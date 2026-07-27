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  4. «Не судья, а ###### какой‑то». Рожков оскорбил Чистякова после удаления в матче с «Краснодаром»

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«Не судья, а ###### какой‑то». Рожков оскорбил Чистякова после удаления в матче с «Краснодаром»
Защитник «Рубина» Рожков оскорбил судью после удаления.

Защитник «Рубина» Илья Рожков нецензурно выругался в адрес главного арбитра матча против «Краснодара» Артема Чистякова.

Встреча 1-го тура РПЛ завершилась победой быков со счетом 3:1. На 18‑й минуте Рожков получил красную карточку за удар локтем в лицо Хуану Мануэлю Боселли в центре поля. Рефери принял решение после подсказки ВАР и изучения повтора.

«Не судья, а ###### какой‑то», – сказал 21-летний Рожков, уходя в подтрибунное помещение. Его слова попали в трансляцию. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
брань
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМатч ТВ
logoХуан Мануэль Боселли
logoКраснодар
logoИлья Рожков
logoРубин
Артем Чистяков судья
logoсудьи

Комментарии

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Ну ещё плюс пару матчей к бану. Посидит дома не 1 матч, а 3. Будет время подумать.
ОтветRoman Vleskov
Ну ещё плюс пару матчей к бану. Посидит дома не 1 матч, а 3. Будет время подумать.
там еще диагностировали перелом носа у Боселли. Так что загремит надолго.
ОтветМаксим_1975
там еще диагностировали перелом носа у Боселли. Так что загремит надолго.
+++++
Диска на 4 матча сразу. Кордобу за матюги на испанском в воздух отправляли на дискву.
ОтветВладислав88
Диска на 4 матча сразу. Кордобу за матюги на испанском в воздух отправляли на дискву.
Комментарий скрыт
ОтветВладислав88
Диска на 4 матча сразу. Кордобу за матюги на испанском в воздух отправляли на дискву.
Кстати да, Кордоба же в подтрибунке матерился на испанском тогда, причём это не попало в протокол матча и на запись эфира, просто журналисты ГазпромТВ с радостью донесли эти материалы до КДК и Джону впаяли ещё матчей сверх стандартного 1го. Кордоба там не материл кого то конкретно, не употреблял судей или соперников в своём тексте но за него КДК додумали, ведь Краснодар уже тогда был занозой для Питера.
Издеваетесь что ли? Первую букву хотя бы пишите, откуда нам знать, что он там сказал
ОтветАртем Дроздов
Издеваетесь что ли? Первую букву хотя бы пишите, откуда нам знать, что он там сказал
первая буква Д
Ответcatcher69
первая буква Д
И 6 букв?! 🤔
Я бы это быдло матчей на 10 дисквалифицировал, ещё и оштрафовал его вместе с клубом так, чтобы они в шоке были. Урод умышленно ударил соперника локтем лицо и разбил нос в кровь.
Ответдон Рэба
Я бы это быдло матчей на 10 дисквалифицировал, ещё и оштрафовал его вместе с клубом так, чтобы они в шоке были. Урод умышленно ударил соперника локтем лицо и разбил нос в кровь.
А так и будет, молодежь получив на халяву миллиард рублей фактически ща паспорт обнаглелп и посчитала себя богами. Сейчас его тупо на матчей 10 по совокупности или выше дисквалифициуют если Суареса дискву дали вроде на 8 месяцев то это и за умышленный удар как в ММА и оскорблерие судьи тоже должен прлучит дискву на 8 месяцев и в итоге рубин с ним расторгнет контракт и дурачок не отобьёт деньги что вложил в него родители и агенты чтобы его сделать паспортистлм. Итог иди работать курьером
ОтветРуслан Хайбулов
А так и будет, молодежь получив на халяву миллиард рублей фактически ща паспорт обнаглелп и посчитала себя богами. Сейчас его тупо на матчей 10 по совокупности или выше дисквалифициуют если Суареса дискву дали вроде на 8 месяцев то это и за умышленный удар как в ММА и оскорблерие судьи тоже должен прлучит дискву на 8 месяцев и в итоге рубин с ним расторгнет контракт и дурачок не отобьёт деньги что вложил в него родители и агенты чтобы его сделать паспортистлм. Итог иди работать курьером
У нас любят причащать всякую слякоть, и давать якобы строгие наказания, но условно. Но есть новость что Боселли сломали нос, а это уже вселяет надежду на справедливое наказание.
"Не судья, а необразованный человек, пренебрегший изучением Канта, Гегеля и Фейербаха", - заявил Рожков
ОтветАлексaндр Молодкин
"Не судья, а необразованный человек, пренебрегший изучением Канта, Гегеля и Фейербаха", - заявил Рожков
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ОтветOldRedWhite
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сам то понял, что написал.? дебилы похоже не переведутся никогда 😏🤔👎
Малолетний дурачок своим удалением лишил команду любых шансов на то, чтобы постараться набрать хоть какие-то очки. По итогу когда этот мистер "Д" решил махать руками в центре поля, в ситуации в которой в этом не было никакой нужды, сам матч закончился именно на этом моменте. Было ясно, что 70+ минут играя в меньшинстве продержаться будет... ну архи сложно. Это не Рубин КББ, у которого могло бы это получится. Нынешний Рубин точно такие задачи не способен решать.

