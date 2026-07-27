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  4. Макаров о Чалове: «Один из лучших форвардов в России. У всех бывают спады. Человек забивал «Реалу». Считаете, не идет карьера?»

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Макаров о Чалове: «Один из лучших форвардов в России. У всех бывают спады. Человек забивал «Реалу». Считаете, не идет карьера?»
Макаров: Чалов – один из лучших форвардов в России.

Денис Макаров назвал Федора Чалова из «Кайсериспора» одним из лучших форвардов в России.

Макаров выступал за турецкий клуб во второй половине прошлого сезона.

«Чалов — хороший нападающий, один из лучших в России. Связка с ним — прекрасно. 

У всех бывают спады. Человек забивал «Реалу». Считаете, не идет карьера?» — сказал вингер «Крыльев Советов».

Кто станет чемпионом России?28103 голоса
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СпартакСпартак
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
ЛокомотивЛокомотив
ДинамоДинамо Москва
Кто-то другойБалтика
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoКайсериспор
logoФедор Чалов
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logoДенис Макаров
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Комментарии

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Шесть голов за три последних сезона. Если по мнению Макарова, Федя в прайме, то для меня загадка, как этот персонаж медосмотр (психолога) проходит.
ОтветFranky Four Fingers
Шесть голов за три последних сезона. Если по мнению Макарова, Федя в прайме, то для меня загадка, как этот персонаж медосмотр (психолога) проходит.
Справедливости ради - девять голов за два сезона. Но сути это не меняет.
Ответwoody_one
Справедливости ради - девять голов за два сезона. Но сути это не меняет.
Где ты эти голы откопал?
Смолов тоже Реалу забивал это какое-то невероятное достижение что ли? Джордан своей позорной паненкой всю репутацию угробил и про Реал даже никто и не помнит толком.
ОтветVolgogradets
Смолов тоже Реалу забивал это какое-то невероятное достижение что ли? Джордан своей позорной паненкой всю репутацию угробил и про Реал даже никто и не помнит толком.
Узбек Яхшибоев тоже Реалу забивал за Шериф на Бернабеу
ОтветVolgogradets
Смолов тоже Реалу забивал это какое-то невероятное достижение что ли? Джордан своей позорной паненкой всю репутацию угробил и про Реал даже никто и не помнит толком.
Реалу много забивал, нет такого клуба, чья оборона будет бетонная. Странный пример у Макарова))
Это кому пришло в голову спрашивать мало кому интересного Макарова про такого же Чалова? )))
Ответsamarskij-kuzmich
Это кому пришло в голову спрашивать мало кому интересного Макарова про такого же Чалова? )))
Какому то гению.
Ответsamarskij-kuzmich
Это кому пришло в голову спрашивать мало кому интересного Макарова про такого же Чалова? )))
Ну Вам вот интересно оказалось)
10 голов и 0 трофеев за 3 года) европейская карьера) итоги)
ОтветZaitsSpb
10 голов и 0 трофеев за 3 года) европейская карьера) итоги)
Тут вопрос про качества Чалова, а не про трофеи, у Харри Кейна тоже было негусто с трофеями, но в его качествах сомнений не было
ОтветRyan_Getzlaf
Тут вопрос про качества Чалова, а не про трофеи, у Харри Кейна тоже было негусто с трофеями, но в его качествах сомнений не было
Только у кейна не 10 голов, а 100 и больше)
6 мячей за два последних сезона в самом сочном для нападающего возрасте это так и называется "не идёт карьера"
Ответzer
6 мячей за два последних сезона в самом сочном для нападающего возрасте это так и называется "не идёт карьера"
Я знаком с человеком, который играл с Чаловым на молодежном уровне: говорит, среди игроков 1998-2000 г.р., попавших в большие клубы или привлекавшихся в сборную России, более бездарным в среде ребят считался только Марадишвили.
Но у Федора и Константина, к счастью для обоих, состоятельные родители, решавшие многие проблемы перехода на взрослый уровень, тогда как более талантливые юноши, не имевшие подобных привилегий, такого лобби не имели со всеми вытекающими.
Впрочем, время показало, кто чего стоит.
ОтветРенат Ильясов
Я знаком с человеком, который играл с Чаловым на молодежном уровне: говорит, среди игроков 1998-2000 г.р., попавших в большие клубы или привлекавшихся в сборную России, более бездарным в среде ребят считался только Марадишвили. Но у Федора и Константина, к счастью для обоих, состоятельные родители, решавшие многие проблемы перехода на взрослый уровень, тогда как более талантливые юноши, не имевшие подобных привилегий, такого лобби не имели со всеми вытекающими. Впрочем, время показало, кто чего стоит.
Чалов в юношеской ЛЧ покер Монако забивал. Какая ещё бездарность?
Он серьёзно?! Он Реалу почти 8 лет назад забивал, как будто бы маловато для того чтобы считать, что карьера удалась. Последние годы Федя вообще никакой, абсолютный буратино.
Наш Узбекский Яхшибоев пару лет назад тоже забивал Реалу в Мадриде играя за Шериф! Сейчас он кстати без клуба)
как будто он Реалу в финале ЛЧ забивал обойдя полкоманды как Марадона
ОтветБилли Кристалл
как будто он Реалу в финале ЛЧ забивал обойдя полкоманды как Марадона
Как Месси
Реалу тысячи футболистов забивали, теперь у всех великая карьера? Макаров в очередной раз показал, что он не далёкий абсолютно человек, как за это чучело Динамо заплатило десятку вообще непонятно, сделка века просто
Да , считаем не идет
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