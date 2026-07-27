«Не судья, а ###### какой‑то». Рожков оскорбил Чистякова после удаления в матче с «Краснодаром»

Защитник «Рубина» Рожков оскорбил судью после удаления.

Защитник «Рубина » Илья Рожков нецензурно выругался в адрес главного арбитра матча против «Краснодара » Артема Чистякова.

Встреча 1-го тура РПЛ завершилась победой быков со счетом 3:1. На 18‑й минуте Рожков получил красную карточку за удар локтем в лицо Хуану Мануэлю Боселли в центре поля. Рефери принял решение после подсказки ВАР и изучения повтора.

«Не судья, а ###### какой‑то», – сказал 21-летний Рожков, уходя в подтрибунное помещение. Его слова попали в трансляцию.