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  4. «Зенит» лидирует в РПЛ после 1-го тура, «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 5-й, «Локо» – 8-й, «Динамо» – 9-е

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«Зенит» лидирует в РПЛ после 1-го тура, «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 5-й, «Локо» – 8-й, «Динамо» – 9-е
«Зенит» лидирует в РПЛ после 1-го тура.

«Зенит» по итогам первого тура РПЛ идет на первом месте в турнирной таблице. 

Команда Сергея Семака набрала три очка после крупной победы над «Акроном» со счетом 5:0. Петербуржцы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. 

На втором месте идет «Спартак», обыгравший «Родину» (3:0). На третьей строчке – «Краснодар», победивший «Рубин» (3:1). 

Три очка также набрали ЦСКА и «Динамо» Махачкала. «Локомотив» и московское «Динамо» входят в топ-10.

Кто станет чемпионом России?27941 голос
ЗенитЗенит
СпартакСпартак
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
ЛокомотивЛокомотив
ДинамоДинамо Москва
Кто-то другойБалтика
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoРубин
logoСпартак
logoАкрон
logoКраснодар
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЗенит
logoРодина Москва
logoСергей Семак
logoДинамо Махачкала
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoАхмат
logoКрылья Советов
logoФакел
logoРостов
logoБалтика
logoОренбург

Комментарии

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Как и ожидалось, Динамо М в пятерке, но есть нюанс
Оренбург в меньшинстве отлично дал копоти сельмашам!
Считаем расклады...
Понравились камбеки в первом туре. Не один , не два даже... Интересно смотреть такой чемпионат и пока вопросов нет по зрелищности. Сравниваю с прошедшим ЧМ где красиво играли только на групповом этапе. Ну а камбеки напомнили Аргентину.
Краснодару сегодня повезло.. В равных составах наверное не протянули бы..
какую вкусную подборку из голов тура можно сделать
Ответdmitrij.vnukov2017
какую вкусную подборку из голов тура можно сделать
Там один матч Оренбург - Ростов хайлайтов подарил на месяц
Эх... КБ походу трехтуровое чемпионство упускают.
ОтветДанко Лазович
Эх... КБ походу трехтуровое чемпионство упускают.
В этом году шансов у них мало: дальше выезд к полевому командиру, а потом батл с Краснодаром)))
ОтветYuri Istomin
В этом году шансов у них мало: дальше выезд к полевому командиру, а потом батл с Краснодаром)))
Комментарий удален модератором
да в разных составах Краснодар гораздо слабей Рубина, но судьба распорядилась так.
посмотрим первый круг и там будет видно кто будет бороться за чемпионство.
Так не привычно видеть Спартак на втором :)
Ответ)( Paris )(
Так не привычно видеть Спартак на втором :)
Согласен,первое место больше подходит😎
Ответemil ramadanov
Согласен,первое место больше подходит😎
Первое с конца в топ-5))
РПЛ началась, после первого тура уже медали вешают и вылетают!
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