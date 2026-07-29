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  4. Зидан возглавил Францию, Манчини – Италию, Бориско в ЦСКА, бизнес-план Инфантино по ЧМ, гимнасты допущены с флагом и гимном, Барколя хочет в «Ливерпуль» и другие новости

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Зидан возглавил Францию, Манчини – Италию, Бориско в ЦСКА, бизнес-план Инфантино по ЧМ, гимнасты допущены с флагом и гимном, Барколя хочет в «Ливерпуль» и другие новости

1. Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Он сменил ушедшего после ЧМ-2026 Дидье Дешама.

2. Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. Проект обсуждался с людьми, близкими к администрации Дональда Трампа, пишет The Times.

3. IFAB косвенно признал, что форварда сборной Швейцарии Эмболо ошибочно удалили в матче с Аргентиной на ЧМ. ВАР не мог рекомендовать арбитру изменить характер нарушения, следует из циркуляра. 

4. ЦСКА купил Максима Бориско у «Балтики» за 180 млн рублей. Вратарь подписал контракт по схеме «3+1» и взял 39-й номер.

5. Роберто Манчини стал главным тренером сборной Италии. Ранее FIGC отказалась от кандидатуры Андреа Пирло, несмотря на изначальную договоренность – назначению помешало сотрудничество чемпиона мира с российской букмекерской компанией «Фонбет».

6. Eвропейский гимнастический союз ратифицировал участие россиян в европейских соревнованиях с флагом и гимном России.

7. Брэдли Барколя согласился перейти в «Ливерпуль» из «ПСЖ». Вингер надеется, что клубы договорятся о трансфере, сообщает L’Equipe. 

8. Вильмар Барриос покинет «Зенит». 32-летний опорник «стал медленным» и «не устраивает» Семака, пишет Иван Карпов.

9. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка оспорила в суде санкции ЕС и потребовала более двух миллионов евро за моральный и материальный ущерб.

10. Ливай Гарсия из «Спартака» попросил агентов найти ему другой клуб. Форварда не устраивает роль запасного, утверждает Metaratings.

11. Германия хочет принять ЧМ в 2038-м или 2042-м, заявил член правления Немецкого футбольного союза Аксель Хельманн.

12. «Ред Булл» предложил Максу Ферстаппену новый контракт без опции о досрочном расторжении.

13. «Сантос» не наказал Неймара за уход с тренировки без разрешения и конфликт с молодыми игроками. Форвард провел занятие с командой, на нем присутствовал его отец.

14. Суд не принял иск Федора Емельяненко на 12,66 млн рублей к писательнице Анастасии Ивановой.

15. Марк Кукурелья сделал тату с лицом Луиса де ла Фуэнте. Защитник Испании пообещал набить портрет тренера в случае победы на ЧМ.

Цитаты дня

Сорокин о личной жизни: «Мне комфортно одному. Что, лучше, чтобы тебе постоянно говорили: «Сходи сделай это, сходи сделай то»?»

Татьяна Тарасова: «Полностью поддерживаю выделение грантов на ледовые шоу. Рада, что Плющенко проводит шоу, в этом большая польза для страны»

Дмитрий Губерниев: «Титулов Загитовой недостаточно, чтобы работать с детьми. Надеюсь, у нее есть соответствующее образование»

Ванда – Икарди: «Малыш, найди работу и перестань думать обо мне во время отпуска. Подумай о своих дочерях, которым ты отказываешься вернуть украденное»

Загитова ответила Ригини: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. А чего добился ты, как говорится?!!!» 

Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ – не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам»

Ролик дня

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11773 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Если не удалять таких провокаторов, как Эмболо, футбол превратится в цирк.
ОтветMutabor59
Если не удалять таких провокаторов, как Эмболо, футбол превратится в цирк.
Я получил огромное удовольствие от этого удаления. Прям кайф
ОтветMutabor59
Если не удалять таких провокаторов, как Эмболо, футбол превратится в цирк.
Если расчищать дорогу Аргентине, когда она не сможет справиться сама, это – преступление перед здравым смыслом
Бориску на царство?Но там же Акинфеев...
ОтветДимон Маковец
Бориску на царство?Но там же Акинфеев...
Блин, опередил
Обалдеть, я видео без рекламы сейчас посмотрел. А-то сначало это Виши с Витиньей, потом Керж...))
ОтветAnton Pereladov
Обалдеть, я видео без рекламы сейчас посмотрел. А-то сначало это Виши с Витиньей, потом Керж...))
Ну так голову все помыли, голы все посмотрели.
ОтветAnton Pereladov
Обалдеть, я видео без рекламы сейчас посмотрел. А-то сначало это Виши с Витиньей, потом Керж...))
ЗПРФ навсегда ещё был)
Инфантино доиграется. Надеюсь скоро
Германия хочет принять чм в 38-м… чет напоминает
Наконец-то мы сможем выяснить, является ли он физруком, который выиграл 3 лч подряд благодаря Рональду и модричу, или гениальным тренером, который затащил убогий реал к доминации в Европе
В данном случае – красная в момент, когда Аргентину прижали по полной.
Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира семье Трампа. Только этим можно объяснить кулуарность и сроки такого решения.
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