ЦСКА купил Бориско у «Балтики» за 180 млн рублей. Вратарь подписал контракт по схеме «3+1» и взял 39-й номер

Бориско перешел в ЦСКА.

ЦСКА объявил о трансфере Максима Бориско .

Голкипер покинул «Балтику» и заключил с армейцами контракт на три года с опцией продления еще на сезон. Сообщалось , что московский клуб выплатил отступные в размере 180 миллионов рублей.

За новую команду Бориско будет играть под 39-м номером. Его статистику можно изучить здесь .

Фото: pfc-cska.com