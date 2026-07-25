«Арсенал» рассматривает трансфер Винисиуса на случай, если вингер не продлит контракт с «Реалом» (The Athletic)

«Арсенал» может подписать Винисиуса.

«Арсенал» проявляет интерес к Винисиусу Жуниору .

Лондонский клуб рассматривает возможность подписания вингера «Реала » на случай, если тот не продлит контракт с мадридцами, сообщает The Athletic.

Переговоров между клубами еще не было, но эта идея получила поддержку на всех уровнях руководства «Арсенала ». Отмечается, что «Реал» не хочет потерять игрока бесплатно, тем более что в следующем сезоне ему причитается значительный бонус за лояльность.

Контракт Винисиуса с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь .

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