18-летний воспитанник «Зенита» Касаджиков забил гол и сделал ассист в матче с «Ростовом» и заплакал. Арендованный «Оренбургом» вингер дебютировал в РПЛ
Касаджиков забил и отдал ассист в дебютном матче в РПЛ.
Воспитанник «Зенита» Андрей Касаджиков сделал два результативных действия в своем первом матче РПЛ.
18-летний вингер, выступающий за «Оренбург» на правах аренды, забил победный гол в добавленное ко 2-му тайму время в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Ростова» (2:1).
До этого Касаджиков отдал голевую передачу на Руслана Куля на 94-й минуте. Его команда играла в меньшинстве с начала второго тайма.
Сегодняшний матч стал для Касаджикова дебютным в Премьер-лиге. После игры молодой футболист, ставший лучшим игроком матча, заплакал.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Припоминаю несколько лет назад дифирамбы пели Акиму Белохонову, в ЮФЛ 33 гола забил, даже за юношескую сборную играл. Поискал - на ТМ указано, что он в этом году уже завершил карьеру, а ему 22 года.
Погуглил, по ходу это братья близнецы. Вот кадры будут, когда они в матче сойдутся
Андрей Касаджиков сегодня блестяще себя показал. Войти в такой сложный матч, когда твоя команда проигрывает и играет в меньшинстве, - уже непросто. А ему вообще удалось принести победу! Молодчина! Пожелаю удачи парню, чтобы тренер доверял и травмы обходили стороной.