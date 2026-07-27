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  4. Победа «Краснодара», шум вокруг контракта Пирло с Fonbet, Норрис выиграл Гран-при Венгрии, Погачар победил на «Тур де Франс» и другие новости

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Победа «Краснодара», шум вокруг контракта Пирло с Fonbet, Норрис выиграл Гран-при Венгрии, Погачар победил на «Тур де Франс» и другие новости

1. В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ «Локомотив» дома упустил победу над «Ахматом» (1:1): московский клуб пропустил через несколько секунд после выхода на замену защитника Джикии – мяч влетел в сетку рикошетом от ноги дебютанта железнодорожников.

«Рубин» на своем поле повел у «Краснодара» в начале матча, но уже на 18-й минуте оказался в меньшинстве после удаления Рожкова за удар локтем в лицо сопернику и в итоге проиграл (1:3). Игрок казанцев оскорбил Чистякова: «Не судья, а ###### какой‑то». А пострадавший Боселли набрал 1+1. «Неустановленное лицо» угрожало судьям и оскорбляло их после матча, это записано в протоколе встречи.

«Ростов», играя в большинстве весь второй тайм, внезапно уступил «Оренбургу» (1:2) – в дебютной игре в Премьер-лиге 18-летний воспитанник «Зенита» Касаджиков отдал голевой пас на 84-й минуте и забил крутой гол на 94-й. После игры юный игрок заплакал. «Зенит» лидирует в РПЛ после 1-го тура, «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 5-й, «Локо» – 8-й, «Динамо» – 9-е.

2. Контракт Пирло с Fonbet осложняет его назначение тренером Италии и будет изучен FIGC, договор с букмекером придется расторгнуть, если Андреа возглавит сборную. Экс-министр экономразвития Италии Календа заявил: «Любой, кто поддерживает Россию с 2022-го, не должен занимать государственные посты». На чемпиона мира подаст в суд итальянское агентство по защите прав потребителей. Мальдини может покинуть пост технического директора Федерации футбола Италии, если Пирло не назначат главным тренером.

3. Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Венгрии, Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 2-й, Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 3-й. У «Макларена» первая победа в сезоне. Отрыв Антонелли от Хэмилтона (4 штрафа за 3 последних Гран-при) в чемпионате вырос до 50 очков, от Расселла – до 59. Президент Чехии Павел работал фотографом на Гран-при Венгрии. «Формула-1» объявила о проведении Гран-при Бахрейна в Малайзии 2-4 октября.

4. Трансферы. «Реал» покупает Диоманде за 100+ млн евро у «Лейпцига». «ПСЖ» отозвал предложение по вингеру и заявил: «Запрашиваемая сумма трансфера и зарплатные требования абсолютно несоразмерны и могут нарушить баланс рынка». «Арсенал» готов платить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба – более 400 тысяч фунтов в неделю. «ПСЖ» оценивает Барколя в 170 млн евро, на игрока, отказывающегося продлевать контракт, претендует «Ливерпуль».

Вратарь «Балтики» Бориско проходит медосмотр в ЦСКА. Энрике из «Зенита» договорился с «Ботафого» о возвращении, клубы обсуждают обмен на Данило, но хавбек не хочет ехать в Россию. «Спартак» не намерен продавать Барко и рассчитывает продлить с ним контракт.

5. Женская сборная России по водному поло проиграла Австралии в матче за 3-е место в финале Кубка мира.

6. Матье ван дер Пул (Нидерланды) выиграл заключительный, 21-й, этап «Тур де Франс». Словенский велогонщик Тадей Погачар в 5-й раз победил в генеральной классификации и повторил рекорд многодневки.

7. Долги «Аль-Насра» Роналду превышают 180 млн евро. Клубу могут запретить трансферы. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) рассматривает два предложения о покупке команды.

8. Дочь Оксаны Грищук обвинила ее в домашнем насилии. Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила: «Не обращайте внимания. Это все неправда».

9. Граудынь, Ибрагимов, Мартьянова выступят в 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию, Егорян, Михайлова, Никитина, Кирилл и Антон Бородачевы выбыли.

10. Осипова, Аплачкина, Филатова, Веткин, Пронкин, Лимонов, Герасимов, Конева одержали победы в заключительный день чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге.

11. Кирсан Илюмжинов не будет участвовать в выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

12. Завершился Кубок России по регби-7 в Монино. «Динамо» в финале обыграло сборную Татарстана, «Кубань» стала третьей.

Цитаты дня:

Галактионов о голе «Ахмата»: «Тот, кто говорит, что виноваты Джикия и тренер, не разбирается в футболе или не в себе. Из машины вытащили двигатель, колеса, но мы все равно едем»

Владимир Пономарев: «Футбол в 10 раз сложнее хоккея, две разные планеты. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами и подохли на поле»

Ротенберг о «Матче года»: «Показал величие российского хоккея. Главный итог – 50 млн рублей на благотворительность. В этом сила нашей хоккейной семьи»

Степанова о сборе лыжников в Раубичах: «Ау, журналисты! Чем не место, чтобы собраться силами и сделать пару-тройку серьезных материалов?»

Джейсон Тейтум: «Находиться рядом с человеком, который считает, что знает все, я не хочу. Не хочу быть самым умным в комнате»

Александр Усик: «Не буду баллотироваться в президенты Украины. Думаю, за меня бы больше 6% проголосовали»

Ролик дня

Кто станет чемпионом России?28103 голоса
ЗенитЗенит
СпартакСпартак
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
ЛокомотивЛокомотив
ДинамоДинамо Москва
Кто-то другойБалтика
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Кому в здравом уме пришла идея назначить Пирло, который провалился как тренер везде, где работал, главным тренером сборной Италии?
ОтветАнтон Александров
Кому в здравом уме пришла идея назначить Пирло, который провалился как тренер везде, где работал, главным тренером сборной Италии?
Так он не особо много работал. Ну не стал в Юве чемпионом но пару кубков выиграл. Просто погуглил: Сампдория вылетели из Серии А, пригласила Пирло заняла 7 место в Серии Б. Уволило Пирло и заняла 18 место в Серии Б. Так что может 7 место это выше максимума для той команды.
ОтветАнтон Александров
Кому в здравом уме пришла идея назначить Пирло, который провалился как тренер везде, где работал, главным тренером сборной Италии?
Так он футбольный человек
А Fonbet такой ему отвечает:

Вокруг шум, пусть так
Не кипишуй, всё ништяк
Ответdudufufu
А Fonbet такой ему отвечает: Вокруг шум, пусть так Не кипишуй, всё ништяк
мы тут линию поставили на то утвердят тебя тренером или нет. Свой процент получишь.
Экс-министр экономразвития Италии Календа заявил: «Любой, кто поддерживает Россию с 2022-го, не должен занимать государственные посты»

о! в Италии в сборной тоже полевые командиры. отличный повод для FIFA/UEFA присмотреться к FIGC и вмешательству государства в деятельность члена независимой спортивной международной конфедерации.
Могли бы и про волейбол написать. Заруба бразильянок и турчанок была знатная!
Доп пиар для Фона-Пирло как игрок легенда, как тренер провалиться
минус еще один ЧМ, смс из прошлого увидимся в 2030 году уже под новым постом
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