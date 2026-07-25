24-летний Заика стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ
Судья Матвей Заика стал самым молодым главным арбитром в истории чемпионата России и РПЛ.
24‑летний рефери обслуживает матч 1-го тура между «Динамо» и «Крыльями Советов».
В прошлом сезоне Заика провел 10 матчей в роли главного арбитра в PARI Первой лиге, еще шесть встреч обслужил во LEON Второй лиге и две – в FONBET Кубке России.
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- – Я оказался в судействе, как, мне кажется, и большинство действующих арбитров, которые пришли из детско-юношеского футбола. Я сам играл в футбол: выступал в третьей лиге, высшей лиге области. А примерно в 18 лет решил попробовать пройти судейские курсы. Изначально я не собирался становиться футбольным арбитром, сначала совмещал игру и судейство.
Конечно, как и у всех футболистов, у меня была мечта стать известным игроком. Но потом случилась травма, я поговорил с тренером, начал реально оценивать свои шансы – смогу ли стать футболистом топ-уровня. Все мы хотим играть в лучших соревнованиях, но я понял, что это будет очень тяжело, практически невозможно. Решил остаться в футболе, потому что футбол – это вся моя жизнь, нужно было полностью погрузиться в судейство. Так получилось, что сейчас я нахожусь там, где нахожусь.
Но отчество пришлось поискать))