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  4. «ПСЖ» отозвал предложение по Диоманде: «Запрашиваемая сумма трансфера и зарплатные требования абсолютно несоразмерны и могут нарушить баланс рынка»

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«ПСЖ» отозвал предложение по Диоманде: «Запрашиваемая сумма трансфера и зарплатные требования абсолютно несоразмерны и могут нарушить баланс рынка»
«ПСЖ» отказался от борьбы за трансфер Яна Диоманде.

В «ПСЖ» заявили, что отказались от трансфера Яна Диоманде из «Лейпцига», поскольку запрашиваемая сумма за переход и зарплатные требования форварда являются необоснованно завышенными.

Ранее появилась информация, что 19-летний вингер переходит в «Реал» более чем за 100 млн евро.  

«Пари Сен-Жермен» официально отозвал предложение и прекратил все переговоры по трансферу Яна Диоманде.

Запрашиваемая сумма за трансфер, а также зарплатные требования были абсолютно несоразмерными и имели такой характер, что могли бы нарушить баланс рынка. «ПСЖ» не намерен отходить от своих принципов строгого финансового управления и сохранения баланса состава.

Действующий двукратный победитель Лиги чемпионов и самый титулованный клуб последних лет, «ПСЖ», не позволит втянуть себя в искусственное повышение трансферных цен или в действия определенных посредников.

Клуб продолжит свою трансферную стратегию спокойно и уверенно, придерживаясь выбранного курса», – приводит заявление парижан журналист Аранча Родригес. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница Аранчи Родригеса в X
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Комментарии

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ПСЖ беспокоится за баланс рынка, смешно )
Ответbenjamin92
ПСЖ беспокоится за баланс рынка, смешно )
Да поняли, что игрок ушёл и решили показать, что не ударили лицом в грязь))
Ответbenjamin92
ПСЖ беспокоится за баланс рынка, смешно )
В этот момент грыз. Чуть не подавился от смеха😂😂😂
То ли дело Барколя за 170
ОтветAdamdfdgds
То ли дело Барколя за 170
Думаю, этой суммой ПСЖ показывает всем остальным клубам что не собирается продавать Барколя.
Да и Барколя, на секунду, уже является двукратным победителем ЛЧ с не самой последней ролью в этих победах.

В то время как Диаманде пока что «кот в мешке», сугубо на мой взгляд: пусть он и провел хороший сезон в Лейпциге, но это его первый такой сезон в принципе.
ОтветКирилл
Думаю, этой суммой ПСЖ показывает всем остальным клубам что не собирается продавать Барколя. Да и Барколя, на секунду, уже является двукратным победителем ЛЧ с не самой последней ролью в этих победах. В то время как Диаманде пока что «кот в мешке», сугубо на мой взгляд: пусть он и провел хороший сезон в Лейпциге, но это его первый такой сезон в принципе.
Ага) уже купили Мастунтуоно в прошлом году за 60, теперь думают куда пристроить его… я думаю Моур опять будет играть на контр атаках, а Мбаппе, Вини и этот чувак вполне могут убежать и обыграть любого 1 в 1, может смысл покупки в этом
Забавно это слышать после всех переплат самого ПСЖ. Но в последние годы клуб действует разумно. И это находит отражение в результатах.
222 и 170 млн за двоих игроков и сейчас звучит дико, почти 10 лет назад это было просто 🤯
ОтветExtrim
222 и 170 млн за двоих игроков и сейчас звучит дико, почти 10 лет назад это было просто 🤯
У вас 10 млн за второго куда-то потерялось. Мбаппе за 180 покупали.
Кажется мелочью на фоне общей суммы, но этот кусочек эквивалентен почти 18 тысячам Суторминых)
ОтветxDe xDe
У вас 10 млн за второго куда-то потерялось. Мбаппе за 180 покупали. Кажется мелочью на фоне общей суммы, но этот кусочек эквивалентен почти 18 тысячам Суторминых)
ну да 180 , там же все тогда припрятали ,Мбаппе в аренде, Неймар чуть ли не сам себя выкупил , схемы , но никого в УЕФА это не смущало. все можно
Если такой клуб, как ПСЖ, отказывается и считает сумму трансфера с требованиями контракта стороны Диаманде «абсолютно несоразмерной», то я даже боюсь представить какие там условия были и на какие пошел Реал )
ОтветКирилл
Если такой клуб, как ПСЖ, отказывается и считает сумму трансфера с требованиями контракта стороны Диаманде «абсолютно несоразмерной», то я даже боюсь представить какие там условия были и на какие пошел Реал )
Ой да брось, типичное "мы не собираемся соревноваться в кто больше даст", когда их обошли.
ОтветMrJerikO
Ой да брось, типичное "мы не собираемся соревноваться в кто больше даст", когда их обошли.
Слушайте, ну 120 млн за игрока, который проводит второй сезон во взрослом футболе и только провел первый неплохой сезон - это разве не «многовато» ?

