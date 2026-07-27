«Неустановленное лицо» угрожало судьям и оскорбляло их после матча «Рубин» – «Краснодар». Это записано в протоколе встречи

Неизвестный угрожал судьям после матча «Рубин» – «Краснодар».

Неизвестный угрожал судьям и оскорблял их после матча «Рубин » – «Краснодар ».

Встреча 1-го тура РПЛ прошла в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Матс обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

«После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», – говорится в протоколе встречи.

В первом тайме судья после вмешательства ВАР показал красную карточку защитнику «Рубина» Илье Рожкову.