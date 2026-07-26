«Реал» купил Диоманде за 100+ млн евро у «Лейпцига». Контракт с вингером – до лета 2031 года (Фабрицио Романо)
Ян Диоманде перешел в «Реал» из «Лейпцига», сумма сделки – более 100 млн евро.
19-летний вингер Ян Диоманде перешел в «Реал» из «Лейпцига», информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Мадридцы достигли окончательной договоренности с клубом из Бундеслиги о трансфере. Сумма сделки превысит 100 млн евро.
На следующей неделе Диоманде отправится в Мадрид, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Реалом», рассчитанный до июня 2031 года.
Вингер выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2025 года. В дебютном сезоне в Бундеслиге на его счету 12 голов и 8 результативных передач. Подробная статистика Диоманде – здесь.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница Фабрицио Романо в X
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Раньше мы дурели с трансферов Азара, Коутиньо и Гризманна. Но то хоть имена были, челы хотя бы показывали себя не один, не два и даже не три, а больше сезонов в топ лигах. Были топищами, звездами.
А теперь вот за такое чудо платят такие бабки
Да и деньги он свои окупил за пару сезонов уж точно. А его перфомансы в ЛЧ это было что-то
• 2 из 12 голов были забиты из-за пределов штрафной площади.
• 49% его ударов пришлись в створ ворот.
• 68% его ударов были правой ногой, 32% — левой ногой.
• Диоманде создал 17 явных голевых моментов для партнеров, 5-е место в Бундеслиге в 2025/26.
• Его 118 успешных обводок в Бундеслиге в прошлом сезоне стали минимум на 50 больше, чем у любого другого игрока в Бундеслиги, а в топ-5 лигах его превзошел только Ламин Ямаль с 133 успешными обводками.
• Его эффективность в дриблинге (59,6% успешных обводок) — лучший результат среди 50 игроков с наибольшим количеством обводок в топ-5 лигах.
• У Диоманде ноль ударов головой по воротам за весь сезон Бундеслиги 2025/26.
Уже ушли Фран, Карвахаль, Алаба и Себальос, еще бы продать Камавингу, Браима и Асенсио(с учетом что придет новый цз).
Ну и в бой с этим составом, посмотрим на старика Маура, уже соскучился по клубному футболу я))
В случае всех трансферов, которые вы написали, у вас поменяется вся защита (не думаю, что уже взяли Конате и будут брать Бастони на скамейку, в то время как уже есть Рюдигер, Милитао, Хейсен) + нужно искать место для всех полузащитников (слишком много «таланта», которые хотят играть в старте: Родри (если перейдет), Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Джуд, Браим и Камавинга (на данный момент)).
Тем более, Моур будет ставить свою игру - абсолютно новую для нынешнего состава, и для этого нужно будет время.
Но наблюдать за вами будет интересно )
А он себя оправдал по полной!