ЦСКА купил Бориско у «Балтики» за 180 млн рублей. Вратарь подписал контракт по схеме «3+1» и взял 39-й номер
Бориско перешел в ЦСКА.
ЦСКА объявил о трансфере Максима Бориско.
Голкипер покинул «Балтику» и заключил с армейцами контракт на три года с опцией продления еще на сезон. Сообщалось, что московский клуб выплатил отступные в размере 180 миллионов рублей.
За новую команду Бориско будет играть под 39-м номером. Его статистику можно изучить здесь.
Фото: pfc-cska.com
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ЦСКА
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Купил на эти деньги патефон
И где-нибудь на свете потанцевал
Надеюсь, будет здравая и качественная конкуренция с Торопом )
И одновременно спасибо за игру за Балтику: во многом благодаря ему калининградцы в прошлом сезоне были так высоко )
Да и думаю не просто так взял в ЦСКА 39 номер - номер Калининградского региона )