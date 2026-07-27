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  4. Энрике из «Зенита» договорился с «Ботафого» о возвращении. Клубы обсуждают обмен на Данило, но хавбек не хочет ехать в Россию

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Энрике из «Зенита» договорился с «Ботафого» о возвращении. Клубы обсуждают обмен на Данило, но хавбек не хочет ехать в Россию
Луис Энрике готов вернуться из «Зенита» в «Ботафого».

«Зенит» и «Ботафого» вряд ли совершат обмен Луиса Энрике на Данило.

Как сообщает Antenados no Futebol со ссылкой на журналистов Андерсона Мотту и Манела, бразильский клуб уже достиг соглашения с Энрике о возвращении этим летом. Одной из причин, почему Энрике хочет покинуть «Зенит» стало желание беременной жены футболиста вернуться в Бразилию.

При этом обмен Энрике на Данило, который ранее обсуждали «Зенит» и «Ботафого», на данный момент маловероятен, поскольку защитник бразильского клуба не хочет переезжать в Россию.

Несмотря на это, переговоры между сторонами продолжаются, и клуб из Санкт-Петербурга готов увеличить сумму предложения, чтобы попытаться убедить Данило.

Кто станет чемпионом России?27984 голоса
ЗенитЗенит
СпартакСпартак
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
ЛокомотивЛокомотив
ДинамоДинамо Москва
Кто-то другойБалтика
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Antenados no Futebol
logoЗенит
logoЛуис Энрике Андре
logoДанило дос Сантос
logoвысшая лига Бразилия
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Комментарии

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Сейчас этого Данило завалят баблом, он подпишет контракт, кое-как доиграет до декабрьского перерыва и свалит в какой-нибудь Фламенго. Круговорот бразук в Зените.
ОтветSuper Bock
Сейчас этого Данило завалят баблом, он подпишет контракт, кое-как доиграет до декабрьского перерыва и свалит в какой-нибудь Фламенго. Круговорот бразук в Зените.
Зенит просто предпочитает держать деньги в бразильцах, чтобы не зависеть от инфляции. Бразилец как драгоценный металл - более надежная и стабильная единица, не подверженная риску из-за скачков рубля)
ОтветЭдуардо Силва
Зенит просто предпочитает держать деньги в бразильцах, чтобы не зависеть от инфляции. Бразилец как драгоценный металл - более надежная и стабильная единица, не подверженная риску из-за скачков рубля)
Комментарий скрыт
Энрике так и остался чужеродным организмом, который не мог в матчах сделать разницу. Можно вспомнить победу над Краснодаром, которая в итоге ни к чему не привела, и голы Спартаку и ЦСКА. В остальном эта покупка недалеко ушла от Жерсона.
ОтветЭдуардо Силва
Энрике так и остался чужеродным организмом, который не мог в матчах сделать разницу. Можно вспомнить победу над Краснодаром, которая в итоге ни к чему не привела, и голы Спартаку и ЦСКА. В остальном эта покупка недалеко ушла от Жерсона.
А кто из приобретенных за 2-3 года игроков, делал или делает разницу? Зенит столько футболистов в атаку приобрел и ни про кого нельзя сказать что он делает разницу.
ОтветRococo
А кто из приобретенных за 2-3 года игроков, делал или делает разницу? Зенит столько футболистов в атаку приобрел и ни про кого нельзя сказать что он делает разницу.
Сейчас скажу смешную вещь, но Соболев) Этот российский Марко Матерацци при посредственной игре на своем горбу затащил команду в серию пенальти Суперкубка, где еще и решающий удар исполнил. Ну и большие надежды на Фелипе Аугусто - человек без раскачки начал сразу показывать уровень. Обычно в Зените очень долго запрягают.
Бразилы в Зенит как на вахту гоняют: деньжат подзаработал, поменялся и домой )
Ответbenjamin92
Бразилы в Зенит как на вахту гоняют: деньжат подзаработал, поменялся и домой )
Венделу, Мантуану и особенно Сантосу это расскажи :))
Бразилы просто через одного ленивые жопы, что в Зените, что где-то еще - контакт получат и дальше сальсу танцуют на всё поклавши.
ОтветНехоботов
Венделу, Мантуану и особенно Сантосу это расскажи :)) Бразилы просто через одного ленивые жопы, что в Зените, что где-то еще - контакт получат и дальше сальсу танцуют на всё поклавши.
Все верно! Только самбу а не сальсу)
Игрок открыто говорит,что не хочет ехать, какой смысл за ним гнаться
ОтветAlexander91
Игрок открыто говорит,что не хочет ехать, какой смысл за ним гнаться
На зенит привык деньгами ломать желания людей
ОтветSpartakus1984
На зенит привык деньгами ломать желания людей
Желания болельщиков клубов из Москвы. Грамотным использованием денег, а не как в ФКСМ.
Энрике: Данила, ты чё крейзи?
Энрике : "Я узнал что у меня есть огромная семья. И тропинка и лесок, тверк на пляжах и фасоль. Это Родина моя - дайте мне еще бабла" --- Миллер : "Свалить хотел ?" --- Энрике : " Хотел бы свалить, свалил бы" --- Миллер Данило : "Говорят ты в сборной Бразилии был ? " Данило : " Да не , в штабе там отсиделся писарем" --- Данило Миллеру : " Луис Энрике Андре Роза да Сильва мани давай" ))
Очередная ламбада начинается с бразильскими футболистами.
Энрике продать, Данилу не брать. У нас есть Данило Кондаков.
Меняют футболиста который не хочет играть в России,на футболиста который так же не хочет
Ох уж эти Бразилы и Арги, едут к нам играть красиво, долго и за много денег, а получается красиво (не всегда) и за много денег..., без долго....
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