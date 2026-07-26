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  4. «Реал» купил Диоманде за 100+ млн евро у «Лейпцига». Контракт с вингером – до лета 2031 года (Фабрицио Романо)

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«Реал» купил Диоманде за 100+ млн евро у «Лейпцига». Контракт с вингером – до лета 2031 года (Фабрицио Романо)
Ян Диоманде перешел в «Реал» из «Лейпцига», сумма сделки – более 100 млн евро.

19-летний вингер Ян Диоманде перешел в «Реал» из «Лейпцига», информирует инсайдер Фабрицио Романо

Мадридцы достигли окончательной договоренности с клубом из Бундеслиги о трансфере. Сумма сделки превысит 100 млн евро.

На следующей неделе Диоманде отправится в Мадрид, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Реалом», рассчитанный до июня 2031 года.

Вингер выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2025 года. В дебютном сезоне в Бундеслиге на его счету 12 голов и 8 результативных передач. Подробная статистика Диоманде – здесь.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница Фабрицио Романо в X
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Комментарии

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Рынок сошел с ума. За непонятно кого и за какие заслуги платят 120+ лямов)))
Раньше мы дурели с трансферов Азара, Коутиньо и Гризманна. Но то хоть имена были, челы хотя бы показывали себя не один, не два и даже не три, а больше сезонов в топ лигах. Были топищами, звездами.
А теперь вот за такое чудо платят такие бабки
Ответnoyneim
Рынок сошел с ума. За непонятно кого и за какие заслуги платят 120+ лямов))) Раньше мы дурели с трансферов Азара, Коутиньо и Гризманна. Но то хоть имена были, челы хотя бы показывали себя не один, не два и даже не три, а больше сезонов в топ лигах. Были топищами, звездами. А теперь вот за такое чудо платят такие бабки
Комментарий скрыт
ОтветPVXXSN MADRIDISTA
Комментарий скрыт
Бэйл уникальный был игрок. Он на тот момент провел два мощнейших сезона в Шпорах и крайний сезон провел правым вингером забив, черт возьми, 21 мяч в одной только АПЛ за Тоттенхэм! Первый сезон крайним и такой результат. По факту, даже если бы он провалился справа, он мог сыграть где угодно и даже в воротах наверно, ибо пару сезонов до этого он бегал левым защем!
Да и деньги он свои окупил за пару сезонов уж точно. А его перфомансы в ЛЧ это было что-то
Айнтрахт и Лейпциг главные евреи мирового футбола )
ОтветВадим Белозёров
Айнтрахт и Лейпциг главные евреи мирового футбола )
Вы явно забываете про Бенфики, Спортинги и Порты))
ОтветВадим Белозёров
Айнтрахт и Лейпциг главные евреи мирового футбола )
ну так молодцы, есть кто платит вот они и продают
• Он забил 12 голов с 53 ударов — гол каждые 4,4 удара, что является выдающимся результатом.

• 2 из 12 голов были забиты из-за пределов штрафной площади.

• 49% его ударов пришлись в створ ворот.

• 68% его ударов были правой ногой, 32% — левой ногой.

• Диоманде создал 17 явных голевых моментов для партнеров, 5-е место в Бундеслиге в 2025/26.

• Его 118 успешных обводок в Бундеслиге в прошлом сезоне стали минимум на 50 больше, чем у любого другого игрока в Бундеслиги, а в топ-5 лигах его превзошел только Ламин Ямаль с 133 успешными обводками.

• Его эффективность в дриблинге (59,6% успешных обводок) — лучший результат среди 50 игроков с наибольшим количеством обводок в топ-5 лигах.

• У Диоманде ноль ударов головой по воротам за весь сезон Бундеслиги 2025/26.
Посмотрим стоит ли он денег отданных за него.
ОтветЕвгений Кирилюк
Посмотрим стоит ли он денег отданных за него.
Это получается его Перес называл настоящим галактико?)
Ну что ж, скептически отношусь к этому трансферу, но как таковых альтернатив на трансферном рынке не было ( Олисе не в счет, Бавария сказала что он недоступен). Тем не менее удачи ему в Мадриде, надеюсь сможет себя проявить.
Ответcorazon blanco
Ну что ж, скептически отношусь к этому трансферу, но как таковых альтернатив на трансферном рынке не было ( Олисе не в счет, Бавария сказала что он недоступен). Тем не менее удачи ему в Мадриде, надеюсь сможет себя проявить.
Ну Коул Паллмер в свое время неплохо смотрелся справа.
Походу Вини out
ОтветZemanuha
Походу Вини out
Диоманде больше матчей в прошлом сезоне провел справа, так что скорее аут Родриго, ну и Мастантуоно пока не тянет
ОтветShuller18
Диоманде больше матчей в прошлом сезоне провел справа, так что скорее аут Родриго, ну и Мастантуоно пока не тянет
Так Родриго до зимы травмирован, куда он денется? А после возвращения только игра покажет
Отличный трансфер, думаю он себя оправдает, дальше надо взять Родри и Бастони, ну а потом только продавать)
Уже ушли Фран, Карвахаль, Алаба и Себальос, еще бы продать Камавингу, Браима и Асенсио(с учетом что придет новый цз).
Ну и в бой с этим составом, посмотрим на старика Маура, уже соскучился по клубному футболу я))
Ответneuner
Отличный трансфер, думаю он себя оправдает, дальше надо взять Родри и Бастони, ну а потом только продавать) Уже ушли Фран, Карвахаль, Алаба и Себальос, еще бы продать Камавингу, Браима и Асенсио(с учетом что придет новый цз). Ну и в бой с этим составом, посмотрим на старика Маура, уже соскучился по клубному футболу я))
Когда у основы такого топового клуба меняется половина состава - это сильно, как по мне.

