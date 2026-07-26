«Реал» купил Диоманде за 100+ млн евро у «Лейпцига». Контракт с вингером – до лета 2031 года (Фабрицио Романо)

Ян Диоманде перешел в «Реал» из «Лейпцига», сумма сделки – более 100 млн евро.

19-летний вингер Ян Диоманде перешел в «Реал » из «Лейпцига», информирует инсайдер Фабрицио Романо .

Мадридцы достигли окончательной договоренности с клубом из Бундеслиги о трансфере. Сумма сделки превысит 100 млн евро.

На следующей неделе Диоманде отправится в Мадрид, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Реалом », рассчитанный до июня 2031 года.

Вингер выступает за «РБ Лейпциг » с лета 2025 года. В дебютном сезоне в Бундеслиге на его счету 12 голов и 8 результативных передач. Подробная статистика Диоманде – здесь .