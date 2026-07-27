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  4. «Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту» и готов потрепать ему нервы». Мор о гонке в РПЛ

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«Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту» и готов потрепать ему нервы». Мор о гонке в РПЛ
Мор: «Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту».

Эдуард Мор считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в Альфа-Банк РПЛ.

В 1-м туре нового сезона красно-белые разгромили «Родину» (3:0), а петербургский клуб – «Акрон» (5:0).

Ранее «Зенит» одолел «Спартак» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, 4:2 по пен.).

«Есть такое ощущение, что «Спартак» навяжет конкуренцию главному фавориту чемпионата — «Зениту». Красно‑белые готовы потрепать нервы петербургской команде. У команды есть все для этого: наигранный состав, тренер, который очень хорошо справляется. 

Конечно, пока в главные фавориты «Спартак» записывать рано, но в целом настрой у болельщиков должен быть позитивным», — сказал бывший футболист «Спартака».

Кто станет чемпионом России?27995 голосов
ЗенитЗенит
СпартакСпартак
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
ЛокомотивЛокомотив
ДинамоДинамо Москва
Кто-то другойБалтика
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЗенит
logoЭдуард Мор
logoМатч ТВ

Комментарии

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Спартак будет трепать нервы своим болельщикам, судьям, ЭСК и КДК.
ОтветОлег Чулочи
Спартак будет трепать нервы своим болельщикам, судьям, ЭСК и КДК.
Не переживай..остальные клубы тоже будут трепать нервы своим болельщикам,судьям,ЭСК и КДК.
ОтветМукунку хороший
Не переживай..остальные клубы тоже будут трепать нервы своим болельщикам,судьям,ЭСК и КДК.
Потому что вернулась наша любимая РПЛ! С трепаньем нервов команд и болельщиков, судей, Эск и КДК!
Идет прожарка перед 3 туром. Там должна быть основная истерика про «явный фаворит», «претендент номер 1», «нашли своего тренера» и «вернулись чтобы править».
Но уже ближе к середине чемпионата начнется - «снимаемся с чемпионата», «шансы еще есть, надо брать очки», «математические шансы еще есть», «гипотетические шансы есть», «мифические шансы есть», «надо бороться за 5 место»
ОтветVasil.ru
Идет прожарка перед 3 туром. Там должна быть основная истерика про «явный фаворит», «претендент номер 1», «нашли своего тренера» и «вернулись чтобы править». Но уже ближе к середине чемпионата начнется - «снимаемся с чемпионата», «шансы еще есть, надо брать очки», «математические шансы еще есть», «гипотетические шансы есть», «мифические шансы есть», «надо бороться за 5 место»
"Кубок России более престижен, чем мусорная рпл."
ОтветVasil.ru
Идет прожарка перед 3 туром. Там должна быть основная истерика про «явный фаворит», «претендент номер 1», «нашли своего тренера» и «вернулись чтобы править». Но уже ближе к середине чемпионата начнется - «снимаемся с чемпионата», «шансы еще есть, надо брать очки», «математические шансы еще есть», «гипотетические шансы есть», «мифические шансы есть», «надо бороться за 5 место»
Прожарка за долго до первого тура началась...
Воу,воу..палехче. Спартак в первом туре обыграл главного аутсайдера чемпионата и уже грозится взять золото. Это клиника, Эдик....
ОтветPartizanVovan
Воу,воу..палехче. Спартак в первом туре обыграл главного аутсайдера чемпионата и уже грозится взять золото. Это клиника, Эдик....
Адронный коллайдер остановили, теперь цикл крутится быстрее без конкурентов😼
Спартачок готов трепать нервы всем нормальным любителям футбола истериками на ровном месте и созданием скандалов по судейству. Даже после матчей, где в их ворота был назначен только 1 из 3 очевидных пенальти.
ОтветRundatgame
Спартачок готов трепать нервы всем нормальным любителям футбола истериками на ровном месте и созданием скандалов по судейству. Даже после матчей, где в их ворота был назначен только 1 из 3 очевидных пенальти.
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ОтветRundatgame
Спартачок готов трепать нервы всем нормальным любителям футбола истериками на ровном месте и созданием скандалов по судейству. Даже после матчей, где в их ворота был назначен только 1 из 3 очевидных пенальти.
Зачем вы устроили тут истерику ?
Цикл начался...
По первому туру, вроде всё получилось предсказуемо. Оренбург удивил, конечно . Неизвестно , как сыграли бы Рубин с Краснодаром если бы не ранее удаление у Рубина .
Спартак больше себе нервы трепет. Сначала проиграет, а потом закатывает истерику, то Соболева во всем винит, то судью, то требует переигровки.
Спартак это не мужчина, а женщина с гормональным сбоем.
ОтветUltimat 7
Спартак больше себе нервы трепет. Сначала проиграет, а потом закатывает истерику, то Соболева во всем винит, то судью, то требует переигровки. Спартак это не мужчина, а женщина с гормональным сбоем.
Прямо как Зенит с голом Мартинса )
Ответgrеу
Прямо как Зенит с голом Мартинса )
Гол Мариинса был из офсайда. И смешно было видеть как сторонники заговора Газпрома резко переобувшись защищали Карасева)))
Новый цикл , началось 🤡🤡🤡
Удивительно, как в начале каждого сезона "эксперты" умудряются скармливать болельщикам КБ эту жевачку про "грядущее чемпионство".

А потом из-за завышенных ожиданий у болельщиков Спартака начинанается приступ "упячки" - им обещали по результатам сезона золото, а по факту даже мимо тройки и отставание от лидера 15+ очков.
Ну что ж, поздравляю всех любителей футбола с новым циклом московского Спартака. Стрелка часов плавно переходит на три часа дня.
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