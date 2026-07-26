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  4. 18-летний воспитанник «Зенита» Касаджиков забил гол и сделал ассист в матче с «Ростовом» и заплакал. Арендованный «Оренбургом» вингер дебютировал в РПЛ

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18-летний воспитанник «Зенита» Касаджиков забил гол и сделал ассист в матче с «Ростовом» и заплакал. Арендованный «Оренбургом» вингер дебютировал в РПЛ
Касаджиков забил и отдал ассист в дебютном матче в РПЛ.

Воспитанник «Зенита» Андрей Касаджиков сделал два результативных действия в своем первом матче РПЛ.

18-летний вингер, выступающий за «Оренбург» на правах аренды, забил победный гол в добавленное ко 2-му тайму время в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Ростова» (2:1).

До этого Касаджиков отдал голевую передачу на Руслана Куля на 94-й минуте. Его команда играла в меньшинстве с начала второго тайма.

Сегодняшний матч стал для Касаджикова дебютным в Премьер-лиге. После игры молодой футболист, ставший лучшим игроком матча, заплакал.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Касаджиков
logoРостов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoОренбург
logoЗенит

Комментарии

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Расплакался после финального свистка. Еще бы, такой дебют для парня выдался
Нет воспитанников у Зенита, нам же говорили
ОтветТралл из Питера
Нет воспитанников у Зенита, нам же говорили
Главное чтобы он в Зените оказался, а не Краснодаре транзитом через Ростов
ОтветZarvuR2020
Главное чтобы он в Зените оказался, а не Краснодаре транзитом через Ростов
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Независимо от клубных пристрастий, поддерживаем парня. Ну истосковались по талантам, мало их. Очень нужны. И если не начнут появляться звездочки, нас после возвращения, еще лет 5 будут самих пинать, как футбольный мяч🤷‍♂️
ОтветКрасная стрела
Независимо от клубных пристрастий, поддерживаем парня. Ну истосковались по талантам, мало их. Очень нужны. И если не начнут появляться звездочки, нас после возвращения, еще лет 5 будут самих пинать, как футбольный мяч🤷‍♂️
Один матч - пока мало, чтобы говорить про "талантов" и "звёздочек".
Припоминаю несколько лет назад дифирамбы пели Акиму Белохонову, в ЮФЛ 33 гола забил, даже за юношескую сборную играл. Поискал - на ТМ указано, что он в этом году уже завершил карьеру, а ему 22 года.
ОтветDmitry Orlov
Один матч - пока мало, чтобы говорить про "талантов" и "звёздочек". Припоминаю несколько лет назад дифирамбы пели Акиму Белохонову, в ЮФЛ 33 гола забил, даже за юношескую сборную играл. Поискал - на ТМ указано, что он в этом году уже завершил карьеру, а ему 22 года.
может, переписанный на пару лет, для них вполне обычная ситуация
Молодец мальчуган...
Для тех, кто не знает: Касаджиков единственный в нашем футболе, кто стабильно забивает на профессиональном уровне в дальний угол после смещений в центр. Делал он это весной за "Зенит-2" во Второй лиге А в "Серебре". И в первом же матче в РПЛ сделал снова. Отличный парень. И в товарке с основой за "двойку" "Зенита" он тоже забил единственный мяч своей команды.
Ответzamo
Для тех, кто не знает: Касаджиков единственный в нашем футболе, кто стабильно забивает на профессиональном уровне в дальний угол после смещений в центр. Делал он это весной за "Зенит-2" во Второй лиге А в "Серебре". И в первом же матче в РПЛ сделал снова. Отличный парень. И в товарке с основой за "двойку" "Зенита" он тоже забил единственный мяч своей команды.
Поправлюсь: в товарке с основой было 2:4, и там забил ещё Егурнев. И он тоже очень перспективный.
Ответzamo
Для тех, кто не знает: Касаджиков единственный в нашем футболе, кто стабильно забивает на профессиональном уровне в дальний угол после смещений в центр. Делал он это весной за "Зенит-2" во Второй лиге А в "Серебре". И в первом же матче в РПЛ сделал снова. Отличный парень. И в товарке с основой за "двойку" "Зенита" он тоже забил единственный мяч своей команды.
посмотреть видосы можно в тг канале Кафешка СБГ
Читаю новость и не могу понять… 18летний воспитанник Зенита Касаджиков к нам в Ахмат перешел же, какой Оренбург??
Погуглил, по ходу это братья близнецы. Вот кадры будут, когда они в матче сойдутся
ОтветAKHRM
Читаю новость и не могу понять… 18летний воспитанник Зенита Касаджиков к нам в Ахмат перешел же, какой Оренбург?? Погуглил, по ходу это братья близнецы. Вот кадры будут, когда они в матче сойдутся
Да, два брата)
Вот это я понимаю воспитанник академии, пару лет такой игры и вполне основа Зенита
ОтветGroznyi2024
Вот это я понимаю воспитанник академии, пару лет такой игры и вполне основа Зенита
в Зените это правило не работает
ОтветGroznyi2024
Вот это я понимаю воспитанник академии, пару лет такой игры и вполне основа Зенита
Ну да, пара лет игры за середняк или аутсайдер, и ты - основа Зенита, Круговой не даст соврать.
Он такую красоту в раньше исполнял как на конвейере!) а еще у него брат тоже в РПЛ
Ответfreeman123
Он такую красоту в раньше исполнял как на конвейере!) а еще у него брат тоже в РПЛ
Ну здесь-то победный да еще в меньшинстве!
Из всех российских игроков Зенита, которые играли в Оренбурге, до Касаджикова добрых слов заслуживает только Москвичев. Отличный, на мой взгляд вратарь да и, как показалось, хороший человек.
Андрей Касаджиков сегодня блестяще себя показал. Войти в такой сложный матч, когда твоя команда проигрывает и играет в меньшинстве, - уже непросто. А ему вообще удалось принести победу! Молодчина! Пожелаю удачи парню, чтобы тренер доверял и травмы обходили стороной.
Крутейший парень, в 18 перевернуть такую игру для Оренбурга - это фантастика
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