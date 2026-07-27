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  4. «Неустановленное лицо» угрожало судьям и оскорбляло их после матча «Рубин» – «Краснодар». Это записано в протоколе встречи

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«Неустановленное лицо» угрожало судьям и оскорбляло их после матча «Рубин» – «Краснодар». Это записано в протоколе встречи
Неизвестный угрожал судьям после матча «Рубин» – «Краснодар».

Неизвестный угрожал судьям и оскорблял их после матча «Рубин» – «Краснодар».

Встреча 1-го тура РПЛ прошла в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Матс обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. 

«После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», – говорится в протоколе встречи. 

В первом тайме судья после вмешательства ВАР показал красную карточку защитнику «Рубина» Илье Рожкову.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт РПЛ
logoсудьи
logoпроисшествия
Артем Чистяков судья
logoКраснодар
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
logoАк Барс Арена

Комментарии

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Каким образом лицо осталось неустановленным? В средневековье живем? Камеры + на стадионе не может быть неустановленных лиц - либо болелы по допуску, либо работники по допуску, либо участники команд по допуску, либо журналисты по допуску. Или он в мяче прятался все это время?
ОтветByn
Каким образом лицо осталось неустановленным? В средневековье живем? Камеры + на стадионе не может быть неустановленных лиц - либо болелы по допуску, либо работники по допуску, либо участники команд по допуску, либо журналисты по допуску. Или он в мяче прятался все это время?
Неустановленное - значит лицу, сделавшему в протоколе эту запись, неизвестно фио или должность этого человека. Арбитр же не может знать по именам всех людей в подтрибунке. Но раз в протоколе запись появилась, то есть повод установить это лицо, надеюсь это и будет сделано
ОтветАлександр Сибиряк
Неустановленное - значит лицу, сделавшему в протоколе эту запись, неизвестно фио или должность этого человека. Арбитр же не может знать по именам всех людей в подтрибунке. Но раз в протоколе запись появилась, то есть повод установить это лицо, надеюсь это и будет сделано
Я Вас умоляю. Окажется, что запись с камер не сохранилась вследствие технического сбоя
А как же собачий паспорт у каждого живого на стадионе? Не помог? Опять
? Да ладно?
ОтветКирилл Эсаулов
А как же собачий паспорт у каждого живого на стадионе? Не помог? Опять ? Да ладно?
проник без него....шпиён однозначно ))))))))
Ответcatcher69
проник без него....шпиён однозначно ))))))))
Домовой стадиона
Грозного2024 спалили
ОтветЗвёздный Рафинья
Грозного2024 спалили
Точно из Грозного !
Был у них такой обычай , помним )
ОтветOldRedWhite
Точно из Грозного ! Был у них такой обычай , помним )
по тонкому льду...донЪ
Это хоть футбольный человек был?
ОтветСергей Галынский
Это хоть футбольный человек был?
узнаем по походке
Привидение?
ОтветSan9
Привидение?
С мотором))
аяаяаяай, неустановленное лицо, да чтож ты будешь делать, надо ввести FanID !!!
ОтветLavinka
аяаяаяай, неустановленное лицо, да чтож ты будешь делать, надо ввести FanID !!!
FanID уже есть,значит надо анальный зонд)))
Неужели Рамзан добрался, жаль без микрофона
ОтветArtBro
Неужели Рамзан добрался, жаль без микрофона
Адаму по этому случаю еще одну медаль вручат
Абаждите, а как же Фананайди, которое должно помогать устанавливать всех неустановленных ещё до того, как они стали лицом? Опять не помогает, да шож такое.....
хату кто все-таки поставил на матч
Там, где Казарцев, там всегда проблемы.....вообще непонятно, что этот деятель делает в судейском корпусе.
Можете посмотреть все матчи, где он судил или как- то участвовал. со скандалами заканчивали половину игр, а есть прямо таки вопиющие случае.
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