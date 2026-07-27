«Не судья, а ###### какой‑то». Рожков оскорбил Чистякова после удаления в матче с «Краснодаром»
Защитник «Рубина» Рожков оскорбил судью после удаления.
Защитник «Рубина» Илья Рожков нецензурно выругался в адрес главного арбитра матча против «Краснодара» Артема Чистякова.
Встреча 1-го тура РПЛ завершилась победой быков со счетом 3:1. На 18‑й минуте Рожков получил красную карточку за удар локтем в лицо Хуану Мануэлю Боселли в центре поля. Рефери принял решение после подсказки ВАР и изучения повтора.
«Не судья, а ###### какой‑то», – сказал 21-летний Рожков, уходя в подтрибунное помещение. Его слова попали в трансляцию.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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Я в принципе не ожидаю интеллекта от 21-го летнего футболиста, даже какого-то средне-статистического. Но я хотя бы ожидаю подобие игрового интеллекта и "игру на результат". Удар по лицу на 18 минуте в центре поля - это прямо синоним тупости. Даже если убрать болтовню про "мораль", "так нехорошо" и "надо уважать соперника", как минимум надо так не делать, чтобы не подставлять свою команду и не приближать негативный результат своими действиями.
В общем Рожков, это просто "сказочный Д".
у Рубина Артиги - нет, это в целом слабость каталонской школы, когда нужно играть вторым номером из-за явного недостатка класса/красной карточки и тд, они не так организованны в обороне (даже команды Пепа пожарили постоянно)
Но виноват судья...
Надеюсь, ему впаяют матчей 5 дисквы и за нос и за оскорбление судьи.