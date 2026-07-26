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  4. Неймар назвал «куском дерьма» 21-летнего Бонтемпо и повздорил с 19-летним Ананьясом после ничьей «Сантоса». У форварда напряженные отношения с одноклубниками (Globo Esporte)

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Неймар назвал «куском дерьма» 21-летнего Бонтемпо и повздорил с 19-летним Ананьясом после ничьей «Сантоса». У форварда напряженные отношения с одноклубниками (Globo Esporte)
Неймар повздорил с молодыми игроками «Сантоса».

Неймар повздорил с двумя молодыми футболистами «Сантоса» после ничьей с «Шапекоэнсе».

Матч 20-го тура бразильской Серии А завершился со счетом 2:2. Неймар сделал дубль, забив в первом тайме с игры, а во втором – с пенальти.

Как сообщает Globo Esporte, в раздевалке после матча форвард позволил себе «неуважительные» замечания в адрес 21-летнего Габриэла Бонтемпо – утверждается, что Неймар назвал партнера по команде «куском дерьма» и заявил, что в следующем сезоне тот будет играть против «Шапекоэнсе» во втором дивизионе.

Также сообщается, что Неймар на повышенных тонах говорил с 19-летним Жоао Ананьясом, забившим в свои ворота на 62-й минуте матча – в ходе разговора форвард усомнился в игровых качествах защитника.

Отмечается, что инцидент усилил напряженность в отношениях Неймара с одноклубниками. Помимо поведения в раздевалке, партнеры по команде также недовольны его поведением на поле и публичной критикой после неудачных матчей.

Кроме того, часть игроков осталась недовольна участием Неймара в турнире по покеру в день матча «Сантоса» против венесуэльского УСВ в Кубке Судамерикана, несмотря на то, что футболист пропускал игру по решению тренерского штаба. Некоторые игроки также жалуются на плохую физическую форму нападающего.

Неймар отпраздновал гол за «Сантос», имитируя игру в покер и гольф. Ранее его критиковали за участие в покерном турнире

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
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logoШапекоэнсе
logoД2 Бразилия

Комментарии

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И в итоге заплакал
Ответserginn
И в итоге заплакал
Параллельно получив травму
Ответshakhrookh
Параллельно получив травму
При этом одним глазом посматривая на расклады после ривера
«Я Неймар, а вы говно» ©
ОтветКокич
«Я Неймар, а вы говно» ©
«Здесь вам не курорт, калаш мне в зад!» ©
ОтветКокич
«Я Неймар, а вы говно» ©
Сынки)
Неймар пихает молодым, будь это условно Рой Кин все бы тут от восторга хлопали что наконец-то в футболе молодых ставят на место:) А если это касается Неймара так сразу зазнался:)) Неймар никогда ни с кем в карьере конфликтов не имел и в свое время в 18 лет играя против мужиков которые его лупили по ногам стал звездой и перешёл в один из лучших клубов мира:) А эти зумерки скорее всего вообще ни во что Сантос не ставят и не ценят то, что им даёт клуб и футбол:) Легко выставить Неймара в не красивом свете, но думаю тут не все так однозначно:)
Ответrigobersong
Неймар пихает молодым, будь это условно Рой Кин все бы тут от восторга хлопали что наконец-то в футболе молодых ставят на место:) А если это касается Неймара так сразу зазнался:)) Неймар никогда ни с кем в карьере конфликтов не имел и в свое время в 18 лет играя против мужиков которые его лупили по ногам стал звездой и перешёл в один из лучших клубов мира:) А эти зумерки скорее всего вообще ни во что Сантос не ставят и не ценят то, что им даёт клуб и футбол:) Легко выставить Неймара в не красивом свете, но думаю тут не все так однозначно:)
Жаль, что Неймар оставался в тени Месси в Барселоне и ПСЖ плюс его постоянно травмы мучали. Но потом, когда он перешёл в Аль-Хиляль, а затем в Сантос, его карьера окончательно пошла по наклонной. Вот это была самая роковая ошибка: не перейди он в СА, возможно и продержался бы на высоком уровне вплоть до ЧМ, но в Америку Ней приехал растренированным, после тяжёлой травмы, и в итоге всё полетело в трубу. После мундиаля ему ничего не оставалось, кроме как завершить международную карьеру. Сможет ли Винисиус стать новым Пеле?
Ответrigobersong
Неймар пихает молодым, будь это условно Рой Кин все бы тут от восторга хлопали что наконец-то в футболе молодых ставят на место:) А если это касается Неймара так сразу зазнался:)) Неймар никогда ни с кем в карьере конфликтов не имел и в свое время в 18 лет играя против мужиков которые его лупили по ногам стал звездой и перешёл в один из лучших клубов мира:) А эти зумерки скорее всего вообще ни во что Сантос не ставят и не ценят то, что им даёт клуб и футбол:) Легко выставить Неймара в не красивом свете, но думаю тут не все так однозначно:)
Не фанат Неймара, но сам играют в футбол по любителям и скажу: зумеры просто ахренели. Если бы когда мне было 19 лет, я бы так общался с 30-35-летними ветеранами, на меня бы не орали, а просто дали бы люлей. Я это понимал, поэтому и не выделывался. А нынешние зумеры понимают что их щщи набиты не будут, поэтому позволяют себе неуважение
Раньше в раздевалках драка могла быть и это оставалось в команде)) в тут старший оскорбил сопляков и из этого новость целая))
На Робиньо Джуниора боится наезжать. Папаня может разрулить по зоновским понятиям...
😏
Жалкий, еще и постоянно срется с детками из Сантоса и не из стана клуба соперника
Расступись грязь, говно плывет
А ведь мог тихо, на классе, стырить их кошельки в раздевалке и через пару лет перейти в Зенит
Смотрел эту игру. Неймар только и делал, что спорил со всеми, руками махал. Любого другого давно бы уже удалили и дискву дали. Тем не менее 2 гола забил, один с пенальти, по сути 2 удара за всю игру, остальное время просто ходил пешком и кричал на всех, даже на своих, если отдавали передачу не точно в ногу...
Но смотреть реально интересно было, чем всё закончится, правда не из-за футбола, он там низковатого уровня...
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