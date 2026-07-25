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  4. 24-летний Заика стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ

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24-летний Заика стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ

Судья Матвей Заика стал самым молодым главным арбитром в истории чемпионата России и РПЛ.

24‑летний рефери обслуживает матч 1-го тура между «Динамо» и «Крыльями Советов». 

В прошлом сезоне Заика провел 10 матчей в роли главного арбитра в PARI Первой лиге, еще шесть встреч обслужил во LEON Второй лиге и две – в FONBET Кубке России.

В РПЛ дебютирует самый молодой судья в истории. В 24 года!

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Чтобы Мостовой на него не орал:
- – Я оказался в судействе, как, мне кажется, и большинство действующих арбитров, которые пришли из детско-юношеского футбола. Я сам играл в футбол: выступал в третьей лиге, высшей лиге области. А примерно в 18 лет решил попробовать пройти судейские курсы. Изначально я не собирался становиться футбольным арбитром, сначала совмещал игру и судейство.

Конечно, как и у всех футболистов, у меня была мечта стать известным игроком. Но потом случилась травма, я поговорил с тренером, начал реально оценивать свои шансы – смогу ли стать футболистом топ-уровня. Все мы хотим играть в лучших соревнованиях, но я понял, что это будет очень тяжело, практически невозможно. Решил остаться в футболе, потому что футбол – это вся моя жизнь, нужно было полностью погрузиться в судейство. Так получилось, что сейчас я нахожусь там, где нахожусь.
ОтветКлирик
Чтобы Мостовой на него не орал: - – Я оказался в судействе, как, мне кажется, и большинство действующих арбитров, которые пришли из детско-юношеского футбола. Я сам играл в футбол: выступал в третьей лиге, высшей лиге области. А примерно в 18 лет решил попробовать пройти судейские курсы. Изначально я не собирался становиться футбольным арбитром, сначала совмещал игру и судейство. Конечно, как и у всех футболистов, у меня была мечта стать известным игроком. Но потом случилась травма, я поговорил с тренером, начал реально оценивать свои шансы – смогу ли стать футболистом топ-уровня. Все мы хотим играть в лучших соревнованиях, но я понял, что это будет очень тяжело, практически невозможно. Решил остаться в футболе, потому что футбол – это вся моя жизнь, нужно было полностью погрузиться в судейство. Так получилось, что сейчас я нахожусь там, где нахожусь.
Он что нибудь придумает, типо в этом возрасте он воду подавал старшим игрокам, что типо он всю школу футбольного человека не прошел
ОтветTimur831
Он что нибудь придумает, типо в этом возрасте он воду подавал старшим игрокам, что типо он всю школу футбольного человека не прошел
А, ну это понятно, да. Не царь, 50 лет не играл, сто тыщ голов за Сельту не забивал))
В Сочи неплох был
Имя его в заголовке мы конечно писать не будем, иначе не так хайпово будет
Ответfunnynerd21
Имя его в заголовке мы конечно писать не будем, иначе не так хайпово будет
Надо отметить- Матвей Павлович.
Но отчество пришлось поискать))
сердце Сочи, диспетчер Сочи!!!
Ему в судейскую бригаду нужны Хромой и Глухой. А на вар Слепой.
ОтветVechnochern
Ему в судейскую бригаду нужны Хромой и Глухой. А на вар Слепой.
Так на ВАР только Слепые и сидят 🤣?
нормально судит пока
Дайте Заике сказать!
Молодец Кирилл
Комментарий удален пользователем
ОтветТимак Капарзо
Комментарий удален пользователем
Пробел, Тимак, пробел!
ОтветКлирик
Пробел, Тимак, пробел!
Кстати, мне кажется, и "зайка" от "заики" немножко отличается. )))
а че трусливые малолетки кто смеется над фамиоией свои боятся писать? чтобы тут люди со смеху не умерли?))
ОтветAndy
а че трусливые малолетки кто смеется над фамиоией свои боятся писать? чтобы тут люди со смеху не умерли?))
а тебя что так задело? сам заика? или золотухин/вагин)
ОтветАнтимосковский
а тебя что так задело? сам заика? или золотухин/вагин)
Это фанат Ротенберга, понимать надо!!
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