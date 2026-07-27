«Неустановленное лицо» угрожало судьям и оскорбляло их после матча «Рубин» – «Краснодар». Это записано в протоколе встречи
Неизвестный угрожал судьям после матча «Рубин» – «Краснодар».
Неизвестный угрожал судьям и оскорблял их после матча «Рубин» – «Краснодар».
Встреча 1-го тура РПЛ прошла в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Матс обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
«После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», – говорится в протоколе встречи.
В первом тайме судья после вмешательства ВАР показал красную карточку защитнику «Рубина» Илье Рожкову.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт РПЛ
Комментарии
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? Да ладно?
Был у них такой обычай , помним )
Можете посмотреть все матчи, где он судил или как- то участвовал. со скандалами заканчивали половину игр, а есть прямо таки вопиющие случае.