«Зенит» лидирует в РПЛ после 1-го тура, «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 5-й, «Локо» – 8-й, «Динамо» – 9-е

«Зенит» лидирует в РПЛ после 1-го тура.

«Зенит » по итогам первого тура РПЛ идет на первом месте в турнирной таблице.

Команда Сергея Семака набрала три очка после крупной победы над «Акроном » со счетом 5:0. Петербуржцы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

На втором месте идет «Спартак », обыгравший «Родину » (3:0). На третьей строчке – «Краснодар », победивший «Рубин » (3:1).

Три очка также набрали ЦСКА и «Динамо » Махачкала. «Локомотив » и московское «Динамо» входят в топ-10.