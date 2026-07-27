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  4. «Кто не скачет, тот англичанин» скандировали фанаты «Эстудиантеса» перед матчем чемпионата Аргентины – в честь победы сборной над Англией в полуфинале ЧМ

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«Кто не скачет, тот англичанин» скандировали фанаты «Эстудиантеса» перед матчем чемпионата Аргентины – в честь победы сборной над Англией в полуфинале ЧМ
На матче чемпионата Аргентины скандировали кричалку про англичан.

Фанаты «Эстудиантес» скандировали кричалку об англичанах в честь победы сборной Аргентины над Англией на чемпионате мира.

Перед домашним матчем против «Индепендьенте» в 1-м туре аргентинской Примеры болельщики скандировали: «Кто не скачет, тот англичанин».

Напомним, Аргентина обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026 (2:1), но уступила Испании в финальном матче (0:1, доп. время).

Выход в финал футболисты южноамериканской команды праздновали с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». По международному статусу Фолклендские острова находятся под управлением Великобритании, однако Аргентина оспаривает права на них – территориальный спор длится с 1833 года, включая вооруженный конфликт 1982 года.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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Комментарии

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Пускай готовятся к специальной военной операции
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
Пускай готовятся к специальной военной операции
Она уже была, и в отличии от некоторых это была реально успешная 3ех дневная война.
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
Пускай готовятся к специальной военной операции
Лица 110 летних нацистов которых используют как какзус белли представили?
Осталось еще на головы начать надевать кастрюли и бить по ним ложками))
Ответa2wai
Осталось еще на головы начать надевать кастрюли и бить по ним ложками))
Они как бы всегда на стадионах стучат по кастрюлям ложками, если ты не слышал во время трансляций.
ОтветКостя Паркер
Они как бы всегда на стадионах стучат по кастрюлям ложками, если ты не слышал во время трансляций.
Ну они их еще на головы пока не надевают))
Чёрт, а это оказывается заразно...
ОтветЧёрный Плащ
Чёрт, а это оказывается заразно...
Так вот откуда пошло?.. Беглые немцы попивая вино сегрегировали в шутку гентницев от аргов, за неимением вооружений - кастрюли да ложки. Затем настроили их против англичан. А пытливые не в ту сторону "умы" с Украины всё это перенесли к себе.
Редакторы спортс.ру только что узнали про эту кричалку, которая по возрасту старше их самих
"Кто не прыгает, тот *имя противника*" это обычная старая фанатская кричалка
ОтветКаталонская Шапка
"Кто не прыгает, тот *имя противника*" это обычная старая фанатская кричалка
Комментарий удален модератором
ОтветDizzod
Комментарий удален модератором
где вам рассказывали?
Уже писал, что в латинской Америке это нормальная кричалка. В зависимости от региона добавляют концовку. Hay que saltar, el que no salte (дальше va al volcán или es alemán) не знаю как было с англичанами, в рифму не ложится, но тем не менее.

Можно тоже новость сделать, что трибуны кричали вратарю англичан в Мексике «puto» когда он выбивал мяч. Хотя так кричат каждый матч в местной лиге вратарю соперника когда тот выбивает мяч.

Мексиканцы в Москве заряжали тоже самое, только про немцев
Ни дня без русофобии.
Ну ведь не могли быть всего 11 дебилов на поле из всей нации, понятно же, что все такие
До сих пор подгорает у аргов после финала,не могут успокоится
После «впечатляющей» игры в финале аргентинцам ротик стоило бы прикрыть.
ОтветАлексей З.
После «впечатляющей» игры в финале аргентинцам ротик стоило бы прикрыть.
Франция прям так здорово сыграла с Испанией. Самая мощная атака была бессильна.
ОтветМистер
Франция прям так здорово сыграла с Испанией. Самая мощная атака была бессильна.
Вот что за российская манера на других стрелки переводить?
Разговор об Аргентине, которая в финале до 90-й минуте 0 (ноль) ударов по воротам сделала.
При чем тут французы?
Орут болельщики аргентинцев, вы хоть потрудитесь тему изначально прочитать...
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