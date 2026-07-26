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  4. «Краснодар» обыграл «Рубин» в гостях в 1-м туре РПЛ – 3:1. Даку забил с паса вратаря, у Боселли 1+1, у Кривцова и Кристиана голы, Рожкова удалили на 18-й

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«Краснодар» обыграл «Рубин» в гостях в 1-м туре РПЛ – 3:1. Даку забил с паса вратаря, у Боселли 1+1, у Кривцова и Кристиана голы, Рожкова удалили на 18-й
«Краснодар» справился с «Рубином».

«Краснодар» в гостях победил «Рубин» (3:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Игра проходила в Казани на «Ак Барс Арене».

Уже на 12-й минуте счет открыл форвард казанцев Мирлинд Даку – реализовал выход один на один после выноса вратаря Евгения Ставера.

На 18-й минуте судья после изучения повтора удалил защитника хозяев Илью Рожкова, который локтем ударил в лицо Хуана Мануэля Боселли в центре поля. На 6-й добавленной к первому тайму Боселли со штрафного сравнял счет, прошив ударом стенку.

На 49-й забил Никита Кривцов, но гол хавбека «быков» отменили из-за офсайда у Дмитрия Воробьева, который был вне игры и находился на траектории удара. На 53-й Кривцов забил по правилам – с паса Боселли. На 66-й отменили еще один гол Кривцова – офсайд был уже у него самого.

На 94-й гол в дебютной игре за «быков» забил Кристиан Алвес.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 1 тур
26 июля 16:30, Ак Барс Арена
Логотип домашней команды
Рубин
Завершен
1 - 3
0.81xG1.91
Логотип гостевой команды
Краснодар
Матч окончен
90’
+4’
  Кристиан
90’
+3’
Кристиан
Тесленко   Лобов
88’
83’
Дуглас   Ленини
80’
Черников   Оздоев
80’
Воробьев   Кристиан
Арройо   Кузнецов
77’
77’
Боселли   Уткин
Безруков   Сиве
65’
Нижегородов   Мальдонадо
64’
53’
  Кривцов
Грипши   Самошников
46’
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Боселли
45’
+4’
Дуглас
Грипши
45’
+4’
45’
+1’
Кривцов
Рожков
18’
  Даку
12’
Рубин
Ставер, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Рожков, Безруков, Ходжа, Сааведра, Грипши, Даку
Запасные: Юкич, Нигматуллин, Йочич, Моторин, Нижегородов, Игнатьев, Кабутов, Тесленко, Арройо, Безруков, Грипши, Корец
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Дуглас, Черников, Батчи, Кривцов, Боселли, Воробьев
Запасные: Корякин, Карпенко, Черников, Воробьев, Пальцев, Хмарин, Дуглас, Боселли, Диего Коста
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Статистика РПЛ

Кто станет чемпионом России?28083 голоса
ЗенитЗенит
СпартакСпартак
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
ЛокомотивЛокомотив
ДинамоДинамо Москва
Кто-то другойБалтика
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
онлайны
logoРубин
logoКраснодар
logoМирлинд Даку
logoЕвгений Ставер
logoИлья Рожков
logoХуан Мануэль Боселли
logoНикита Кривцов
logoДмитрий Воробьев
logoКристиан Алвес

Комментарии

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Как всё-таки интересно иногда почитать комментарии!
Можно даже прочесть, что удар локтем в нос и последующее появление крови — это не удаление)
Не болельщик Краснодара, но видимо минусов будет много у этого комментария
ОтветПросто Павел
Как всё-таки интересно иногда почитать комментарии! Можно даже прочесть, что удар локтем в нос и последующее появление крови — это не удаление) Не болельщик Краснодара, но видимо минусов будет много у этого комментария
Так все кто пишет, что это не удаление, подписаны на Зенит. Все совпадения случайны.
ОтветСельдерей Семака
Так все кто пишет, что это не удаление, подписаны на Зенит. Все совпадения случайны.
Ну так у них норма бить соперников. Можно даже по рёбрам с ноги. Там даже жк не будет. Когда сбг позорище начнут судить как всех, там такой вой на болотах поднимется.
Низа когонеболею, но судье позор. Даку на 4 жёлтых наиграл и ни одной не получил (срубил Жубала без мяча, ударил локтем в спину Вахании, когда проиграл борьбу, симулировал падение после провокации Аугусто, пнул с психа мяч на трибуну после гола Боселли). Это нормально прощать 4 жёлтых одному бешеному игроку? Меньшинство по правилам даёт право на любую дичь команде или что?
ОтветВладислав88
Низа когонеболею, но судье позор. Даку на 4 жёлтых наиграл и ни одной не получил (срубил Жубала без мяча, ударил локтем в спину Вахании, когда проиграл борьбу, симулировал падение после провокации Аугусто, пнул с психа мяч на трибуну после гола Боселли). Это нормально прощать 4 жёлтых одному бешеному игроку? Меньшинство по правилам даёт право на любую дичь команде или что?
Комментарий скрыт
ОтветВладислав88
Низа когонеболею, но судье позор. Даку на 4 жёлтых наиграл и ни одной не получил (срубил Жубала без мяча, ударил локтем в спину Вахании, когда проиграл борьбу, симулировал падение после провокации Аугусто, пнул с психа мяч на трибуну после гола Боселли). Это нормально прощать 4 жёлтых одному бешеному игроку? Меньшинство по правилам даёт право на любую дичь команде или что?
"Низа когонеболею"
Вот это ты переосмыслил русский язык конечно)
Не знал, что у Рубина столько болельщиков, судя по комментариям. Или теперь Краснодар наравне с Зенитом всей Россией ненавидят?))) Такова цена чемонства?)
ОтветВладислав88
Не знал, что у Рубина столько болельщиков, судя по комментариям. Или теперь Краснодар наравне с Зенитом всей Россией ненавидят?))) Такова цена чемонства?)
Комментарий скрыт
ОтветВладислав88
Не знал, что у Рубина столько болельщиков, судя по комментариям. Или теперь Краснодар наравне с Зенитом всей Россией ненавидят?))) Такова цена чемонства?)
Комментарий скрыт
удалите лучше шнягина и судью.
Ответmurabay
удалите лучше шнягина и судью.
А Шнягин за Краснодар?
Ответmurabay
удалите лучше шнягина и судью.
Я несколько раз удалял Шнякина путём замьючивания)))
Просто красоту творит Краснодар на поле
Кривцов хорош конечно. О Сперцяне может скоро никто и вспоминать особо не будет
ОтветDvin
Кривцов хорош конечно. О Сперцяне может скоро никто и вспоминать особо не будет
Возможно, с такими Кривцов, Боселли, Батчи плюс вернется Кордоба вполне , но не стоит забывать что играют с Рубином, у которого минус игрок
Интересный матч для нейтрального болельщика. Я про Краснодар - Рубин. Но он уже испорчен. ШняГин. Хоть без звука смотри.
Шнякин полнейшая профнепригодность
ОтветBaskerville
Шнякин полнейшая профнепригодность
Что они там пердеж в эфире обсуждали или мне показалось?
ОтветAlex Ivanov
Что они там пердеж в эфире обсуждали или мне показалось?
Могли в принципе,их уровень,но Дурасов ещё хуже Шнякина,так вести эфир это дно полное
Ну это не хоккей, чтобы так явно казанцы сели в свою штрафную.
Бить «Рубин» всегда умел, стоит попробовать в футбол поиграть.
Даку — мерзкий игрок, на всякую гадость способен.
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