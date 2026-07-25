24-летний Заика стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ

Судья Матвей Заика стал самым молодым главным арбитром в истории чемпионата России и РПЛ .

24‑летний рефери обслуживает матч 1-го тура между «Динамо » и «Крыльями Советов».

В прошлом сезоне Заика провел 10 матчей в роли главного арбитра в PARI Первой лиге, еще шесть встреч обслужил во LEON Второй лиге и две – в FONBET Кубке России.

В РПЛ дебютирует самый молодой судья в истории. В 24 года!