В случае всех трансферов, которые вы написали, у вас поменяется вся защита (не думаю, что уже взяли Конате и будут брать Бастони на скамейку, в то время как уже есть Рюдигер, Милитао, Хейсен) + нужно искать место для всех полузащитников (слишком много «таланта», которые хотят играть в старте: Родри (если перейдет), Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Джуд, Браим и Камавинга (на данный момент)).

Тем более, Моур будет ставить свою игру - абсолютно новую для нынешнего состава, и для этого нужно будет время.

Но наблюдать за вами будет интересно )
ОтветКирилл
Когда у основы такого топового клуба меняется половина состава - это сильно, как по мне. В случае всех трансферов, которые вы написали, у вас поменяется вся защита (не думаю, что уже взяли Конате и будут брать Бастони на скамейку, в то время как уже есть Рюдигер, Милитао, Хейсен) + нужно искать место для всех полузащитников (слишком много «таланта», которые хотят играть в старте: Родри (если перейдет), Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Джуд, Браим и Камавинга (на данный момент)). Тем более, Моур будет ставить свою игру - абсолютно новую для нынешнего состава, и для этого нужно будет время. Но наблюдать за вами будет интересно )
Да тезка, мне самому интересно что из этого всего получится, слишком много игроков претендующих на статус основного) будет эпично, если опять ни одного титула не заберем и сольем вам ла лигу))
Диоманде = Ди Мария. Будет много пахать на бровке и при этом скиллы имеются, чтобы решать моменты. Крутая покупка.
ОтветАранара
Диоманде = Ди Мария. Будет много пахать на бровке и при этом скиллы имеются, чтобы решать моменты. Крутая покупка.
Когда Жозе приходил в первый раз- он поставил условие купить пусти Ноунейма Ди Марию из Португалии и все такие… накой?!
А он себя оправдал по полной!
Вообще не понимаю Переса? А почему тогда Алонсо не покупали? Чем Маур так отличился? Но вообще весело очень, столько народа берут, думают чем больше, тем круче ))). Еще Олисе берите и Холланда на 3 состава.
ОтветKorn-pop
Вообще не понимаю Переса? А почему тогда Алонсо не покупали? Чем Маур так отличился? Но вообще весело очень, столько народа берут, думают чем больше, тем круче ))). Еще Олисе берите и Холланда на 3 состава.
Чем больше, тем круче это ты сам добавил лишнее) Реал так не думает. У Реала на выход пойдут Мастантуоно, Гонсало(уже пишут, что за 50 60 уедет в Фулхем) Асенсио за 20, возможно Эндрик. Кстати, Алонсо брали Каррераса, Хейсена, Мастантуоно, которых он сам лично просил и уговаривал)
ОтветKorn-pop
Вообще не понимаю Переса? А почему тогда Алонсо не покупали? Чем Маур так отличился? Но вообще весело очень, столько народа берут, думают чем больше, тем круче ))). Еще Олисе берите и Холланда на 3 состава.
Так и прошлым летом нормально закупились (не под Алонсо, м.б., потому что некоторые трансферы были раньше согласованы). Просто тогда Перес верил, что состав и так укомплектован, а специфику футбола Алонсо просто не принял во внимание. Сейчас перксмотрел свою позицию, наверное
А сестра Диоманде, мир её памяти, нифигово так братика на карьерный рост благословила, как погляжу.
ОтветxDe xDe
А сестра Диоманде, мир её памяти, нифигово так братика на карьерный рост благословила, как погляжу.
мне больше понравились его слова, про то что он сделает все что в его силах чтобы оправдать ожидания, которые она ему пророчила, ну или же умрет пытавшись
ОтветBayernMunih
мне больше понравились его слова, про то что он сделает все что в его силах чтобы оправдать ожидания, которые она ему пророчила, ну или же умрет пытавшись
В том письме он ещё собирался стать лучше Криша, ну или что-то в таком духе точно было. Штош, в Мадрид уже трансфернулся. Осталось всего ничего - Роналду превзойти)
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