Я в принципе не ожидаю интеллекта от 21-го летнего футболиста, даже какого-то средне-статистического. Но я хотя бы ожидаю подобие игрового интеллекта и "игру на результат". Удар по лицу на 18 минуте в центре поля - это прямо синоним тупости. Даже если убрать болтовню про "мораль", "так нехорошо" и "надо уважать соперника", как минимум надо так не делать, чтобы не подставлять свою команду и не приближать негативный результат своими действиями.

В общем Рожков, это просто "сказочный Д".
ОтветPasta
Малолетний дурачок своим удалением лишил команду любых шансов на то, чтобы постараться набрать хоть какие-то очки. По итогу когда этот мистер "Д" решил махать руками в центре поля, в ситуации в которой в этом не было никакой нужды, сам матч закончился именно на этом моменте. Было ясно, что 70+ минут играя в меньшинстве продержаться будет... ну архи сложно. Это не Рубин КББ, у которого могло бы это получится. Нынешний Рубин точно такие задачи не способен решать. Я в принципе не ожидаю интеллекта от 21-го летнего футболиста, даже какого-то средне-статистического. Но я хотя бы ожидаю подобие игрового интеллекта и "игру на результат". Удар по лицу на 18 минуте в центре поля - это прямо синоним тупости. Даже если убрать болтовню про "мораль", "так нехорошо" и "надо уважать соперника", как минимум надо так не делать, чтобы не подставлять свою команду и не приближать негативный результат своими действиями. В общем Рожков, это просто "сказочный Д".
Дитя лимита
ОтветPasta
Малолетний дурачок своим удалением лишил команду любых шансов на то, чтобы постараться набрать хоть какие-то очки. По итогу когда этот мистер "Д" решил махать руками в центре поля, в ситуации в которой в этом не было никакой нужды, сам матч закончился именно на этом моменте. Было ясно, что 70+ минут играя в меньшинстве продержаться будет... ну архи сложно. Это не Рубин КББ, у которого могло бы это получится. Нынешний Рубин точно такие задачи не способен решать. Я в принципе не ожидаю интеллекта от 21-го летнего футболиста, даже какого-то средне-статистического. Но я хотя бы ожидаю подобие игрового интеллекта и "игру на результат". Удар по лицу на 18 минуте в центре поля - это прямо синоним тупости. Даже если убрать болтовню про "мораль", "так нехорошо" и "надо уважать соперника", как минимум надо так не делать, чтобы не подставлять свою команду и не приближать негативный результат своими действиями. В общем Рожков, это просто "сказочный Д".
на самом деле, у Рубина Рахимова тоже был бы шанс продержаться (с 1:0 тем более, могли бы держаться 70 минут до гола и по итогу 1:1 закончить, например)

у Рубина Артиги - нет, это в целом слабость каталонской школы, когда нужно играть вторым номером из-за явного недостатка класса/красной карточки и тд, они не так организованны в обороне (даже команды Пепа пожарили постоянно)
Отмахнулся в эпизоде без мяча. Сломал человеку нос. Кровь сразу пошла и это все видели..
Но виноват судья...
Надеюсь, ему впаяют матчей 5 дисквы и за нос и за оскорбление судьи.
ты машешь руками как обезьяна, а ###### он? ок
Вот дурачок 🤦‍♂️
ОтветOl Iva
Вот дурачок 🤦‍♂️
Растаял, пропал)))
ОтветDjordanisGod
Растаял, пропал)))
Да уж, очень к месту, респект за цитату!) 👍
Ещё один лимитчик хабал. Почему у нас такие спортсмены конченые?
Ответkiper88
Ещё один лимитчик хабал. Почему у нас такие спортсмены конченые?
Ты че издеваешься? Такие в каждой стране
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