси, но была надежда, что Спартак поборется за Бориско. Но видимо и не боролись. Коней с хорошим трансфером. Добротный вратарь
Дегтев не хуже. Другой вопрос что Максименко непотопляем. У нас и Помазун есть, а играть не дают.
ОтветЕвгений Сорокин
Дегтев не хуже. Другой вопрос что Максименко непотопляем. У нас и Помазун есть, а играть не дают.
Дегтев?????Не хуже ???Ох,нет🫣 данные без вопросов отличные,но... всегда есть некое но...
Бориско начал чемпионат с поражения и ко второму туру подходит с 3 очками)
Добро пожаловать, Максим, успехов в ЦСКА.
Класс, но непонятно почему рук-во два месяца согласовывало этот трансфер, повезло что никто не влез и не увел, как обычно у нас бывает
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