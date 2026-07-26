«ПСЖ» отозвал предложение по Диоманде: «Запрашиваемая сумма трансфера и зарплатные требования абсолютно несоразмерны и могут нарушить баланс рынка»

«ПСЖ» отказался от борьбы за трансфер Яна Диоманде.

В «ПСЖ» заявили, что отказались от трансфера Яна Диоманде из «Лейпцига», поскольку запрашиваемая сумма за переход и зарплатные требования форварда являются необоснованно завышенными.

Ранее появилась информация , что 19-летний вингер переходит в «Реал» более чем за 100 млн евро.

«Пари Сен-Жермен » официально отозвал предложение и прекратил все переговоры по трансферу Яна Диоманде .

Запрашиваемая сумма за трансфер, а также зарплатные требования были абсолютно несоразмерными и имели такой характер, что могли бы нарушить баланс рынка. «ПСЖ» не намерен отходить от своих принципов строгого финансового управления и сохранения баланса состава.

Действующий двукратный победитель Лиги чемпионов и самый титулованный клуб последних лет, «ПСЖ», не позволит втянуть себя в искусственное повышение трансферных цен или в действия определенных посредников.

Клуб продолжит свою трансферную стратегию спокойно и уверенно, придерживаясь выбранного курса», – приводит заявление парижан журналист Аранча Родригес.