Победа «Краснодара», шум вокруг контракта Пирло с Fonbet, Норрис выиграл Гран-при Венгрии, Погачар победил на «Тур де Франс» и другие новости

1. В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ «Локомотив» дома упустил победу над «Ахматом» (1:1): московский клуб пропустил через несколько секунд после выхода на замену защитника Джикии – мяч влетел в сетку рикошетом от ноги дебютанта железнодорожников.

«Рубин» на своем поле повел у «Краснодара» в начале матча, но уже на 18-й минуте оказался в меньшинстве после удаления Рожкова за удар локтем в лицо сопернику и в итоге проиграл (1:3). Игрок казанцев оскорбил Чистякова: «Не судья, а ###### какой‑то» . А пострадавший Боселли набрал 1+1. «Неустановленное лицо» угрожало судьям и оскорбляло их после матча, это записано в протоколе встречи.

«Ростов», играя в большинстве весь второй тайм, внезапно уступил «Оренбургу» (1:2) – в дебютной игре в Премьер-лиге 18-летний воспитанник «Зенита» Касаджиков отдал голевой пас на 84-й минуте и забил крутой гол на 94-й . После игры юный игрок заплакал. «Зенит» лидирует в РПЛ после 1-го тура, «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 5-й, «Локо» – 8-й, «Динамо» – 9-е.

2. Контракт Пирло с Fonbet осложняет его назначение тренером Италии и будет изучен FIGC, договор с букмекером придется расторгнуть, если Андреа возглавит сборную. Экс-министр экономразвития Италии Календа заявил : «Любой, кто поддерживает Россию с 2022-го, не должен занимать государственные посты». На чемпиона мира подаст в суд итальянское агентство по защите прав потребителей. Мальдини может покинуть пост технического директора Федерации футбола Италии, если Пирло не назначат главным тренером.

3. Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Венгрии , Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 2-й, Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 3-й. У «Макларена» первая победа в сезоне. Отрыв Антонелли от Хэмилтона (4 штрафа за 3 последних Гран-при) в чемпионате вырос до 50 очков , от Расселла – до 59. Президент Чехии Павел работал фотографом на Гран-при Венгрии. «Формула-1» объявила о проведении Гран-при Бахрейна в Малайзии 2-4 октября.

4. Трансферы. «Реал» покупает Диоманде за 100+ млн евро у «Лейпцига». «ПСЖ» отозвал предложение по вингеру и заявил : «Запрашиваемая сумма трансфера и зарплатные требования абсолютно несоразмерны и могут нарушить баланс рынка». «Арсенал» готов платить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба – более 400 тысяч фунтов в неделю. «ПСЖ» оценивает Барколя в 170 млн евро , на игрока, отказывающегося продлевать контракт, претендует «Ливерпуль».

Вратарь «Балтики» Бориско проходит медосмотр в ЦСКА. Энрике из «Зенита» договорился с «Ботафого» о возвращении, клубы обсуждают обмен на Данило, но хавбек не хочет ехать в Россию. «Спартак» не намерен продавать Барко и рассчитывает продлить с ним контракт.

5. Женская сборная России по водному поло проиграла Австралии в матче за 3-е место в финале Кубка мира.

6. Матье ван дер Пул (Нидерланды) выиграл заключительный, 21-й, этап «Тур де Франс». Словенский велогонщик Тадей Погачар в 5-й раз победил в генеральной классификации и повторил рекорд многодневки.

7. Долги «Аль-Насра» Роналду превышают 180 млн евро . Клубу могут запретить трансферы. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) рассматривает два предложения о покупке команды.

8. Дочь Оксаны Грищук обвинила ее в домашнем насилии . Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила : «Не обращайте внимания. Это все неправда».

9. Граудынь, Ибрагимов, Мартьянова выступят в 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию, Егорян, Михайлова, Никитина, Кирилл и Антон Бородачевы выбыли.

10. Осипова, Аплачкина, Филатова, Веткин, Пронкин, Лимонов, Герасимов, Конева одержали победы в заключительный день чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге.

11. Кирсан Илюмжинов не будет участвовать в выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

12. Завершился Кубок России по регби-7 в Монино. «Динамо» в финале обыграло сборную Татарстана, «Кубань» стала третьей.

Цитаты дня:

Галактионов о голе «Ахмата»: «Тот, кто говорит, что виноваты Джикия и тренер, не разбирается в футболе или не в себе . Из машины вытащили двигатель, колеса, но мы все равно едем»

Владимир Пономарев: «Футбол в 10 раз сложнее хоккея , две разные планеты. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами и подохли на поле»

Ротенберг о «Матче года»: «Показал величие российского хоккея . Главный итог – 50 млн рублей на благотворительность. В этом сила нашей хоккейной семьи»

Степанова о сборе лыжников в Раубичах: «Ау, журналисты! Чем не место, чтобы собраться силами и сделать пару-тройку серьезных материалов?»

Джейсон Тейтум: «Находиться рядом с человеком, который считает, что знает все, я не хочу. Не хочу быть самым умным в комнате »

Александр Усик: «Не буду баллотироваться в президенты Украины . Думаю, за меня бы больше 6% проголосовали»

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