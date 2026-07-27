«Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту» и готов потрепать ему нервы». Мор о гонке в РПЛ

Мор: «Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту».

Эдуард Мор считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом » за чемпионство в Альфа-Банк РПЛ.

В 1-м туре нового сезона красно-белые разгромили «Родину» (3:0), а петербургский клуб – «Акрон» (5:0).

Ранее «Зенит» одолел «Спартак» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, 4:2 по пен.).

«Есть такое ощущение, что «Спартак» навяжет конкуренцию главному фавориту чемпионата — «Зениту». Красно‑белые готовы потрепать нервы петербургской команде. У команды есть все для этого: наигранный состав, тренер, который очень хорошо справляется.

Конечно, пока в главные фавориты «Спартак» записывать рано, но в целом настрой у болельщиков должен быть позитивным», — сказал бывший футболист «Спартака ».