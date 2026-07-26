«ПСЖ» отозвал предложение по Диоманде: «Запрашиваемая сумма трансфера и зарплатные требования абсолютно несоразмерны и могут нарушить баланс рынка»

В «ПСЖ» заявили, что отказались от трансфера Яна Диоманде из «Лейпцига», поскольку запрашиваемая сумма за переход и зарплатные требования форварда являются необоснованно завышенными.
Ранее появилась информация, что 19-летний вингер переходит в «Реал» более чем за 100 млн евро.
«Пари Сен-Жермен» официально отозвал предложение и прекратил все переговоры по трансферу Яна Диоманде.
Запрашиваемая сумма за трансфер, а также зарплатные требования были абсолютно несоразмерными и имели такой характер, что могли бы нарушить баланс рынка. «ПСЖ» не намерен отходить от своих принципов строгого финансового управления и сохранения баланса состава.
Действующий двукратный победитель Лиги чемпионов и самый титулованный клуб последних лет, «ПСЖ», не позволит втянуть себя в искусственное повышение трансферных цен или в действия определенных посредников.
Клуб продолжит свою трансферную стратегию спокойно и уверенно, придерживаясь выбранного курса», – приводит заявление парижан журналист Аранча Родригес.
Комментарии
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Да и Барколя, на секунду, уже является двукратным победителем ЛЧ с не самой последней ролью в этих победах.
В то время как Диаманде пока что «кот в мешке», сугубо на мой взгляд: пусть он и провел хороший сезон в Лейпциге, но это его первый такой сезон в принципе.
Кажется мелочью на фоне общей суммы, но этот кусочек эквивалентен почти 18 тысячам Суторминых)
Реал уже обжигался в такой ситуации - думаю, болельщики Реала прекрасно помнят Йовича, который так же приехал из Германии.
да и причём тут Жервиньо? когда Жервиньо переходил в Арсенал ему уже было 24, а Диоманде лишь 19
И теперь самим приходится расхлебывать всю эту кашу))
Извините но он уже продан в Реал
А да, ну тогда мы отзываем наше предложение, так как ваши запросы и запросы игрока могут пошатнуть рынок! Аревуар!!!!