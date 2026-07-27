«Кто не скачет, тот англичанин» скандировали фанаты «Эстудиантеса» перед матчем чемпионата Аргентины – в честь победы сборной над Англией в полуфинале ЧМ
На матче чемпионата Аргентины скандировали кричалку про англичан.
Фанаты «Эстудиантес» скандировали кричалку об англичанах в честь победы сборной Аргентины над Англией на чемпионате мира.
Перед домашним матчем против «Индепендьенте» в 1-м туре аргентинской Примеры болельщики скандировали: «Кто не скачет, тот англичанин».
Напомним, Аргентина обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026 (2:1), но уступила Испании в финальном матче (0:1, доп. время).
Выход в финал футболисты южноамериканской команды праздновали с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». По международному статусу Фолклендские острова находятся под управлением Великобритании, однако Аргентина оспаривает права на них – территориальный спор длится с 1833 года, включая вооруженный конфликт 1982 года.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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Можно тоже новость сделать, что трибуны кричали вратарю англичан в Мексике «puto» когда он выбивал мяч. Хотя так кричат каждый матч в местной лиге вратарю соперника когда тот выбивает мяч.
Мексиканцы в Москве заряжали тоже самое, только про немцев
Разговор об Аргентине, которая в финале до 90-й минуте 0 (ноль) ударов по воротам сделала.
При чем тут французы?
Орут болельщики аргентинцев, вы хоть потрудитесь тему изначально прочитать...