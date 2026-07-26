«Краснодар» обыграл «Рубин» в гостях в 1-м туре РПЛ – 3:1. Даку забил с паса вратаря, у Боселли 1+1, у Кривцова и Кристиана голы, Рожкова удалили на 18-й

«Краснодар» справился с «Рубином».

«Краснодар » в гостях победил «Рубин » (3:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Игра проходила в Казани на «Ак Барс Арене».

Уже на 12-й минуте счет открыл форвард казанцев Мирлинд Даку – реализовал выход один на один после выноса вратаря Евгения Ставера .

На 18-й минуте судья после изучения повтора удалил защитника хозяев Илью Рожкова, который локтем ударил в лицо Хуана Мануэля Боселли в центре поля. На 6-й добавленной к первому тайму Боселли со штрафного сравнял счет, прошив ударом стенку.

На 49-й забил Никита Кривцов , но гол хавбека «быков» отменили из-за офсайда у Дмитрия Воробьева , который был вне игры и находился на траектории удара. На 53-й Кривцов забил по правилам – с паса Боселли. На 66-й отменили еще один гол Кривцова – офсайд был уже у него самого.

На 94-й гол в дебютной игре за «быков» забил Кристиан Алвес.

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