Макаров о Чалове: «Один из лучших форвардов в России. У всех бывают спады. Человек забивал «Реалу». Считаете, не идет карьера?»
Макаров: Чалов – один из лучших форвардов в России.
Денис Макаров назвал Федора Чалова из «Кайсериспора» одним из лучших форвардов в России.
Макаров выступал за турецкий клуб во второй половине прошлого сезона.
«Чалов — хороший нападающий, один из лучших в России. Связка с ним — прекрасно.
У всех бывают спады. Человек забивал «Реалу». Считаете, не идет карьера?» — сказал вингер «Крыльев Советов».
Кто станет чемпионом России?28103 голоса
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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Но у Федора и Константина, к счастью для обоих, состоятельные родители, решавшие многие проблемы перехода на взрослый уровень, тогда как более талантливые юноши, не имевшие подобных привилегий, такого лобби не имели со всеми вытекающими.
Впрочем, время показало, кто чего стоит.