Реал уже обжигался в такой ситуации - думаю, болельщики Реала прекрасно помнят Йовича, который так же приехал из Германии.
Что там такое умеет этот парень, что такие суммы фигурируют? На ЧМ был хорош, но не более. Честно говоря, даже потенциал не особо видно, новый Жервиньо.
ОтветMarcus-light
Что там такое умеет этот парень, что такие суммы фигурируют? На ЧМ был хорош, но не более. Честно говоря, даже потенциал не особо видно, новый Жервиньо.
он 3й в Европе по обводкам в прошлом сезоне после Ямаля и Доку, при этом он интереснее Доку в плане всего остального, да и процент успешных обводок был выше, чем у обоих кто был выше него собственно

да и причём тут Жервиньо? когда Жервиньо переходил в Арсенал ему уже было 24, а Диоманде лишь 19
ОтветMarcus-light
Что там такое умеет этот парень, что такие суммы фигурируют? На ЧМ был хорош, но не более. Честно говоря, даже потенциал не особо видно, новый Жервиньо.
Гигантский потенциал у парня, но совершенно не понятно, как весь этот состав будет тренировать Моуриньо, на каждую позицию по два игрока за 100 млн
Эх, а ведь были времена, когда именно из-за ПСЖ взял и искусственно повысил трансферные цены))

И теперь самим приходится расхлебывать всю эту кашу))
Ответa2wai
Эх, а ведь были времена, когда именно из-за ПСЖ взял и искусственно повысил трансферные цены)) И теперь самим приходится расхлебывать всю эту кашу))
помнится именно реал вообще начал всю это заварушку с ценами, в начале 2000-х. Остальное просто продолжение начатого
ОтветVano from Tbilisi
помнится именно реал вообще начал всю это заварушку с ценами, в начале 2000-х. Остальное просто продолжение начатого
Помнится это с Ювентуса началось
Когда Криштиану в 18 лет перешел в МЮ за €19млн, я думал Фергюссон с ума сошел и нехреново рискует, подписывая сопляка за такие деньги. По итогу все сложилось как надо. Кем дожен стать 19 летний Диоманде за 100+ млн, я хз…
ОтветАлексей Бордовский
Когда Криштиану в 18 лет перешел в МЮ за €19млн, я думал Фергюссон с ума сошел и нехреново рискует, подписывая сопляка за такие деньги. По итогу все сложилось как надо. Кем дожен стать 19 летний Диоманде за 100+ млн, я хз…
Идет 2026 год, люди до сих пор удивляются ценам, хотя сейчас каждый второй игрок стоит 100+ млн
ОтветMoby25
Идет 2026 год, люди до сих пор удивляются ценам, хотя сейчас каждый второй игрок стоит 100+ млн
Я ничему не удивляюсь. Я даже не написал, что Диоманде столько не стоит. И да, скорее всего, каждый второй игрок не стоит 100+млн. За них просто столько платят.
Ало, Лейпциг, вот вам 150 лямов за Яна.
Извините но он уже продан в Реал
А да, ну тогда мы отзываем наше предложение, так как ваши запросы и запросы игрока могут пошатнуть рынок! Аревуар!!!!
Ну да, ну да.... обставили просто по цене и желанию игрока уйти в Реал и хорошо прикрылись трансферной и зарплатной политикой.
ОтветRishika Prem
Ну да, ну да.... обставили просто по цене и желанию игрока уйти в Реал и хорошо прикрылись трансферной и зарплатной политикой.
Изучайте информацию лучше, есть несколько его прямых цитат, что он хочет в ПСЖ.
ОтветLeko90
Изучайте информацию лучше, есть несколько его прямых цитат, что он хочет в ПСЖ.
Пока Реал не проявил интерес....
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