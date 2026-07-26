«Зенит» лидирует в РПЛ после 1-го тура, «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 5-й, «Локо» – 8-й, «Динамо» – 9-е
«Зенит» лидирует в РПЛ после 1-го тура.
«Зенит» по итогам первого тура РПЛ идет на первом месте в турнирной таблице.
Команда Сергея Семака набрала три очка после крупной победы над «Акроном» со счетом 5:0. Петербуржцы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.
На втором месте идет «Спартак», обыгравший «Родину» (3:0). На третьей строчке – «Краснодар», победивший «Рубин» (3:1).
Три очка также набрали ЦСКА и «Динамо» Махачкала. «Локомотив» и московское «Динамо» входят в топ-10.
Кто станет чемпионом России?27941 голос
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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посмотрим первый круг и там будет видно кто будет бороться за чемпионство.