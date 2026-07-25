«Арсенал» рассматривает трансфер Винисиуса на случай, если вингер не продлит контракт с «Реалом» (The Athletic)
«Арсенал» может подписать Винисиуса.
«Арсенал» проявляет интерес к Винисиусу Жуниору.
Лондонский клуб рассматривает возможность подписания вингера «Реала» на случай, если тот не продлит контракт с мадридцами, сообщает The Athletic.
Переговоров между клубами еще не было, но эта идея получила поддержку на всех уровнях руководства «Арсенала». Отмечается, что «Реал» не хочет потерять игрока бесплатно, тем более что в следующем сезоне ему причитается значительный бонус за лояльность.
Контракт Винисиуса с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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