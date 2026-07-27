Макаров о Чалове: «Один из лучших форвардов в России. У всех бывают спады. Человек забивал «Реалу». Считаете, не идет карьера?»

Макаров: Чалов – один из лучших форвардов в России.

Денис Макаров назвал Федора Чалова из «Кайсериспора » одним из лучших форвардов в России.

Макаров выступал за турецкий клуб во второй половине прошлого сезона.

«Чалов — хороший нападающий, один из лучших в России. Связка с ним — прекрасно.

У всех бывают спады. Человек забивал «Реалу ». Считаете, не идет карьера?» — сказал вингер «Крыльев Советов».