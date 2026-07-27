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  4. Пирло о контракте с Fonbet: «Придавать этому политическое значение значит приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал»

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Пирло о контракте с Fonbet: «Придавать этому политическое значение значит приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал»
Пирло выступил с заявлением на фоне критики его контракта с Fonbet.

Андреа Пирло выступил с заявлением на фоне своего вероятного назначения тренером сборной Италии и критики его контракта с Fonbet.

«В последние дни я с большой печалью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии.

Из уважения к организациям, Федерации и всем причастным я до сих пор хранил молчание. Однако считаю своим долгом прояснить некоторые аспекты.

На протяжении всей своей карьеры, сначала как игрок, а теперь как тренер, я всегда действовал в полном соответствии с подписанными контрактами и законами стран, где работал. 

Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в ОАЭ и ​​носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.

Я хотел бы поблагодарить Мальдини и Леонардо за оказанные мне уважение и доверие. Знаю об их профессионализме, компетентности и любви, что они всегда проявляли к итальянскому футболу.

Сожалею, что спортивное решение быстро втянули в публичную дискуссию, в результате которой были приписаны несвойственные мне желания и намерения.

Моя любовь к Италии не зависит от должности. Это часть моей истории, моей идентичности, и она всегда будет со мной», – написал Пирло.

Пирло может не стать тренером сборной Италии – из-за контракта с российским букмекером

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Андреа Пирло
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Комментарии

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вместо кресла в сборной забрал фрибет до 15 тысяч
ОтветAnti-aliasing
вместо кресла в сборной забрал фрибет до 15 тысяч
Но выпадет ему фрибет на 500р
ОтветAnti-aliasing
вместо кресла в сборной забрал фрибет до 15 тысяч
Комментарий скрыт
Мог бы короче сказать - «Но любить футбол мы будем все равно».
ОтветRybakov
Мог бы короче сказать - «Но любить футбол мы будем все равно».
Не сказать, а пропеть 😁
ОтветRybakov
Мог бы короче сказать - «Но любить футбол мы будем все равно».
И щелкнуть пальчиком в конце
Это же в каком надо быть отчаянии чтобы предложить этот пост Пирло. Италия ты сошла с ума
Ответleon01
Это же в каком надо быть отчаянии чтобы предложить этот пост Пирло. Италия ты сошла с ума
а до этого что, не сходила? когда физрука Гаттузо назначала? Пирло хотя бы как личность должен больше уважения у игроков вызывать. а так при расширении ЧМ до 64 команд они и с ним на ЧМ попадут.
Ответleon01
Это же в каком надо быть отчаянии чтобы предложить этот пост Пирло. Италия ты сошла с ума
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Ставки вне политики
ОтветMoffo
Ставки вне политики
ржач)))
Фонбет сборная Италии
ОтветНиколай Чуйко
Фонбет сборная Италии
Против Бетбум Сборная России
Говорят, что в аду есть специальный котёл для тех кто рекламирует тотализаторы.
ОтветТриединаяСвятаяРусь
Говорят, что в аду есть специальный котёл для тех кто рекламирует тотализаторы.
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ОтветТриединаяСвятаяРусь
Говорят, что в аду есть специальный котёл для тех кто рекламирует тотализаторы.
Тогда вся европе должна быть в этом котле)
Чет не понял, причём тут Фонбет? Он про какую то работу в ОАЭ говорит. Чет все запутано. Или под дурачка косит?
Ответoasis-columbia
Чет не понял, причём тут Фонбет? Он про какую то работу в ОАЭ говорит. Чет все запутано. Или под дурачка косит?
Очевидно, он хочет сказать, что не заключал контракт с российским юр.лицом. И значит никакое санкционное законодательство не нарушал. А то что там в России его рекламу крутят - ну вопросы к ОАЭ. Он вон там контракт заключал. Знал ли он при этом сам в реальности, что заключает контракт с буком из РФ? - конечно.
ОтветForza
Очевидно, он хочет сказать, что не заключал контракт с российским юр.лицом. И значит никакое санкционное законодательство не нарушал. А то что там в России его рекламу крутят - ну вопросы к ОАЭ. Он вон там контракт заключал. Знал ли он при этом сам в реальности, что заключает контракт с буком из РФ? - конечно.
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За окном Луна, всё ради бабла!
Никакой политики! Это просто грязные российские деньги от букмекера! Но когда их так много, они автоматически перестают быть грязными.
ОтветАйвенго
Никакой политики! Это просто грязные российские деньги от букмекера! Но когда их так много, они автоматически перестают быть грязными.
в чем грязь то, не пойму. Буки деньги на кокаине или героине делают? на продаже оружия или торговле рабами? жалеть глупых лудоманов не надо, никто не заставляет делать ставки.
ОтветmisterCao
в чем грязь то, не пойму. Буки деньги на кокаине или героине делают? на продаже оружия или торговле рабами? жалеть глупых лудоманов не надо, никто не заставляет делать ставки.
Жалеть глупых наркоманов по такой логике тоже не надо, ведь Пабло никого не заставлял.
Пирло после назначения в сборную:
"Боже сохрани от бед и от ставок на Фонбет!" 😎
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