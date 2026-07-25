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  4. «Арсенал» рассматривает трансфер Винисиуса на случай, если вингер не продлит контракт с «Реалом» (The Athletic)

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«Арсенал» рассматривает трансфер Винисиуса на случай, если вингер не продлит контракт с «Реалом» (The Athletic)
«Арсенал» может подписать Винисиуса.

«Арсенал» проявляет интерес к Винисиусу Жуниору.

Лондонский клуб рассматривает возможность подписания вингера «Реала» на случай, если тот не продлит контракт с мадридцами, сообщает The Athletic. 

Переговоров между клубами еще не было, но эта идея получила поддержку на всех уровнях руководства «Арсенала». Отмечается, что «Реал» не хочет потерять игрока бесплатно, тем более что в следующем сезоне ему причитается значительный бонус за лояльность.

Контракт Винисиуса с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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Комментарии

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Вполне реально, если это правда так, Арсеналу нужен топовый левый вингер, Реал избавится от головной боли (Вини/Мбаппе), а сам игрок точно не потеряет в зарплате, и АПЛ подходит под стиль Вини
Ответerema.k_1991@mail.ru
Вполне реально, если это правда так, Арсеналу нужен топовый левый вингер, Реал избавится от головной боли (Вини/Мбаппе), а сам игрок точно не потеряет в зарплате, и АПЛ подходит под стиль Вини
Это под какой стиль ему подходит Англия?) Ему там ноги будут безбожно отбивать, Винисиус будет безрезультативно кататься по газону, судьи благополучно будут закрывать глаза на это.
Ответerema.k_1991@mail.ru
Вполне реально, если это правда так, Арсеналу нужен топовый левый вингер, Реал избавится от головной боли (Вини/Мбаппе), а сам игрок точно не потеряет в зарплате, и АПЛ подходит под стиль Вини
У Винисиуса случился нервный срыв от Алонсо, который дает игрокам гораздо больше свободы, чем абсолютный догматик Артета.
А тут еще и АПЛ, где нужно больше бегать, в том числе без мяча.
Забирайте!
Один трансфер, а две команды благодаря ему станут сильнее
Было бы очень интересно посмотреть на Вини в Арсенале
ОтветВлад Безруков
Один трансфер, а две команды благодаря ему станут сильнее Было бы очень интересно посмотреть на Вини в Арсенале
Лучше в Фенербахче
В Арсенал впишется идеально.
Полный развал зарплатной ведомости и атмосферы в команде. Надо ли оно вообще?
Ну после долгожданного чемпионства могут позволить себе пойти во все тяжкие.
Отличный трансфер. 🤡
Вини как раз известный мастер прессинга и отработки в обороне, впишется в Арсенал ваще идеально
Мне кажется, они с Артетой не подружатся.
Так не хочется перестать болеть за Арсенал...
АПЛ выиграли и стало скучно? Или Реал хотят усилить?
ОтветФран
АПЛ выиграли и стало скучно? Или Реал хотят усилить?
Артета родной Барселоне хочет помочь.
ОтветФран
АПЛ выиграли и стало скучно? Или Реал хотят усилить?
В пошлом сезоне который провалил Винисиус он забил больше Ямаля что в сборной что в клубе 😂
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