18-летний воспитанник «Зенита» Касаджиков забил гол и сделал ассист в матче с «Ростовом» и заплакал. Арендованный «Оренбургом» вингер дебютировал в РПЛ

Касаджиков забил и отдал ассист в дебютном матче в РПЛ.

Воспитанник «Зенита » Андрей Касаджиков сделал два результативных действия в своем первом матче РПЛ.

18-летний вингер, выступающий за «Оренбург » на правах аренды, забил победный гол в добавленное ко 2-му тайму время в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Ростова » (2:1).

До этого Касаджиков отдал голевую передачу на Руслана Куля на 94-й минуте. Его команда играла в меньшинстве с начала второго тайма.

Сегодняшний матч стал для Касаджикова дебютным в Премьер-лиге . После игры молодой футболист, ставший лучшим игроком матча, заплакал.